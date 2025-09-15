Casa rosada

Lisandro Catalán juró como ministro del Interior y prometió fortalecer el diálogo con los gobernadores

Javier Milei tomó juramento a Lisandro Catalán. La designación como ministro del Interior llegó tras la derrota de La Libertad Avanza en Buenos Aires.

Lisandro Catalán juró como ministro del Interior.

Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei tomó juramento este lunes a Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior, en un acto realizado en el Salón Norte de la Casa Rosada. El nombramiento del funcionario tiene que ver con la necesidad del gobierno de acercarse a los gobernadores tras la dura derrota electoral en provincia de Buenos Aires.

La designación de Lisandro Catalán se formalizó tras la publicación en el Boletín Oficial del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 658/2025, que instrumentó la creación del Ministerio del Interior, y del decreto 672/2025, que nombró a Catalán al frente de la cartera.

Catalán, que hasta ahora se desempeñaba como vicejefe de Gabinete del Interior, asumió con un discurso enfocado en recomponer la relación entre el Gobierno nacional y las provincias.

Lisandro Catalán y su función de jerarquizar el diálogo con los gobernadores

Previo al acto, el flamante ministro expresó que la decisión de su designación responde a la necesidad de tender puentes con los mandatarios provinciales.

“Es una decisión del presidente de jerarquizar el diálogo con los gobernadores, con las provincias, así que hoy vamos a poner todo el esfuerzo para tener una relación más fluida, ir corrigiendo las cosas que haya que corregir”, aseguró.

En esa línea, adelantó que la nueva gestión buscará un vínculo abierto con los distintos sectores políticos: “Vamos a tratar de hablar de todo. Apoyo, espera del apoyo en el Congreso o de los gobernadores. Somos optimistas de que el futuro del país va a ser bueno”.

Juramento Lisandro Catalan, javier milei
El presidente Javier Milei le tomó juramento a Lisandro Catalán como ministro del Interior.

Una nueva etapa política

Con la jura de Catalán, Milei da una señal hacia los gobernadores luego de semanas de tensiones en torno a la distribución de recursos y el debate legislativo sobre los vetos presidenciales.

