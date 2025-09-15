Lisandro Catalán juró como ministro del Interior y prometió fortalecer el diálogo con los gobernadores

El presidente Javier Milei tomó juramento este lunes a Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior, en un acto realizado en el Salón Norte de la Casa Rosada. El nombramiento del funcionario tiene que ver con la necesidad del gobierno de acercarse a los gobernadores tras la dura derrota electoral en provincia de Buenos Aires.

La designación de Lisandro Catalán se formalizó tras la publicación en el Boletín Oficial del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 658/2025, que instrumentó la creación del Ministerio del Interior, y del decreto 672/2025, que nombró a Catalán al frente de la cartera.

Financiamiento El Gobierno de Mendoza contraerá un préstamo millonario para ampliar la red de agua potable

Norma Javier Milei promulgará la ley de discapacidad pero aún no será aplicada: los motivos

Catalán, que hasta ahora se desempeñaba como vicejefe de Gabinete del Interior, asumió con un discurso enfocado en recomponer la relación entre el Gobierno nacional y las provincias.

Previo al acto, el flamante ministro expresó que la decisión de su designación responde a la necesidad de tender puentes con los mandatarios provinciales.

“Es una decisión del presidente de jerarquizar el diálogo con los gobernadores, con las provincias, así que hoy vamos a poner todo el esfuerzo para tener una relación más fluida, ir corrigiendo las cosas que haya que corregir”, aseguró.

En esa línea, adelantó que la nueva gestión buscará un vínculo abierto con los distintos sectores políticos: “Vamos a tratar de hablar de todo. Apoyo, espera del apoyo en el Congreso o de los gobernadores. Somos optimistas de que el futuro del país va a ser bueno”.

Juramento Lisandro Catalan, javier milei El presidente Javier Milei le tomó juramento a Lisandro Catalán como ministro del Interior.

Una nueva etapa política

Con la jura de Catalán, Milei da una señal hacia los gobernadores luego de semanas de tensiones en torno a la distribución de recursos y el debate legislativo sobre los vetos presidenciales.