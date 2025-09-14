Elecciones 2025: cuánto cobra un diputado en la Argentina.

El 26 de octubre se realizarán las elecciones 2025 en la provincia de Mendoza donde se elegirán 5 diputados para el Congreso de la Nación Argentina, además se votarán legisladores provinciales, y concejales en doce departamentos. Cuánto cobra un diputado en el país.
El sueldo de los diputados nacionales se conforma de distintos componentes. Al salario básico, que se actualiza por las paritarias de los empleados legislativos, se suma un 20% correspondiente a la "dieta", y otro adicional por gastos de representación y otro, por movilidad.
Los legisladores que tienen domicilio a más de 100 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires perciben un extra en concepto de "desarraigo", que equivale a un 14% del total del sueldo.
De esta manera, la dieta de un diputado se ubica en los $4.3 millones brutos, aproximadamente. Para los que viven alejados de la Capital Federal, la cifra sube hasta alrededor los $6 millones.
Por Mendoza, hay diez representantes: Adolfo Bermejo (PJ), Julio Cobos (UCR), Álvaro Martínez (LLA), Liliana Paponet (PJ), Pamela Verasay (UCR), Lourdes Arrieta (LLA), Mercedes Llano (PD), Facundo Correa Llano (LLA), Lisandro Nieri (UCR) y Martín Aveiro (PJ).
Qué se vota en la provincia de Mendoza
El 26 de octubre se realizarán las elecciones 2025 en la provincia de Mendoza para elegir representantes para el Congreso de la Nación Argentina y para la Legislatura. Los mendocinos elegirán 5 diputados nacionales, 24 diputados y 19 senadores provinciales, repartidos entre los cuatro distritos electorales.
Además se votarán concejales en los departamentos de Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Lavalle, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, General Alvear y Malargüe.