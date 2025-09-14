Legisladores

Elecciones 2025: cuánto cobra un diputado en la Argentina

En las elecciones 2025 en la provincia de Mendoza se votarán 5 diputados nacionales, además de legisladores provinciales, y concejales en doce departamentos.

Elecciones 2025: cuánto cobra un diputado en la Argentina.

Elecciones 2025: cuánto cobra un diputado en la Argentina.

Por Sitio Andino Política

El 26 de octubre se realizarán las elecciones 2025 en la provincia de Mendoza donde se elegirán 5 diputados para el Congreso de la Nación Argentina, además se votarán legisladores provinciales, y concejales en doce departamentos. Cuánto cobra un diputado en el país.

Se conoció cuánto dinero recibirán los partidos para la campaña.
mucho, poquito, nada

Elecciones 2025 en Mendoza: cuánto dinero recibirán los partidos para la campaña y quiénes quedaron afuera
La titular del gremio docente no irá por la reelección. Conocé los nombres que buscan sucederla
Las otras elecciones de octubre

Carina Sedano deja la conducción del SUTE: quiénes se presentan para sucederla

Cuánto cobra un diputado en la Argentina

El sueldo de los diputados nacionales se conforma de distintos componentes. Al salario básico, que se actualiza por las paritarias de los empleados legislativos, se suma un 20% correspondiente a la "dieta", y otro adicional por gastos de representación y otro, por movilidad.

Los legisladores que tienen domicilio a más de 100 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires perciben un extra en concepto de "desarraigo", que equivale a un 14% del total del sueldo.

De esta manera, la dieta de un diputado se ubica en los $4.3 millones brutos, aproximadamente. Para los que viven alejados de la Capital Federal, la cifra sube hasta alrededor los $6 millones.

Congreso de la Nación
Congreso de la Nación.

Congreso de la Nación.

La función de un diputado en la Argentina

El Congreso Nacional está integrado por dos cámaras: la Cámara de Diputados de la Nación Argentina y la de Senadores. La función de un diputado es legislar, representando los intereses del pueblo que lo llevó a ocupar una banca, y adecuar la legislación vigente o proponer nuevas alternativas.

Los integrantes de la Cámara baja son elegidos por el voto popular en sufragio universal, secreto y obligatorio, utilizando el sistema de representación proporcional D'Hondt. El mandato de cada uno dura cuatro años y se renueva por mitad cada dos años.

Por Mendoza, hay diez representantes: Adolfo Bermejo (PJ), Julio Cobos (UCR), Álvaro Martínez (LLA), Liliana Paponet (PJ), Pamela Verasay (UCR), Lourdes Arrieta (LLA), Mercedes Llano (PD), Facundo Correa Llano (LLA), Lisandro Nieri (UCR) y Martín Aveiro (PJ).

Qué se vota en la provincia de Mendoza

El 26 de octubre se realizarán las elecciones 2025 en la provincia de Mendoza para elegir representantes para el Congreso de la Nación Argentina y para la Legislatura. Los mendocinos elegirán 5 diputados nacionales, 24 diputados y 19 senadores provinciales, repartidos entre los cuatro distritos electorales.

Además se votarán concejales en los departamentos de Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Lavalle, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, General Alvear y Malargüe.

