Manuel Adorni reconoció que el Gobierno Nacional cometió "errores".

El vocero presidencial, Manuel Adorni , reconoció este jueves que el Gobierno Nacional cometió "errores", tras la derrota en las elecciones 2025 de la Provincia de Buenos Aires , pero aclaró que no va a "modificar el rumbo". A su vez, Adorni indicó que la administración de Javier Milei no está dispuesta a "seguir aumentando pobres".

" Sin dudas, cometimos errores, pero no vamos a modificar el rumbo ", expresó el funcionario en diálogo con A24, mientras que manifestó: "La gente se tiene que adaptar al nuevo sistema". Adorni luego expresó: " No hay soluciones mágicas y no estamos dispuestos a seguir aumentando pobres . No vamos a ceder a volvernos Venezuela".

Tras la derrota electoral Javier Milei nombró a un ministro del Interior para reactivar el diálogo con los gobernadores: quién es

" La gente nos va a acompañar ", dijo en relación a las elecciones de octubre y añadió: "Hay un analisis más fino de cómo votó la gente el domingo".

Las elecciones legislativas 2025 en provincia de Buenos Aires dejaron un contundente triunfo del peronismo, que se presentó como "Fuerza Patria", consolidando al gobernador Axel Kicillof como uno de los principales líderes de la oposición a Milei, y lo ubica como un casi seguro candidato a presidente en 2027.

Rumbo del Gobierno Nacional

“Hoy estamos en otro punto de inflexión, que es seguir hacia adelante con todo el sacrificio que un montón de gente viene haciendo y terminar en donde nosotros entendemos que vamos a terminar, en un país próspero, sin inflación, con crecimiento, con mejores salarios y todo lo demás, o volver hacia atrás”.

Sobre la Mesa Nacional, recientemente creada tendrá un doble propósito: político-legislativo y de gestión: “Va a tener una arista política, de analizar lo que pasa en el Congreso, leyes que se puedan o no enviar, y otra de gestión, para ver temas con viabilidad para bajar a gabinete”.

Además, anticipó: “El presidente va a grabar a cadena nacional el lunes. Va a explicar el porqué del presupuesto, la importancia del equilibrio en las cuentas públicas. Porque el gastar más de lo que se tiene es evidente que nos trajo a décadas y décadas y décadas de fracaso. No lo vamos a permitir”. Fuente: NA e Infobae.