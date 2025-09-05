Pensiones por discapacidad: frenan los recortes en medio del escándalo de la Andis.

El Gobierno nacional suspendió la auditoría de las pensiones por discapacidad que se venía realizando, una medida que afecta a más de un millón de beneficiarios. La pausa, impulsada por el ministro de Salud, Mario Iván Lugones , se mantendrá mientras avanza la investigación en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), tras el escándalo por los audios del exdirector Diego Spagnuolo.

Según la información proporcionada por Infobae , la directiva provino del propio ministro Lugones, quien, de manera semanal, mantiene reuniones en Casa Rosada con el asesor presidencial, Santiago Caputo, para seguir de cerca la reestructuración del organismo.

Además de esta decisión del Ejecutivo, el Congreso volvió a poner en vigencia la ley de emergencia en discapacidad , sumándose a los movimientos que buscan atender la crisis desatada en el sector.

Hasta el momento, la Andis ya había dado de baja a 128.667 beneficiarios. De este grupo, 110.522 pensiones se habían otorgado de manera irregular, en muchos casos con documentación falsificada, como radiografías o ecocardiogramas idénticos presentados por distintas personas. Otras 8.107 correspondían a beneficiarios fallecidos, mientras que 10.038 personas habían renunciado al beneficio.

El escándalo, que se detonó tras la filtración de grabaciones donde Spagnuolo hablaba de sobreprecios en la compra de medicamentos, llevó a suspender no solo esta tarea de auditoría, sino también a revisar las más de 120 mil bajas que ya se habían concretado.

Diego Spagnuolo, Karina Milei y Javier Milei Diego Spagnuolo habló de sobreprecios en la compra de los medicamentos.

Durante el proceso de investigación interna, se dejarán de enviar citaciones y de realizar los controles presenciales a los más de un millón de beneficiarios. Tampoco se avanzará en la idea de transformar a la Andis, actualmente un organismo descentralizado, en una simple secretaría dentro del Ministerio de Salud.

Esta condición de organismo autónomo permitía a la Andis manejar su propio presupuesto y hacer compras y contrataciones sin el control directo de la cartera de Salud.

"Ahora que lo intervenimos podemos ver los primeros números, antes no lo podíamos hacer y quedaba todo a su disposición", explicaron las fuentes consultadas por el medio citado. Fuente Minuto Uno