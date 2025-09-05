Seguridad social

Pensiones por discapacidad: frenan los recortes en medio del escándalo de la Andis

La medida se tomó en medio de la investigación sobre la Andis. Mientras tanto, el Congreso volvió a poner en vigencia la ley de emergencia en discapacidad.

Pensiones por discapacidad: frenan los recortes en medio del escándalo de la Andis.

Pensiones por discapacidad: frenan los recortes en medio del escándalo de la Andis.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El Gobierno nacional suspendió la auditoría de las pensiones por discapacidad que se venía realizando, una medida que afecta a más de un millón de beneficiarios. La pausa, impulsada por el ministro de Salud, Mario Iván Lugones, se mantendrá mientras avanza la investigación en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), tras el escándalo por los audios del exdirector Diego Spagnuolo.

Según la información proporcionada por Infobae, la directiva provino del propio ministro Lugones, quien, de manera semanal, mantiene reuniones en Casa Rosada con el asesor presidencial, Santiago Caputo, para seguir de cerca la reestructuración del organismo.

Lee además
La Cámara Alta rechazó el veto de Javier Milei
Congreso nacional

Cómo votaron los mendocinos el rechazo al veto de la emergencia en Discapacidad
La Emergencia en Discapacidad es ley: el Senado revirtió el primer veto de la era Milei
Duro golpe al Gobierno

El Senado convirtió en ley la Emergencia en Discapacidad y anuló el primer veto de Milei
Senado de la Nación Argentina, sesión emergencia discapacidad 04-09-25
Este jueves, el Congreso volvió a poner en vigencia la ley de emergencia en discapacidad.

Este jueves, el Congreso volvió a poner en vigencia la ley de emergencia en discapacidad.

Pausa en los recortes en discapacidad

Hasta el momento, la Andis ya había dado de baja a 128.667 beneficiarios. De este grupo, 110.522 pensiones se habían otorgado de manera irregular, en muchos casos con documentación falsificada, como radiografías o ecocardiogramas idénticos presentados por distintas personas. Otras 8.107 correspondían a beneficiarios fallecidos, mientras que 10.038 personas habían renunciado al beneficio.

El escándalo, que se detonó tras la filtración de grabaciones donde Spagnuolo hablaba de sobreprecios en la compra de medicamentos, llevó a suspender no solo esta tarea de auditoría, sino también a revisar las más de 120 mil bajas que ya se habían concretado.

Diego Spagnuolo, Karina Milei y Javier Milei
Diego Spagnuolo habló de sobreprecios en la compra de los medicamentos.

Diego Spagnuolo habló de sobreprecios en la compra de los medicamentos.

Durante el proceso de investigación interna, se dejarán de enviar citaciones y de realizar los controles presenciales a los más de un millón de beneficiarios. Tampoco se avanzará en la idea de transformar a la Andis, actualmente un organismo descentralizado, en una simple secretaría dentro del Ministerio de Salud.

Esta condición de organismo autónomo permitía a la Andis manejar su propio presupuesto y hacer compras y contrataciones sin el control directo de la cartera de Salud.

"Ahora que lo intervenimos podemos ver los primeros números, antes no lo podíamos hacer y quedaba todo a su disposición", explicaron las fuentes consultadas por el medio citado. Fuente Minuto Uno

Temas
Seguí leyendo

Coimas en la Agencia de Discapacidad: no se podrán recuperar los mensajes borrados del celular de Spagnuolo

La lucha por las pensiones por discapacidad en tiempos de recortes

El Senado debate otros proyectos incómodos para Milei, en medio de las sospechas por coima

Murió Germán Ejarque, un referente de la discapacidad en Mendoza

Filtraron audios de Karina Milei y Adorni dijo que es "un escándalo sin precedentes"

Sospechas de coima: cómo afecta a Javier Milei y al futuro del gobierno libertario

La Justicia investiga medio centenar de audios atribuidos a Diego Spagnuolo

Cornejo y los audios de Spagnuolo: diferenció a los funcionarios "técnicos" de Milei, de los "de otro tipo"

LO QUE SE LEE AHORA
El EPRE actualizó las tarifas de la energía eléctrica en Mendoza.
Aumentos

El EPRE actualizó las tarifas de la energía eléctrica en Mendoza: de cuánto y desde cuándo

Las Más Leídas

Mercedes Rus, cabeza del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Mendoza. 
anuncio oficial

La decisión del Ministerio de Seguridad por los femicidios en la Provincia de Mendoza

El fútbol doméstico siente la partida de un tipo muy querido en el ambiente.
a la eternidad

Dolor en el fútbol mendocino: murió un reconocido DT que pasó por todos los clubes locales

El organismo detectó que el hombre estaba prófugo y tenía un pedido de captura internacional
Operativo

Un colombiano prófugo quedó detenido en Chacras de Coria por lavado de activos

Juicio civil: Circulaba en bicicleta, cayó a un pozo y cobrará $64 millones.
Sentencia

Juicio civil: circulaba en bicicleta, cayó a un pozo y cobrará $64 millones

Suarez, Juri, y un gesto al oficialismo video
Congreso nacional

Aval del Senado a la reforma de la ley de DNU: el "guiño" de dos mendocinos a Milei

Te Puede Interesar

El Gobierno nacional libera tarifas del transporte de cereales y economías regionales
Campo y transporte

El Gobierno nacional libera tarifas del transporte de cereales y economías regionales

Por Marcelo López Álvarez
Pensiones por discapacidad: frenan los recortes en medio del escándalo de la Andis.
Seguridad social

Pensiones por discapacidad: frenan los recortes en medio del escándalo de la Andis

Por Sitio Andino Sociedad
La decisión que tomó Guaymallén tras el derrame cloacal en Los Corralitos.
Boletín Oficial

La decisión que tomó Guaymallén tras el derrame cloacal en Los Corralitos

Por Florencia Martinez del Rio