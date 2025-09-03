La medida que tomó el Gobierno Nacional para evitar otra muerte por fentanilo contaminado

El Gobierno Nacional , a través de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) amplió y actualizó el listado de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias que deberán incorporarse al Sistema Nacional de Trazabilidad . Esta medida surge luego de la decena de muertes que provocó el fentanilo contaminado.

A través de la Disposición 6223/2025, el organismo incluyó ingredientes farmacéuticos activos que hasta ahora no estaban contemplados y que representan un riesgo por su potencial falsificación o desvío hacia el mercado negro , con el objetivo de reforzar los mecanismos de control y prevenir fraudes, robos y falsificaciones .

La normativa fija criterios para la inclusión o exclusión de sustancias en el sistema, que no se actualizaba desde 2016. En esa oportunidad, mediante la Disposición 10564, fármacos como el fentanilo en parches y el remifentanilo fueron excluidos del anexo, por lo que desde hace una década su trazabilidad quedó a cargo de las provincias.

Hasta ahora, el control de estupefacientes como morfina, oxicodona, metadona, flunitrazepam, cannabidiol, ketamina y propofol se realizaba sólo a nivel jurisdiccional con un sistema de vales en papel. La nueva disposición establece un plazo de 45 días hábiles para que los laboratorios y empresas adapten sus registros al sistema nacional.

Además, desde la Anmat indicaron que trabajan en el desarrollo de una plataforma renovada, más veloz y con una base de datos de mayor capacidad, que permitirá monitorear en tiempo real la circulación de los medicamentos y detectar tempranamente robos, irregularidades o desvíos.

Qué dice la nueva medida de la Anmat

Amplía el listado de sustancias trazables y establece criterios para la inclusión o exclusión de ingredientes farmacéuticos activos (IFA).

y establece criterios para la inclusión o exclusión de ingredientes farmacéuticos activos (IFA). Los medicamentos de alta vigilancia, costo, riesgo de uso indebido o de relevancia para la atención de enfermedades crónicas y de alta complejidad deberán incluirse en el sistema de vigilancia para su seguimiento exhaustivo en toda la cadena de distribución.

para la atención de enfermedades crónicas y de alta complejidad deberán incluirse en el sistema de vigilancia para su seguimiento exhaustivo en toda la cadena de distribución. La trazabilidad de los estupefacientes y psicotrópicos como el fentanilo , morfina, oxicodona, metadona, flunitrazepam, cannabidiol, ketamina y propofol se realizaba a nivel jurisdiccional. La nueva disposición permitirá llevar adelante un seguimiento a nivel nacional , con auditorías obligatorias y sanciones en caso de incumplimiento.

, morfina, oxicodona, metadona, flunitrazepam, cannabidiol, ketamina y propofol se realizaba a nivel jurisdiccional. La nueva disposición permitirá llevar adelante un , con auditorías obligatorias y sanciones en caso de incumplimiento. Obligación de reportar en línea cada movimiento de medicamentos permite un monitoreo en tiempo real por parte de todos los actores del sistema para detectar de manera temprana de irregularidades, robos o desvíos.

por parte de todos los actores del sistema para detectar de manera temprana de irregularidades, robos o desvíos. Busca proteger la cadena de suministro.

La trazabilidad de medicamentos es considerada una "política pública estratégica, ya que garantiza la calidad y seguridad de los tratamientos y permite actuar con rapidez frente a posibles emergencias sanitarias", señaló la Anmat.

Qué pasó con el fentanilo contaminado

En la Argentina se detectaron más de 90 muertes a causa de fentanilo contaminadoen distintas partes del país, lo que abrió una investigación y cuestionamientos hacia la Anmat. La tragedia ocurrió a causa de varios lotes del opioide elaborados por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., que luego fuerton retirados del mercado.

El fentanilo es un opioide sintético utilizado en medicina para el control del dolor severo, más potente que la morfina y se prescribe a pacientes que se recuperan de cirugías importantes o sufren de dolor crónico. Se presenta en diversas formas, como parches, pastillas y soluciones inyectables. A pesar de su eficacia, los expertos advierten sobre el riesgo de abuso y adicción si no se realiza un seguimiento médico adecuado.

Días atrás, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó una alerta sanitaria mundial por un grave problema en la Argentina y recomendó extremar precauciones, retirar los productos del mercado y notificar a las autoridades ante cualquier detección.

Fuente: NA.