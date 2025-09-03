Anmat

La medida que tomó el Gobierno Nacional para evitar otra muerte por fentanilo contaminado

El Gobierno Nacional, a través de la Anmat, busca reforzar el control de ese fármaco. Qué decisión tomó.

La medida que tomó el Gobierno Nacional para evitar otra tragedia por fentanilo contaminado.

La medida que tomó el Gobierno Nacional para evitar otra tragedia por fentanilo contaminado.

Por Sitio Andino Política

El Gobierno Nacional, a través de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) amplió y actualizó el listado de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias que deberán incorporarse al Sistema Nacional de Trazabilidad. Esta medida surge luego de la decena de muertes que provocó el fentanilo contaminado.

A través de la Disposición 6223/2025, el organismo incluyó ingredientes farmacéuticos activos que hasta ahora no estaban contemplados y que representan un riesgo por su potencial falsificación o desvío hacia el mercado negro, con el objetivo de reforzar los mecanismos de control y prevenir fraudes, robos y falsificaciones.

Lee además
El fiscal Stornelli investigará el origen de los audios de Karina Milei, pero no involucrará a periodistas
Denuncia del Ejecutivo

El fiscal Stornelli investigará el origen de los audios de Karina Milei, pero no involucrará a periodistas
Javier Milei en modo campaña lidera una caravana de La Libertad Avanza.
En redes

Milei: "Estos espías que se disfrazan de 'periodistas' quieren desviar la atención del tema real"

La decisión del Gobierno Nacional sobre la trazabilidad del fentanilo

La normativa fija criterios para la inclusión o exclusión de sustancias en el sistema, que no se actualizaba desde 2016. En esa oportunidad, mediante la Disposición 10564, fármacos como el fentanilo en parches y el remifentanilo fueron excluidos del anexo, por lo que desde hace una década su trazabilidad quedó a cargo de las provincias.

Hasta ahora, el control de estupefacientes como morfina, oxicodona, metadona, flunitrazepam, cannabidiol, ketamina y propofol se realizaba sólo a nivel jurisdiccional con un sistema de vales en papel. La nueva disposición establece un plazo de 45 días hábiles para que los laboratorios y empresas adapten sus registros al sistema nacional.

Además, desde la Anmat indicaron que trabajan en el desarrollo de una plataforma renovada, más veloz y con una base de datos de mayor capacidad, que permitirá monitorear en tiempo real la circulación de los medicamentos y detectar tempranamente robos, irregularidades o desvíos.

Qué dice la nueva medida de la Anmat

  • Amplía el listado de sustancias trazables y establece criterios para la inclusión o exclusión de ingredientes farmacéuticos activos (IFA).
  • Los medicamentos de alta vigilancia, costo, riesgo de uso indebido o de relevancia para la atención de enfermedades crónicas y de alta complejidad deberán incluirse en el sistema de vigilancia para su seguimiento exhaustivo en toda la cadena de distribución.
  • La trazabilidad de los estupefacientes y psicotrópicos como el fentanilo, morfina, oxicodona, metadona, flunitrazepam, cannabidiol, ketamina y propofol se realizaba a nivel jurisdiccional. La nueva disposición permitirá llevar adelante un seguimiento a nivel nacional, con auditorías obligatorias y sanciones en caso de incumplimiento.
  • Obligación de reportar en línea cada movimiento de medicamentos permite un monitoreo en tiempo real por parte de todos los actores del sistema para detectar de manera temprana de irregularidades, robos o desvíos.
  • Busca proteger la cadena de suministro.

La trazabilidad de medicamentos es considerada una "política pública estratégica, ya que garantiza la calidad y seguridad de los tratamientos y permite actuar con rapidez frente a posibles emergencias sanitarias", señaló la Anmat.

Qué pasó con el fentanilo contaminado

En la Argentina se detectaron más de 90 muertes a causa de fentanilo contaminadoen distintas partes del país, lo que abrió una investigación y cuestionamientos hacia la Anmat. La tragedia ocurrió a causa de varios lotes del opioide elaborados por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., que luego fuerton retirados del mercado.

El fentanilo es un opioide sintético utilizado en medicina para el control del dolor severo, más potente que la morfina y se prescribe a pacientes que se recuperan de cirugías importantes o sufren de dolor crónico. Se presenta en diversas formas, como parches, pastillas y soluciones inyectables. A pesar de su eficacia, los expertos advierten sobre el riesgo de abuso y adicción si no se realiza un seguimiento médico adecuado.

Días atrás, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó una alerta sanitaria mundial por un grave problema en la Argentina y recomendó extremar precauciones, retirar los productos del mercado y notificar a las autoridades ante cualquier detección.

Fuente: NA.

Temas
Seguí leyendo

Con el propósito de contener el dólar, el Gobierno intervendrá en el mercado de cambios

Qué dijo el Gobierno Nacional sobre la contundente derrota de La Libertad Avanza en Corrientes

La Justicia solicitó que no se difundan audios de Karina Milei, tras una denuncia por "inteligencia ilegal"

Ajuste en el Estado: el Gobierno nacional eliminó 53 mil empleos en menos de dos años

La Justicia investiga medio centenar de audios atribuidos a Diego Spagnuolo

El campo argentino pierde confianza en el plan económico y frena inversiones en 2025

Controladores aéreos cancelaron el paro tras llegar a un acuerdo con la Nación

Por la causa YPF, la Argentina pidió frenar el pedido de comunicaciones entre funcionarios nacionales

LO QUE SE LEE AHORA
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este 3 de septiembre.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este miércoles 3 de septiembre

Las Más Leídas

El hecho ocurrió en la noche de este martes en el norte provincial
Tragedia vial

Una mujer murió y un hombre fue herido tras ser atropellados por una camioneta en Lavalle

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue hallada sin vida en Guaymallén
Conmoción

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue asesinada y su ex pareja quedó detenida

La víctima de 56 años fue atacada por Enzo Valdovino, quien quedó detenido
Dolor

Conmoción en Mendoza: ya son ocho los femicidios en 2025 tras el crimen en Guaymallén

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza.
Medida

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este 3 de septiembre.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este miércoles 3 de septiembre

Te Puede Interesar

Dengue en Mendoza:  cifras clave y un plan integral que busca anticiparse a la nueva temporada.
Salud

Dengue en Mendoza: cifras clave y un plan integral que busca anticiparse a la nueva temporada

Por Natalia Mantineo
Rapicuotas afirma haber sido víctima de una estafa millonaria en la Provincia de Mendoza. 
Grave denuncia

Cinco fiscales investigarán la estafa millonaria a la empresa Rapicuotas

Por Pablo Segura
El patentamiento de automóviles descendió en agosto: los modelos más elegidos y el panorama en Mendoza
MERCADO AUTOMOTOR

El patentamiento de automóviles descendió en agosto: los modelos más elegidos y el panorama en Mendoza

Por Soledad Maturano