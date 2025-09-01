Advertencia

Fentanilo contaminado: la OMS emitió un alerta por los lotes contaminados en Argentina

La Organización Mundial de la Salud advirtió sobre infecciones graves y potencialmente mortales vinculadas a lotes de fentanilo contaminados.

Fentanilo contaminado: la OMS emitió un alerta por los lotes contaminados en Argentina.

Fentanilo contaminado: la OMS emitió un alerta por los lotes contaminados en Argentina.

Por Sitio Andino Sociedad

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó una alerta sanitaria mundial por un grave problema en Argentina: fentanilo inyectable contaminado que ha provocado un brote de infecciones mortales. Las recomendaicones es extremar precauciones, retirar los productos del mercado y notificar a las autoridades ante cualquier detección.

Fentanilo
El fentanilo contaminado provocó un brote de infecciones mortales.

El fentanilo contaminado provocó un brote de infecciones mortales.

Fentanilo contaminado: advertencia

Debido a fallos graves en el proceso de fabricación, la OMS advierte que todos los productos inyectables de los laboratorios Ramallo S.A. y HLB Pharma fabricados después de febrero de 2022 podrían estar contaminados.

Estos productos representan un riesgo alto para los pacientes y deben ser retirados de la circulación.

fentanilo contaminado
En Argentina se han registrado más de 90 muertes por fentanilo contaminado.

En Argentina se han registrado más de 90 muertes por fentanilo contaminado.

La OMS aconseja a la población que no utilice estos productos si los tienen en su poder y que, en caso de haberlos usado o sufrido algún efecto secundario, busquen atención médica de inmediato.

También pide a las autoridades de Salud a nivel global que extremen la vigilancia para detectar estos productos y que los retiren del mercado para proteger a las personas.

Fuente NA

Fentanilo contaminado: la OMS emitió un alerta por los lotes contaminados en Argentina.
Advertencia

Fentanilo contaminado: la OMS emitió un alerta por los lotes contaminados en Argentina

Por Sitio Andino Sociedad