Fentanilo contaminado: la OMS emitió un alerta por los lotes contaminados en Argentina.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó una alerta sanitaria mundial por un grave problema en Argentina: fentanilo inyectable contaminado que ha provocado un brote de infecciones mortales. Las recomendaicones es extremar precauciones, retirar los productos del mercado y notificar a las autoridades ante cualquier detección.
Fentanilo contaminado: advertencia
Debido a fallos graves en el proceso de fabricación, la OMS advierte que todos los productos inyectables de los laboratorios Ramallo S.A. y HLB Pharma fabricados después de febrero de 2022 podrían estar contaminados.
Estos productos representan un riesgo alto para los pacientes y deben ser retirados de la circulación.
En Argentina se han registrado más de 90 muertes por fentanilo contaminado.
La OMS aconseja a la población que no utilice estos productos si los tienen en su poder y que, en caso de haberlos usado o sufrido algún efecto secundario, busquen atención médica de inmediato.
También pide a las autoridades de Salud a nivel global que extremen la vigilancia para detectar estos productos y que los retiren del mercado para proteger a las personas.