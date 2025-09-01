Fentanilo contaminado: la OMS emitió un alerta por los lotes contaminados en Argentina.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó una alerta sanitaria mundial por un grave problema en Argentina : fentanilo inyectable contaminado que ha provocado un brote de infecciones mortales. Las recomendaicones es extremar precauciones, retirar los productos del mercado y notificar a las autoridades ante cualquier detección.

La alerta, con el número 4/2025 , se centra en el producto FENTANILO HLB (lote 31202) de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. Se descubrió que este lote está contaminado con bacterias peligrosas (Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii) que son resistentes a los antibióticos.

Oficial El Gobierno oficializó un nuevo feriado: cuándo será el próximo fin de semana largo

Historias de vida Tiene 46 cumbres en el Aconcagua y salva vidas: la historia de "Tato" Mayorga

Debido a fallos graves en el proceso de fabricación, la OMS advierte que todos los productos inyectables de los laboratorios Ramallo S.A. y HLB Pharma fabricados después de febrero de 2022 podrían estar contaminados.

Estos productos representan un riesgo alto para los pacientes y deben ser retirados de la circulación.

fentanilo contaminado En Argentina se han registrado más de 90 muertes por fentanilo contaminado.

La OMS aconseja a la población que no utilice estos productos si los tienen en su poder y que, en caso de haberlos usado o sufrido algún efecto secundario, busquen atención médica de inmediato.

También pide a las autoridades de Salud a nivel global que extremen la vigilancia para detectar estos productos y que los retiren del mercado para proteger a las personas.

Fuente NA