Elecciones 2025: cuánto dinero reciben los partidos políticos para la campaña

El Gobierno Nacional definió los fondos que recibirán las agrupaciones para las elecciones 2025.

 Por Florencia Martinez del Rio

De cara a las elecciones 2025, el Gobierno Nacional estableció el monto de dinero que recibirán los partidos políticos para la campaña. La Dirección Nacional Electoral será la encargada de distribuir los millonarios fondos entre las agrupaciones de cada provincia.

A través de la Resolución 375/2025 publicada este jueves en el Boletín Oficial y firmada por el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, el Poder Ejecutivo fijó en más de $13.200 millones la cifra en calidad de aportes para financiar a los frentes electorales que competirán en los comicios legislativos del próximo 26 de octubre.

En detalle

De cara a las elecciones legislativas

  • Para la categoría de diputados nacionales: $8.815.610.700,67.
  • Para la categoría de senadores nacionales: $4.407.805.350,33.

El próximo 26 de octubre, en la provincia de Mendoza se votará por diputados nacionales, pero no por aspirantes al Senado, como sí sucederá en otras partes del país. Además, se elegirán legisladores provinciales, ya que las elecciones se realizarán de forma conjunta, según decidió el gobernador Alfredo Cornejo. Además, en doce municipios se votará la renovación de concejales.

Según la planilla publicada oficialmente, en Mendoza cada frente o partido político podrá gastar hasta $592.973.595 por categoría. Y a su vez, la Cámara también fijó el límite al aporte que personas físicas o jurídicas pueden realizar para financiar campañas políticas en la provincia: $11.859.472 cada una.

Los fondos distribuidos por el Gobierno Nacional

El gasto se afrontará con los créditos presupuestarios asignados a la Vicejefatura de Gabinete del Interior para el ejercicio 2025, y se precisó que la Dirección de Programación y Control Presupuestario ya certificó la disponibilidad de fondos.

La Dirección Nacional Electoral realizará la distribución de estos fondos entre las agrupaciones políticas que participen en cada una de las categorías. También está facultada para imponer sanciones que la Justicia Nacional Electoral imponga a los partidos que correspondan, de acuerdo con lo establecido por el artículo 2° del Decreto N° 936 del 30 de junio de 2010 y sus modificatorios.

A su vez, en la resolución se estableció que dicha Dirección informará a la Dirección General de Administración de Interior el monto de los aportes y la nómina de partidos políticos y alianzas a favor de las cuales deberán efectuarse las liquidaciones.

