en detalle

¿Qué se vota en las Elecciones Legislativas 2025 en Mendoza?

El 26 de octubre serán las elecciones 2025 en la provincia de Mendoza en concurrencia con las elecciones nacionales, con doble boleta única.

¿Qué se vota en las Elecciones Legislativas 2025 en Mendoza?

¿Qué se vota en las Elecciones Legislativas 2025 en Mendoza?

Foto: Yemel Fil
 Por Cecilia Zabala

El 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones 2025 en todo el país y en Mendoza para elegir diputados nacionales, diputados y senadores provinciales; y en 12 de los 18 departamentos también se elegirán concejales.

Este año no habrá elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) ya que fueron suspendidas tanto en la Nación como en la provincia de Mendoza. Por eso, las listas se definieron directamente dentro de los partidos, en medio de fuertes negociaciones y roscas políticas.

Lee además
elecciones 2025 en las heras: que se vota y como sera la renovacion del concejo deliberante
en detalle

Elecciones 2025 en Las Heras: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante
El candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, Jorge Difonso, habló sobre sus propuestas y mucho más de cara a las elecciones 2025.
Entrevista

Jorge Difonso: su propuesta para Mendoza, su dolor con Morillas, la nota a Cornejo y a Milei

Los cargos en disputa son:

  • 5 diputados nacionales.

  • 24 diputados y 19 senadores provinciales, distribuidos en los cuatro distritos electorales:

    • 6 Senadores Provinciales Titulares y 8 Diputados Provinciales Titulares por la Primera Sección Electoral (Capital, Guaymallén, Las Heras y Lavalle)

    • 5 Senadores y 6 Diputados por la Segunda Sección Electoral (San Martín, Maipú, Rivadavia, Junín, Santa Rosa y La Paz).

    • 4 Senadores y 5 Diputados por la Tercera Sección Electoral (Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Tunuyán, San Carlos y Tupungato).

    • 4 Senadores y 5 Diputados por la Cuarta Sección Electoral (San Rafael, General Alvear y Malargüe).

  • La mitad de los concejales en 12 departamentos: Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Lavalle, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, General Alvear y Malargüe.

    • En los municipios que desdoblaron, las elecciones locales se realizarán el 22 de febrero de 2026 (Rivadavia, San Rafael, Maipú, Santa Rosa, La Paz y Luján de Cuyo).

    Estos legisladores asumirán en reemplazo de quienes finalizan sus mandatos el 30 de abril de 2026. Además, en los 18 departamentos de la provincia se renovará la mitad de los concejales.

    elecciones, urna,
    El 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones 2025 en todo el país y en Mendoza para cargos legislativos.

    El 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones 2025 en todo el país y en Mendoza para cargos legislativos.

    Cómo será la boleta única

    Cada elector recibirá dos boletas:

    • Nacional, para diputados nacionales (con foto del primer candidato y casilleros de opción).

    • Provincial, para senadores, diputados y concejales (con nombres completos, casillero de lista completa y diseño dividido en tercios: logo partidario, foto y detalles de postulación).

    Pero al tratarse de categorías distintas, habrá dos urnas.

    Los frentes y partidos que competirán

    Tras semanas de tensiones, finalmente quedaron conformadas ocho propuestas para las elecciones legislativas. Entre ellas se destacan:

    • Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, con Luis Petri a la cabeza.

    • Fuerza Justicialista Mendoza, que logró la unidad con Emir Félix como primer candidato.

    • Frente Verde, con Mario Vadillo como referente.

    • Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad, con Micaela Blanco Minoli.

    • Alianza Provincias Unidas – Defendamos Mendoza, integrada por sectores peronistas, socialistas, radicales díscolos, la CC-ARI y el PRO, con Jorge Difonso al frente.

    • Frente Libertario Demócrata, de corte liberal, con José Gabriel Sottile.

    • Protectora Fuerza Política, del diputado José Luis Ramón y Daniel Orozco, con Carolina Jacky como candidata.

    • Partido de los Jubilados, que solo presentará listas provinciales.

    Temas
    Seguí leyendo

    Cómo votar en el extranjero en las elecciones 2025

    Milei negó las acusaciones de Spagnuolo y anunció acciones judiciales

    Atacaron con piedras a la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora

    Elecciones 2025: cuál es la función de un diputado en la Argentina

    Elecciones 2025: cuánto cobra un Presidente y Vicrepresidente de mesa

    Elecciones 2025: así arranca la campaña política que concentrará la atención durante dos meses en Mendoza

    "Defender Mendoza es el objetivo": Jorge Difonso ratificó los lineamientos del frente Provincias Unidas

    Calendario elecciones 2025: cuándo se vota y cuáles son las fechas más importantes

    LO QUE SE LEE AHORA
    YPF se desprende de todas las áreas convencionales en Mendoza. El Gobierno busca nuevos jugadores con sólidez técnica y económica
    Hidrocarburos

    Retiro de YPF de áreas convencionales en Mendoza: qué exige la provincia

    Las Más Leídas

    Alerta por lluvias históricas en Mendoza: municipios  suspenden varias actividades.
    Temporal

    Alerta por lluvias históricas en Mendoza: municipios suspenden varias actividades

    Lluvias históricas en Mendoza: las contundentes recomendaciones brindadas por Defensa Civil.
    Alerta

    Lluvias sin precedentes en Mendoza: la contundente advertencia de Defensa Civil

    Atención: el Paso Los Libertadores cambia los horarios para cruzar a Chile.
    Alta Montaña

    Atención: el Paso Los Libertadores cambia los horarios para cruzar a Chile

    Ante la gravedad de la situación, la familia decidió abandonar la ciudad de Coquimbo video
    Dejaron todo para salvarse

    Una familia regresó a Mendoza por recibir tiros y amenazas en Chile

    Paso Internacional Los Libertadores
    Alta Montaña

    Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 29 de agosto

    Te Puede Interesar

    Una comuna mendocina establecerá el debate obligatorio en su territorio
    Elecciones

    Un municipio de Mendoza también tendrá debate obligatorio de candidatos

    Por Facundo La Rosa
    Suspenden los operativos de Aysam y en el Dique Potrerillos: habrá suministro normal de agua
    Gran Mendoza

    Suspenden los operativos de Aysam y en el Dique Potrerillos: habrá suministro normal de agua

    Por Sitio Andino Sociedad
    Fuerte incendio en Luján de Cuyo: cortan una ruta provincial y evacúan a varias familias
    Esta tarde

    Fuerte incendio en Luján de Cuyo: cortan una ruta provincial y evacúan a varias familias

    Por Luis Calizaya