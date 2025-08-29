¿Qué se vota en las Elecciones Legislativas 2025 en Mendoza?

El 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones 2025 en todo el país y en Mendoza para elegir diputados nacionales, diputados y senadores provinciales; y en 12 de los 18 departamentos también se elegirán concejales.

Este año no habrá elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) ya que fueron suspendidas tanto en la Nación como en la provincia de Mendoza . Por eso, las listas se definieron directamente dentro de los partidos , en medio de fuertes negociaciones y roscas políticas.

Entrevista Jorge Difonso: su propuesta para Mendoza, su dolor con Morillas, la nota a Cornejo y a Milei

en detalle Elecciones 2025 en Las Heras: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

Ese día se votará en concurrencia con las elecciones nacionales , con doble urna y el sistema de Boleta Única de Papel (BUP) .

4 Senadores y 5 Diputados por la Cuarta Sección Electoral (San Rafael, General Alvear y Malargüe).

4 Senadores y 5 Diputados por la Tercera Sección Electoral (Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Tunuyán, San Carlos y Tupungato).

5 Senadores y 6 Diputados por la Segunda Sección Electoral (San Martín, Maipú, Rivadavia, Junín, Santa Rosa y La Paz).

6 Senadores Provinciales Titulares y 8 Diputados Provinciales Titulares por la Primera Sección Electoral (Capital, Guaymallén, Las Heras y Lavalle)

24 diputados y 19 senadores provinciales , distribuidos en los cuatro distritos electorales:

La mitad de los concejales en 12 departamentos: Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Lavalle, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, General Alvear y Malargüe.

En los municipios que desdoblaron, las elecciones locales se realizarán el 22 de febrero de 2026 (Rivadavia, San Rafael, Maipú, Santa Rosa, La Paz y Luján de Cuyo).

Estos legisladores asumirán en reemplazo de quienes finalizan sus mandatos el 30 de abril de 2026. Además, en los 18 departamentos de la provincia se renovará la mitad de los concejales.

elecciones, urna, El 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones 2025 en todo el país y en Mendoza para cargos legislativos.

Cómo será la boleta única

Cada elector recibirá dos boletas:

Nacional , para diputados nacionales (con foto del primer candidato y casilleros de opción).

Provincial, para senadores, diputados y concejales (con nombres completos, casillero de lista completa y diseño dividido en tercios: logo partidario, foto y detalles de postulación).

Pero al tratarse de categorías distintas, habrá dos urnas.

Los frentes y partidos que competirán

Tras semanas de tensiones, finalmente quedaron conformadas ocho propuestas para las elecciones legislativas. Entre ellas se destacan: