Elecciones 2025: cuál es la función de un diputado en la Argentina.

El 26 de octubre se realizarán las elecciones 2025 en la provincia de Mendoza para elegir representantes para el Congreso de la Nación Argentina y para la Legislatura, además se votarán concejales en doce municipios. Cuál es la función de un diputado en el país.

Los mendocinos elegirán 5 diputados nacionales, 24 diputados y 19 senadores provinciales , repartidos entre los cuatro distritos electorales. Además, se votará por la mitad de los concejales en los de departamentos de Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Lavalle, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, General Alvear y Malargüe.

El Congreso Nacional es el órgano en el cual se ejerce uno de los tres poderes del Estado, el Legislativo , engranaje de nuestro sistema de gobierno representativo, republicano y federal. Dicho Poder está integrado por dos cámaras: la Cámara de Diputados de la Nación Argentina y la de Senadores, con sede en el edificio del Palacio del Congreso. Se trata de un cuerpo deliberativo.

La función de un diputado es legislar , representando los intereses del pueblo que lo llevó a ocupar una banca, y adecuar la legislación vigente o proponer nuevas alternativas . Para cumplir su cometido debe asesorarse, investigar, comparar legislaciones, asistir a las reuniones de comisión y ser partícipe de las sesiones del pleno . También debe comprometerse con su voto conforme a sus convicciones.

A la Cámara de Diputados se la denomina coloquialmente como “la casa del pueblo” o “Cámara baja”. Sus integrantes son elegidos por el voto popular en sufragio universal, secreto y obligatorio, utilizando el sistema de representación proporcional D'Hondt. El mandato de cada uno dura cuatro años y se renueva por mitad cada dos años.

Competencias de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina

Conforme a lo dispuesto en la Constitución Nacional, son competencias específicas de la Cámara de Diputados:

Recibir los proyectos de Ley presentados por iniciativa popular (CN Art.39).

(CN Art.39). Iniciar el proceso de consulta popular para un proyecto de ley (CN Art. 40).

para un proyecto de ley (CN Art. 40). Iniciar las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas (CN Art. 52).

(CN Art. 52). Acusar ante el Senado, en juicio político, al presidente y vicepresidente de la Nación, al jefe de Gabinete de ministros, a ministros del Poder Ejecutivo y a miembros de la Corte Suprema (CN Art. 53).

También hay competencias específicas comunes a ambas Cámaras:

Hacer su propio reglamento (art.66 C.N.)

(art.66 C.N.) Producir el juicio de elecciones sobre los derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez (art.64 C.N.)

sobre los derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez (art.64 C.N.) Tomar juramento a los legisladores (art.67 C.N.)

a los legisladores (art.67 C.N.) Realizar el juicio público de desafuero (art. 70 C.N.)

(art. 70 C.N.) Decidir sobre la renuncia de los legisladores (art.66 C.N.)

(art.66 C.N.) Formar Comisiones Investigadoras (de los Poderes Públicos o de los particulares) (art. 75 inc. 32 C.N. e implícita en el juicio político).

Congreso nacional. Congreso de la Nación Argentina.

Qué hace un diputado en la Legislatura de Mendoza

En la provincia de Mendoza es competencia exclusiva de la Cámara de Diputados ser iniciadora de las leyes de impuestos y presupuesto y acusar ante el Senado a los funcionarios sujetos a juicio político por la Legislatura.

Está conformada por 48 representantes elegidos democráticamente. El mandato de cada uno dura cuatro años, son reelegibles, renovándose por mitades cada dos años. Para ser electo diputado provincial se requiere ciudadanía natural en ejercicio, o legal después de cinco años de obtenida; ser mayor de edad; tener dos años de residencia en la provincia, los que no hubiesen nacido en ella.

La Cámara de Diputados sesiona todos los miércoles en el recinto de la Legislatura, pero podrán hacerlo en otro punto, por causa grave. Además, nombra a sus autoridades y propone su respectivo presupuesto de gastos al Poder Ejecutivo para ser incluido en el proyecto general de presupuesto de la Provincia. Las sesiones deben ser públicas, a menos que un grave interés declarado exigiera lo contrario, o cuando así se determine en casos especiales en el reglamento.