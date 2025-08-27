CUENTA REGRESIVA

Elecciones 2025: así arranca la campaña política que concentrará la atención durante dos meses en Mendoza

Durante dos meses los ocho frente que competirán en estas elecciones 2025 estarán dedicados a la campaña electoral, de cara al 26 de octubre. Qué hará cada uno.

El modo campaña queda activado desde este miércoles 27 de agosto, de cara a las elecciones 2025 del 26 de octubre.

El "modo campaña" queda activado desde este miércoles 27 de agosto, de cara a las elecciones 2025 del 26 de octubre.

Foto: La Nación
 Por Cecilia Zabala

El "modo campaña" queda activado desde este miércoles 27 de agosto, de cara a las elecciones 2025 del 26 de octubre. Con lo cual, se espera que por los próximos dos meses los políticos se muestren más, hagan recorridas, estén en contacto con los vecinos y expongan propuestas, como cada dos años lo hacen.

Es a todo o nada, en los términos en los que lo plantea el propio Javier Milei; aunque en la provincia de Mendoza se espera que sea un poco menos belicosas. Sin embargo, cada espacio tiene su "enemigo" declarado y los objetivos claros.

Mientras que los cargos nacionales en disputa son cinco bancas para diputados nacionales. En este caso serán siete los frentes que competirán. Y precisamente los candidatos que encabezan estas listas serán los protagonistas de la campaña.

Por otra parte, el 21 de septiembre arrancará la campaña en medios audiovisuales, con propaganda en radio y televisión, tras la asignación de espacios a cada agrupación.

La campaña para estas elecciones 2025 entra en escena con alianzas, promesas y tensiones políticas.

La campaña para estas elecciones 2025 entra en escena con alianzas, promesas y tensiones políticas.

El eje de la campaña de los distintos frentes de cara a las elecciones 2025

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

Tal cual lo expresaron el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, que encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales, en estas elecciones legislativas se plebiscita la gestión tanto a nivel nacional como provincial. Por eso, se centrará en mostrar los logros de Alfredo Cornejo y Javier Milei.

"En las elecciones de medio término se plebiscitan las gestiones. Voy a hablar de la necesidad de defender la gestión nacional. Nos jugamos el rumbo del país: es kirchnerismo o libertad", señaló Petri durante el acto de presentación de candidatos.

Frente Fuerza Justicialista

Lo que intentará hacer el frente del Partido Justicialista que lleva como primer candidato a diputado nacional a Emir Félix será diferenciarse de Milei y Cornejo, apelando a mostrar los desaciertos del Gobierno, como los escándalos de la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), la baja de la actividad económica, entre otros.

Frente Verde

Con Mario Vadillo, como primer candidato a diputado nacional, el Partido Verde y Libres del Sur, presentaron una lista de compromisos: "con el agua (defensa de la Ley 7722 y minería solo con control real y licencia social, sin acuerdos entre políticos y empresas); compromiso con la transparencia (eliminación del 20% que cobra AySAM, destinado a privilegios y no a obras y cumplimiento de la Resolución 267/24 para terminar con los cargos escondidos en las boletas de luz y gas); compromiso con tu bolsillo (reducción de impuestos automotor, inmobiliario e ingresos brutos, actualmente usados como cajas políticas, eliminación de la RTO obligatoria, considerada un costo que no garantiza seguridad vial); compromiso con el trabajo y la dignidad (salarios dignos para los trabajadores estatales, apoyo real a las personas con discapacidad y a los jubilados y empleo joven registrado, con oportunidades formales en lugar de trabajos precarios)".

Frente Provincias Unidas

Con la candidatura de Jorge Difonso a diputado nacional, el objetivo de esta agrupación de partidos que incluye el PRO, Coalición Cívica-ARI, entre otros; será "defender los intereses de la provincia, en un escenario político marcado por tensiones con la Nación y reacomodamientos en el plano local".

La agenda estará centrada en temas locales, con fuertes cuestionamientos a la gestión de Alfredo Cornejo.

Protectora Fuerza Política

El espacio que llevará como candidata a diputada nacional a Carolina Jacky se centrará en fuertes críticas a la gestión de Alfredo Cornejo, y como leitmotiv los derechos de los consumidores, las tarifas, entre otros.

Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U)

Con Micaela Blanco Minoli como candidata a diputada nacional, mantendrán las banderas que sostienen desde siempre: los salarios, las asimetrías con lo que ganan los legisladores, la defensa de la educación pública, entre otros. Fuertes críticas a la gestión provincial y nacional.

Frente Demócrata Libertario

Con Gabriel Sottile como primer candidato a diputado nacional de esta unión del Partido Demócrata y el Partido Libertario, tendrá el desafío de mostrarse mileístas a pesar de que LLA se alió a Cambia Mendoza. Y a la vez ser críticos de la gestión de Cornejo.

Partido de los Jubilados

Sin candidatos a diputados nacionales, lanzarán su campaña con la premisa de "ser austera, directa y cercana a la gente. En tiempos donde predominan los grandes aparatos partidarios y el gasto excesivo, esta fuerza política apuesta por la proximidad y el contacto real con los vecinos".

El mensaje central de la campaña será defender a los jubilados, las personas con discapacidad, las pymes y los trabajadores.

