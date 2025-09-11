Alfredo Cornejo le pedirá al Gobierno de Javier Milei diálogo con todos los gobernadores

Alfredo Cornejo irá a la Casa Rosada para pedirle al Gobierno diálogo con todos los gobernadores.

El gobernador mendocino Alfredo Cornejo viajó hoy a Buenos Aires para mantener una reunión clave con el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán. El encuentro se llevará a cabo en la Casa Rosada, y asistirá también el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

Catalán, asumió con la tarea de recomponer el vínculo entre la Casa Rosada y las provincias , en un escenario marcado por la derrota electoral en Buenos Aires.

Legislatura Diputados aprobó el proyecto de Alfredo Cornejo para que la Justicia trabaje más durante la tarde

Boletín Oficial El paso clave que dio el Gobierno de Mendoza sobre el cannabis medicinal

En este marco, Cornejo viajó hoy a la capital para reunirse con el funcionario y Rogelio Frigerio. Ambos mandatarios buscarán que el diálogo no quede limitado a los aliados más cercanos al oficialismo, sino que se amplíe a todos los gobernadores.

Según explicaron desde el entorno de Cornejo, el objetivo es que se convoque a todos los gobernadores, no solo a los afines, tal como anunciaron desde la Casa Rosada.

El oficialismo mendocino, aliado a La Libertad Avanza para estas elecciones 2025 necesita que su socio electoral mejore la imagen de cara al 26 de octubre. Por eso sostienen la necesidad de una convocatoria federal para encarar consensos y garantizar equidad en la distribución de recursos, tal como reclaman los gobernadores.

Alfredo Cornejo, entre los primeros convocados

Lisandro Catalán fue nombrado este miércoles como ministro del Interior, tras la creación de una “Mesa Federal de diálogo y consenso” como instrumento para reconstruir puentes con las provincias.

Si bien los primeros acercamientos del ministro tendrán lugar con mandatarios más afines al Gobierno, Cornejo y Frigerio buscarán que esa convocatoria sea más extensa y que incluya, por ejemplo, al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Es que entienden que ampliar la participación provincial le daría al Gobierno una imagen más federal y conciliadora.

Los gobernadores reclaman que los fondos nacionales —como los de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN)— se distribuyan sin discrecionalidad, de modo que todas las provincias tengan voz y acceso igualitario.