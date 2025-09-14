Jornada clave

Agenda cargada para Javier Milei este lunes con reuniones políticas y el Presupuesto 2026

El presidente Javier Milei encara un lunes cargado de reuniones políticas y la presentación del Presupuesto 2026.

Agenda cargada para Javier Milei este lunes con reuniones políticas y el Presupuesto 2026.

Agenda cargada para Javier Milei este lunes con reuniones políticas y el Presupuesto 2026.

Por Sitio Andino Política

Javier Milei inicia este lunes una jornada política clave que combina reuniones partidarias, gestión de Gobierno y la presentación del Presupuesto 2026. El presidente de la Nación busca reimpulsar su administración tras la derrota electoral y reforzar vínculos con los gobernadores.

La actividad de Milei comenzará a las 9:30 en la Casa Rosada, donde recibirá al equipo encargado de diseñar la estrategia nacional del oficialismo. Entre los presentes estarán Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y el vocero Manuel Adorni.

Lee además
El duro mensaje de Milei para los gobernadores sobre los ATN.
Postura

Mensaje para los gobernadores: Catalán marcó límites en el uso de los ATN
La autocrítica de Guillermo Francos:  fue un error nacionalizar la elección en Buenos Aires.
Tras la derrota

La autocrítica de Francos: fue un "error nacionalizar la elección" en Buenos Aires

Al mediodía, Milei encabezará una reunión con la mesa política de la provincia de Buenos Aires, donde estarán presentes su hermana Karina Milei, su asesor Santiago Caputo y el dirigente Sebastián Pareja, encargado de la estrategia en el distrito más poblado del país.

Lisandro catalan, francos
Guillermo Francos junto a Lisandro Catalán.

Guillermo Francos junto a Lisandro Catalán.

Mensaje grabado y presentación del Presupuesto 2026

La jornada cerrará a las 17:00 con la grabación de un mensaje que se emitirá en cadena nacional a las 21:00. Allí, Milei anunciará el envío al Congreso del Presupuesto 2026, en la fecha límite establecida por la ley.

El Presupuesto 2026 se presenta como un desafío central para el Gobierno. Desde su llegada a la Casa Rosada en diciembre de 2023, Milei gestionó con un presupuesto prorrogado, lo que generó tensiones internas y externas. Ahora, tras la derrota electoral, la definición adquiere un peso político adicional.

Javier Milei apuesta a relanzar su Gobierno

Con esta agenda cargada de reuniones, juramentos y anuncios, Milei busca relanzar su gestión y mostrar fortaleza política en medio de un escenario complejo. La combinación de actividad partidaria y gestión marca un punto de inflexión para el oficialismo.

Temas
Seguí leyendo

La rectora de la UNCuyo convocó a la comunidad a defender la educación pública frente al veto de Milei

En campaña: Petri vuelve a Mendoza junto a una figura fuerte del gobierno de Milei

Tiene fecha la sesión en Diputados para tratar los vetos de Milei: qué otros proyectos discutirán

El duro mensaje de gobernadores a Javier Milei tras el veto a la ley de reparto de ATN

El impacto en la provincia de Mendoza del veto de Javier Milei a la ley de los ATN

Pese al acercamiento, Milei vetó la ley impulsada por los gobernadores

Cornejo en la reunión con el nuevo ministro del Interior: qué pidió y su rol en la "mesa federal"

Alfredo Cornejo le pedirá al Gobierno de Javier Milei diálogo con todos los gobernadores

LO QUE SE LEE AHORA
La titular del gremio docente no irá por la reelección. Conocé los nombres que buscan sucederla
Las otras elecciones de octubre

Carina Sedano deja la conducción del SUTE: quiénes se presentan para sucederla

Las Más Leídas

Tragedia en Las Heras: un hombre fue hallado sin vida tras recibir un disparo
Investigación

Un hombre fue hallado sin vida en Las Heras tras recibir un disparo

Cadenas de oración por Thiago Medina tras el último parte médico sobre su salud
En estado crítico

Cadenas de oración por Thiago Medina tras el último parte médico sobre su salud

La titular del gremio docente no irá por la reelección. Conocé los nombres que buscan sucederla
Las otras elecciones de octubre

Carina Sedano deja la conducción del SUTE: quiénes se presentan para sucederla

El Zonda llegó al Valle de Uco y obligó a suspender actividades en San Carlos
Tiempo

El Zonda llegó al Valle de Uco y obligó a suspender actividades en San Carlos

Robos frustrados en el Gran Mendoza: detienen a cuatro personas y recuperan vehículos video
En videos

Robos frustrados en el Gran Mendoza: detienen a cuatro personas y recuperan vehículos

Te Puede Interesar

Exportaciones argentinas: la Pampa Húmeda se enfría, San Juan y Neuquén crecen sin parar.
Economias Regionales

Exportaciones argentinas: La Pampa Húmeda se enfría, San Juan y Neuquén crecen sin parar ¿y Mendoza?

Por Marcelo López Álvarez
Se conoció cuánto dinero recibirán los partidos para la campaña.
mucho, poquito, nada

Elecciones 2025 en Mendoza: cuánto dinero recibirán los partidos para la campaña y quiénes quedaron afuera

Por Cecilia Zabala
La titular del gremio docente no irá por la reelección. Conocé los nombres que buscan sucederla
Las otras elecciones de octubre

Carina Sedano deja la conducción del SUTE: quiénes se presentan para sucederla

Por Facundo La Rosa