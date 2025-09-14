Agenda cargada para Javier Milei este lunes con reuniones políticas y el Presupuesto 2026.

Javier Milei inicia este lunes una jornada política clave que combina reuniones partidarias, gestión de Gobierno y la presentación del Presupuesto 2026 . El presidente de la Nación busca reimpulsar su administración tras la derrota electoral y reforzar vínculos con los gobernadores.

La actividad de Milei comenzará a las 9:30 en la Casa Rosada , donde recibirá al equipo encargado de diseñar la estrategia nacional del oficialismo. Entre los presentes estarán Karina Milei , Guillermo Francos , Patricia Bullrich , Santiago Caputo , Martín Menem y el vocero Manuel Adorni .

A media mañana, cerca de las 11:00, el mandatario le tomará juramento a Lisandro Catalán , flamante ministro del Interior , designado para retomar el vínculo político con los gobernadores y dar mayor volumen al esquema de gobernabilidad.

Al mediodía, Milei encabezará una reunión con la mesa política de la provincia de Buenos Aires , donde estarán presentes su hermana Karina Milei , su asesor Santiago Caputo y el dirigente Sebastián Pareja , encargado de la estrategia en el distrito más poblado del país.

Lisandro catalan, francos Guillermo Francos junto a Lisandro Catalán.

Mensaje grabado y presentación del Presupuesto 2026

La jornada cerrará a las 17:00 con la grabación de un mensaje que se emitirá en cadena nacional a las 21:00. Allí, Milei anunciará el envío al Congreso del Presupuesto 2026, en la fecha límite establecida por la ley.

El Presupuesto 2026 se presenta como un desafío central para el Gobierno. Desde su llegada a la Casa Rosada en diciembre de 2023, Milei gestionó con un presupuesto prorrogado, lo que generó tensiones internas y externas. Ahora, tras la derrota electoral, la definición adquiere un peso político adicional.

Con esta agenda cargada de reuniones, juramentos y anuncios, Milei busca relanzar su gestión y mostrar fortaleza política en medio de un escenario complejo. La combinación de actividad partidaria y gestión marca un punto de inflexión para el oficialismo.