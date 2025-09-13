Mensaje para los gobernadores: Catalán marcó límites en el uso de los ATN

El ministro del Interior Lisandro Catalán aseguró hoy que los gobernadores tienen que comprender que los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) son para “ casos de emergencia ”. Las declaraciones de Catalán se dieron luego de que el presidente Javier Milei vetara la ley que establecía la distribución automática de los ATN .

“El objetivo es dialogar y que los gobernadores comprendan que los ATN son de uso excepcional”, remarcó Catalán. A su vez, señaló que el Ejecutivo evalúa una línea de crédito para asistir a las provincias en caso de necesidad.

El ministro también se refirió al vínculo con el gobernador bonaerense Axel Kicillof . Aseguró que no existen conflictos si el intercambio se da en beneficio de los bonaerenses, aunque advirtió que los cruces con fines electorales “complican la relación”.

Catalán destacó como positivo el contacto con el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, especialmente en lo relacionado a la logística para las elecciones en la provincia de Buenos Aires, donde Nación brindó apoyo.

Críticas de los gobernadores

Respecto a las críticas de los mandatarios de Provincias Unidas, entre ellos Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba), Catalán las atribuyó al contexto electoral. “Estamos en un año electoral y muchos buscan sacar provecho en sus provincias”.

Milei vetó la ley impulsada por los gobernadores

El presidente Javier Milei vetó este jueves la ley impulsada por los gobernadores para modificar el destino de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La decisión se conoció luego de la reunión que funcionarios nacionales mantuvieron en la Casa Rosada con un grupo de mandatarios aliados, entre ellos el mendocino Alfredo Cornejo.

El veto contrasta con la nueva estrategia del oficialismo que busca el acercamiento entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales, que este jueves estrenaron la llamada “mesa federal” junto al nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.