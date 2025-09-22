Qué promociones bancarias aprovechar en los últimos días de septiembre 2025

Cada vez más familias buscan alternativas para cuidar el bolsillo y aprovechar promociones en gastos diarios. Bancos y billeteras virtuales sostienen durante septiembre una amplia gama de beneficios en supermercados, combustibles, farmacias, indumentaria y turismo, que incluyen rebajas de hasta el 30% y planes de cuotas sin interés.

A continuación, repasamos ofertas en el Banco Nación, Macro y Galicia. Además, anotamos descuentos en Mercado Pago y Personal Pay.

El Banco Nación continúa con una serie de beneficios que abarcan desde combustibles hasta compras en cadenas de supermercados. Hasta el 30 de septiembre, los clientes acceden a:

En supermercados como Carrefour, Átomo, Coto, Blow Max, Super A e Hiper Libertad, las rebajas llegan al 30% pagando con tarjeta de crédito y la app BNA+.

También se mantienen beneficios en farmacias (Mori, Del Águila, Sur) con 10% de rebaja y hasta 3 cuotas sin interés para jubilados los lunes. En ópticas como Visión, La Pirámide y Latino, el ahorro es del 10%, mientras que en librerías como Ludditas, Cúspide y Yenny alcanza el 20% y hasta 12 cuotas.

Macro apuesta al consumo diario

El Banco Macro ofrece descuentos de entre 25% y 30% en estaciones de servicio para quienes operen con Visa Macro o Modo. En supermercados se destacan:

25% en Amalia Express.

30% en Blow Max.

25% en Coto, con 12 cuotas sin interés.

Hasta 12 cuotas sin interés en Changomás.

farmacia.jpg Todos los bancos ofrecen descuentos en farmacias.

En farmacias Del Puente, los clientes cuentan con 10% de rebaja y hasta 3 cuotas sin interés (tope $10.000). En el rubro indumentaria, Macro otorga 25% y 12 cuotas en Dexter, además de 6 cuotas sin interés en Adidas. También suma promociones en jugueterías Palmares con 6 cuotas sin interés, y en librerías Yenny, con 3 cuotas sin interés.

Galicia concentra rebajas en supermercados

El Galicia mantiene gran parte de sus beneficios en compras cotidianas:

Hasta 25% en Jumbo los jueves.

Hasta 3 cuotas sin interés en Carrefour.

25% en Libertad los jueves.

20% en Changomás los viernes.

20% en Vea los jueves.

En combustibles, ofrece un 15% de descuento en todas las estaciones del país los lunes (tope $15.000). También suma un 15% y hasta 3 cuotas sin interés en Le Club, libros y música durante todo el mes.

Apps y billeteras con rebajas activas

Las billeteras virtuales siguen consolidando su lugar en las compras diarias con promociones que acompañan la rutina.

Personal Pay:

25% en Changomás miércoles y jueves (primera compra semanal).

20% en Topper lunes y miércoles.

20% en Coderhouse.

10% en Frávega los miércoles.

10% en Yenny lunes y martes.

Mercado Pago:

15% los martes en Disco, Jumbo y Vea (tope $6.000).

15% en Carrefour Express los lunes (tope $3.000).

Descuentos en Puma, Dexter y otras marcas de indumentaria.

10% en Farmacity los miércoles (tope $2.500).

Promociones que alivian el bolsillo

En definitiva, en los últimos días de septiembre los diferentes bancos ofrecen promociones que los mendocinos pueden aprovechar para estirar el salario. Desde descuentos en compras básicas hasta planes de cuotas en indumentaria y entretenimiento, bancos y billeteras digitales ponen en juego una serie de herramientas que buscan dar aire a la economía doméstica.