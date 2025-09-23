Transporte

Reclamo histórico: taxistas protestan para exigir la regulación de plataformas digitales

Taxis y remises protestaron en contra de las plataformas digitales y pidieron una inmediata regulación. Además, buscan poner "fin a la competencia desleal".

Reclamo histórico: taxistas protestan para exigir la regulación de plataformas digitales.

Reclamo histórico: taxistas protestan para exigir la regulación de plataformas digitales.

Foto: Yemel Fil
 Por Natalia Mantineo

Taxistas y remiseros nucleados en la Asociación de Propietarios de Taxis y Remises de Mendoza (APROTAM) y el Sindicato de Obreros de Taxis y Remises (SOTM) se plegaron a la protesta nacional y salieron a las calles de la Ciudad de Mendoza para denunciar lo que consideran una "competencia desleal" de plataformas como Uber, Cabify y Maxim, entre otras.

La caravana se inició en el Parque General San Martín, luego pasó por la Legislatura, donde entregaron de manera formal un petitorio. El recorrido continuará hasta Casa de Gobierno. "La idea es ser escuchados y poner fin a la competencia desleal", advirtieron.

Lee además
23 de septiembre: Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas
Efemérides

23 de septiembre: Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas
A 70 años del golpe que derrocó a Perón: la Revolución Libertadora
Efemérides

A 70 años del golpe que derrocó a Perón: la Revolución Libertadora
taxis, movilización, Mendoza, 23/9/25
La movilización arrancó en el Parque General San Martín y concluirá en Casa de Gobierno.

La movilización arrancó en el Parque General San Martín y concluirá en Casa de Gobierno.

"Este mes se cumplen 7 años desde que la Ley de Movilidad se puso en marcha y lo único que hizo fue empeorar el serivio de transporte público en la Provincia. Existe una competencia desleal contra el sector, estamos compitiendo contra una aplicación que no tiene límites en la cantidad de vehículos que se le habilita, por lo que no podemos prever contra quiénes y cuántos competimos", dijo el empresario.

taxis, movilización, Mendoza, 23/9/25
Taxis y remises volvieron a protestar contra las plataformas digitales.

Taxis y remises volvieron a protestar contra las plataformas digitales.

Asimismo, Váquez, advirtió que el servicio de taxis y remises cuenta con una regulación absoluta, sin posibilidad de salirse del encuadre legal que dicta la ley de Movilidad.

"Las aplicaciones pueden hacer lo que quieran y más, un claro ejemplo está en el tema de las tarifas que es variable, de acuerdo a la oferta y la demanda, nosotros, en cambio, no la podemos modificar, es fija. Ellos pueden poner a disposición cualquier modelo de vehículo, nosotros debemos cumplir con exigencias determinadas, y mucho más. Estamos frente a una Ley que nos llevó a la precarización y que destruyó definitivamente el sistema de transporte de pasajeros", refirió Vázquez.

11 de agosto, protesta conductores de uber, galería
En Mendoza, hay 3940 vehículos registrados en Aplicaciones, el 45% opera para Uber.

En Mendoza, hay 3940 vehículos registrados en Aplicaciones, el 45% opera para Uber.

Por todo esto, este martes, propietarios y choferes entregaron un petitorio a las autoridades que incluye tres puntos principales:

  • Limitar la cantidad de vehículos habilitados por las plataformas digitales.

  • Reforzar los controles sobre estos servicios.

  • Una mayor fiscalización por parte del Ente de Movilidad Provincial (EMOP).

"Competencia desleal", en números

De acuerdo con datos oficiales, en Mendoza existen 5876 conductores inscriptos entre taxis, remises y Aplicaciones.

De ese total, hay:

  • 1561 taxis.
  • 376 remises.
  • 3940 vehículos registrados en Aplicación.
uber 2.jpg
Los taxistas aseguran que existe una

Los taxistas aseguran que existe una "competencia desleal" con las plataformas.

Frente a este panorama, los taxistas remarcaron que este no es un reclamo nuevo, sino una demanda que ha sido ignorada por las autoridades desde 2018. "La manifestación de este martes busca poner en la agenda política la necesidad de una regulación efectiva, que proteja el trabajo formal frente a los servicios digitales".

Temas
Seguí leyendo

¿Por qué se celebra el 23 de septiembre el Día Internacional de las Lenguas de Señas?

Importante corte de agua en Ciudad: afectará a varias zonas y se extenderá por 12 horas

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 23 de septiembre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 23 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 23 de septiembre

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este martes 23 de septiembre en Mendoza

INTA Mendoza se prepara para una nueva jornada de puertas abiertas en Luján de Cuyo

Trece reconocidos chefs cocinarán con los sentidos y el corazón

LO QUE SE LEE AHORA
Importante corte de agua en Ciudad: afectará a varias zonas y se extenderá por 12 horas.
Trabajos de mantenimiento

Importante corte de agua en Ciudad: afectará a varias zonas y se extenderá por 12 horas

Las Más Leídas

Terrible accidente vial en Guaymallén. 
demoras en el tránsito

Caos en el Acceso Este por un accidente vial

El principal acusado por el homicidio de Guaymallén está detenido y será imputado. 
crimen en las heras

Una menor, la pieza clave para esclarecer el homicidio del empresario sanjuanino

Guaymallén: la policía reprimió a vecinos en el lugar donde volcó un camión con carne
serios incidentes

Guaymallén: la policía reprimió a vecinos en el lugar donde volcó un camión con carne

El hecho ocurrió en la escuela Técnicos Mendocinos de Guaymallén.
otro caso en guaymallén

La decisión de la DGE tras un nuevo caso de un menor armado en una escuela

La víctima permanece internada en el hospital Central. 
quedó internado

Brutal golpiza a un hombre en una casa de Las Heras

Te Puede Interesar

Reclamo histórico: taxistas protestan para exigir la regulación de plataformas digitales.
Transporte

Reclamo histórico: taxistas protestan para exigir la regulación de plataformas digitales

Por Natalia Mantineo
Darío Sebastian Codina desapareció en el 2023. La justicia investiga su paradero como un homicidio. 
Allanamiento en el algarrobal

Giro inesperado y nueva detención en Las Heras por el caso Sebastián Codina

Por Pablo Segura
Privatización y Soberanía: ¿qué es NASA, la nueva obsesión de venta de Javier Milei?
Ajuste y Motosierra

Privatización y Soberanía: ¿qué es NASA, la nueva obsesión de venta de Javier Milei?

Por Marcelo López Álvarez