Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 23 de septiembre

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 23 de septiembre.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 23 de septiembre.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este martes 23 de septiembre, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Lee además
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 22 de septiembre.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 22 de septiembre
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 19 de septiembre.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 19 de septiembre

Corte de luz en Mendoza: las zonas que se verán afectadas

Ciudad

  • – En calle interna del centro universitario, hacia el norte de Avenida del Libertador. Afecta a Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Odontología. De 14.30 a 18.30 h.

Las Heras

  • – En calle 9 de Julio, entre Juan Agustín Maza y Avellaneda y áreas adyacentes. De 9.00 a 12.00 h.

  • – Entre calles Doctor Moreno, Vicente López, 9 de Julio y Avellaneda y zonas aledañas. De 9.00 a 12.00 h.

Lavalle

  • – En calle Del Medio, entre San Juan y Arenales; La Palmera. De 9.30 a 13.30 h.

Luján de Cuyo

  • – En la intersección de Avenida Los Cóndores y barrio el Manantial y zonas aledañas; Potrerillos. De 10.30 a 14.30 h.

  • – En Ruta Provincial N°15, entre callejón Parrales de Norton y barrio San Cayetano y zonas aledañas; Perdriel. De 8.30 a 11.30 h.

  • – En toda la localidad de Potrerillos. De 10.30 a 14.30 h.

  • – En camino Francisco Guiñazú, entre Ruta N°89 y Vallecitos y zonas aledañas; Vallecitos. De 10.30 a 14.30 h.

Embed

Maipú

  • – Entre calles Falucho, Reconquista, Buenos Aires y Victor Hugo, en barrio Obreros Rurales y zonas aledañas; La Primavera. De 9.00 a 13.00 h.

  • – Entre calles Castro, El Fortín, Ejercito de los Andes y Ruta Provincial N°50 y zonas aledañas; Barcala. De 10.00 a 14.00 h.

Tunuyán

  • – En Ruta Provincial N°89, entre calle El Álamo y barrio Valle Sol y Nieve y áreas adyacentes; Los Chacayes. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Campo Los Andes, hacia el oeste de Coronel Goulu y zonas aledañas; Campo de Los Andes. De 9.15 a 13.15 h.

Tupungato

  • – En Ruta Provincial N°89, en Estancia Atamisque y zonas aledañas; La Carrera. De 10.00 a 14.00 h.

San Carlos

  • – Entre calles Las Rosas, El Cementerio, El Baden y Corvalán y áreas adyacentes; Capiz. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

  • – Entre calles Sardini, Costa de Las Vías del Ferrocarril, Yensen y El Zanjón; El Usillal. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Los Filtros, entre Jensen y Circunvalación y áreas adyacentes; Capitán Montoya. De 9.15 a 13.15 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

corte-luz.png
Edemsa brindó una serie de recomendaciones frente a los cortes de luz.

Edemsa brindó una serie de recomendaciones frente a los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

Temas
Seguí leyendo

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 18 de septiembre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 17 de septiembre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 16 de septiembre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 15 de septiembre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este sábado 13 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 23 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 23 de septiembre

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este martes 23 de septiembre en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
INTA Mendoza se prepara para una nueva jornada de puertas abiertas
Para toda la familia

INTA Mendoza se prepara para una nueva jornada de puertas abiertas en Luján de Cuyo

Las Más Leídas

Terrible accidente vial en Guaymallén. 
demoras en el tránsito

Caos en el Acceso Este por un accidente vial

La Escuela Técnicos Argentinos, en Guaymallén. 
operativo policial en el lugar

Otro menor llevó un arma a una escuela en Guaymallén

La agresión ocurrió en Rodeo de la Cruz, Guaymallén. 
buscan al "pachi"

Lo balearon en Guaymallén y está internado en grave estado

Terrible tiroteo terminó con la vida de un hombre en Godoy Cruz.
No hay detenidos

Un muerto y un herido tras un terrible tiroteo en Godoy Cruz

Guaymallén: la policía reprimió a vecinos en el lugar donde volcó un camión con carne
serios incidentes

Guaymallén: la policía reprimió a vecinos en el lugar donde volcó un camión con carne

Te Puede Interesar

El presidente se encontrará con Donald Trump durante su viaje
Misión a EEUU

Un mendocino acompaña a Milei en su viaje a Estados Unidos

Por Sitio Andino Política
Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este martes 23 de septiembre en Mendoza.
El clima

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este martes 23 de septiembre en Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad
Unas 80 mil personas se congregaron en el Parque Yrigoyen video
Festival a pleno

Una multitud disfrutó de "Primavera en el Parque" en el Parque Yrigoyen de Rafael

Por Sitio Andino Departamentales