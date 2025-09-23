Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 23 de septiembre.

Durante la mañana y tarde de este martes 23 de septiembre , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

– En calle interna del centro universitario, hacia el norte de Avenida del Libertador. Afecta a Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Odontología. De 14.30 a 18.30 h.

– Entre calles Doctor Moreno, Vicente López, 9 de Julio y Avellaneda y zonas aledañas. De 9.00 a 12.00 h.

– En calle 9 de Julio, entre Juan Agustín Maza y Avellaneda y áreas adyacentes. De 9.00 a 12.00 h.

Lavalle

– En calle Del Medio, entre San Juan y Arenales; La Palmera. De 9.30 a 13.30 h.

Luján de Cuyo

– En la intersección de Avenida Los Cóndores y barrio el Manantial y zonas aledañas; Potrerillos. De 10.30 a 14.30 h.

– En Ruta Provincial N°15, entre callejón Parrales de Norton y barrio San Cayetano y zonas aledañas; Perdriel. De 8.30 a 11.30 h.

– En toda la localidad de Potrerillos. De 10.30 a 14.30 h.

– En camino Francisco Guiñazú, entre Ruta N°89 y Vallecitos y zonas aledañas; Vallecitos. De 10.30 a 14.30 h.

Maipú

– Entre calles Falucho, Reconquista, Buenos Aires y Victor Hugo, en barrio Obreros Rurales y zonas aledañas; La Primavera. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles Castro, El Fortín, Ejercito de los Andes y Ruta Provincial N°50 y zonas aledañas; Barcala. De 10.00 a 14.00 h.

Tunuyán

– En Ruta Provincial N°89, entre calle El Álamo y barrio Valle Sol y Nieve y áreas adyacentes; Los Chacayes. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Campo Los Andes, hacia el oeste de Coronel Goulu y zonas aledañas; Campo de Los Andes. De 9.15 a 13.15 h.

Tupungato

– En Ruta Provincial N°89, en Estancia Atamisque y zonas aledañas; La Carrera. De 10.00 a 14.00 h.

San Carlos

– Entre calles Las Rosas, El Cementerio, El Baden y Corvalán y áreas adyacentes; Capiz. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

– Entre calles Sardini, Costa de Las Vías del Ferrocarril, Yensen y El Zanjón; El Usillal. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Los Filtros, entre Jensen y Circunvalación y áreas adyacentes; Capitán Montoya. De 9.15 a 13.15 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

corte-luz.png Edemsa brindó una serie de recomendaciones frente a los cortes de luz.

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.