Efemérides

A 70 años del golpe que derrocó a Perón: la Revolución Libertadora

El 23 de septiembre marcó el final de un levantamiento militar que derrocó a Juan Domingo Perón en su segunda presidencia.

A 70 años del golpe que derrocó a Perón: la Revolución Libertadora

A 70 años del golpe que derrocó a Perón: la Revolución Libertadora

Por Sitio Andino Sociedad

Este 23 de septiembre, Argentina recuerda la Revolución Libertadora, el golpe cívico-militar que hace 70 años destituyó al entonces presidente Juan Domingo Perón. Impulsada por una oposición que señalaba al gobierno de autoritario, la insurrección derivó en la proscripción política del peronismo durante casi dos décadas.

23 de septiembre: cómo fue la caída de Perón bajo la Revolución Libertadora

En 1951, durante el primer mandato de Perón, sectores del Comando Civil integrados por fuerzas cívicas y militares comenzaron a planear su derrocamiento. Con ideologías conservadoras y cristianas, buscaban “desperonizar” al país, en sintonía con el clima de la Guerra Fría que vinculaba al movimiento justicialista con el comunismo.

Lee además
Reclamo histórico: taxistas protestan para exigir la regulación de plataformas digitales.
Transporte

Reclamo histórico: taxistas protestan para exigir la regulación de plataformas digitales
23 de septiembre: Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas
Efemérides

23 de septiembre: Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas
festejos-revolucion-libertadora.jpg
La Revolución Libertadora, un hecho que dividió fuertemente al país a nivel político.

La Revolución Libertadora, un hecho que dividió fuertemente al país a nivel político.

La reforma constitucional de 1949, que permitió la reelección presidencial y consolidó el segundo mandato de Perón en 1952, encendió aún más las tensiones con la oposición. Los primeros pasos hacia la insurrección incluyeron sabotajes sangrientos, como los bombardeos en Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955, a los que sectores cercanos al peronismo respondieron con la quema de iglesias.

Ante la escalada, Perón intentó un acuerdo de paz convocando a distintos sectores políticos, pero los esfuerzos resultaron insuficientes. El 16 de septiembre de 1955, desde Córdoba, las Fuerzas Armadas se levantaron bajo el nombre de “Revolución Libertadora”, con el objetivo de terminar con lo que consideraban un régimen autoritario y desmontar la estructura política del peronismo.

Sin reacción efectiva del sector militar leal al gobierno, el 20 de septiembre Perón presentó su renuncia a bordo de un buque paraguayo. Un día después, el 23 de septiembre, la Revolución Libertadora concluyó sus operaciones y el general Eduardo Lonardi asumió como presidente provisional.

Perón partió al exilio en Paraguay, donde obtuvo asilo político, hasta que regresó en 1972 para poner fin a la proscripción del peronismo y encarar un tercer y último mandato presidencial.

Fuente: Enciclopedia Humanidades

Temas
Seguí leyendo

¿Por qué se celebra el 23 de septiembre el Día Internacional de las Lenguas de Señas?

Importante corte de agua en Ciudad: afectará a varias zonas y se extenderá por 12 horas

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 23 de septiembre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 23 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 23 de septiembre

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este martes 23 de septiembre en Mendoza

INTA Mendoza se prepara para una nueva jornada de puertas abiertas en Luján de Cuyo

Trece reconocidos chefs cocinarán con los sentidos y el corazón

LO QUE SE LEE AHORA
Importante corte de agua en Ciudad: afectará a varias zonas y se extenderá por 12 horas.
Trabajos de mantenimiento

Importante corte de agua en Ciudad: afectará a varias zonas y se extenderá por 12 horas

Las Más Leídas

Terrible accidente vial en Guaymallén. 
demoras en el tránsito

Caos en el Acceso Este por un accidente vial

La Escuela Técnicos Argentinos, en Guaymallén. 
operativo policial en el lugar

Otro menor llevó un arma a una escuela en Guaymallén

El principal acusado por el homicidio de Guaymallén está detenido y será imputado. 
crimen en las heras

Una menor, la pieza clave para esclarecer el homicidio del empresario sanjuanino

Guaymallén: la policía reprimió a vecinos en el lugar donde volcó un camión con carne
serios incidentes

Guaymallén: la policía reprimió a vecinos en el lugar donde volcó un camión con carne

El hecho ocurrió en la escuela Técnicos Mendocinos de Guaymallén.
otro caso en guaymallén

La decisión de la DGE tras un nuevo caso de un menor armado en una escuela

Te Puede Interesar

Reclamo histórico: taxistas protestan para exigir la regulación de plataformas digitales.
Transporte

Reclamo histórico: taxistas protestan para exigir la regulación de plataformas digitales

Por Natalia Mantineo
Darío Sebastian Codina desapareció en el 2023. La justicia investiga su paradero como un homicidio. 
Allanamiento en el algarrobal

Giro inesperado y nueva detención en Las Heras por el caso Sebastián Codina

Por Pablo Segura
Privatización y Soberanía: ¿qué es NASA, la nueva obsesión de venta de Javier Milei?
Ajuste y Motosierra

Privatización y Soberanía: ¿qué es NASA, la nueva obsesión de venta de Javier Milei?

Por Marcelo López Álvarez