Efemérides

¿Por qué se celebra el 23 de septiembre el Día Internacional de las Lenguas de Señas?

Este 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional de las Lenguas de Señas, en apoyo a los derechos y la inclusión de las personas sordas.

¿Por qué se celebra el 23 de septiembre el Día Internacional de las Lenguas de Señas?

¿Por qué se celebra el 23 de septiembre el Día Internacional de las Lenguas de Señas?

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 23 de septiembre se celebra el Día Internacional de las Lenguas de Señas, una fecha destinada a dar apoyo y protección a la identidad lingüística y la diversidad cultural de las personas sordas y de otros usuarios de la lengua de signos.

23 de septiembre: origen y por qué se conmemora el Día Internacional de las Lenguas de Señas

Fue el 23 de septiembre de 2006, a través de la resolución A/72/439, cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció oficialmente esta efeméride. El objetivo es generar conciencia sobre la importancia del uso de la lengua de señas como herramienta fundamental para la vida de las personas sordas.

Lee además
23 de septiembre: Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas
Efemérides

23 de septiembre: Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas
A 70 años del golpe que derrocó a Perón: la Revolución Libertadora
Efemérides

A 70 años del golpe que derrocó a Perón: la Revolución Libertadora

En este marco, la ONU no solo la reconoce como un derecho humano, sino también como una herramienta clave de inclusión y desarrollo para quienes presentan una pérdida parcial o total de la audición. Desde el acceso a la educación hasta la preservación de la diversidad cultural y lingüística, la efeméride busca destacar su valor.

Actualmente, según la Federación Mundial de Sordos, existen cerca de 70 millones de personas sordas en el mundo, de las cuales el 80% vive en países en vías de desarrollo. Además, se estima que hay alrededor de 300 variaciones de lengua de señas a nivel global.

¿Cuándo se celebra el Día de la Lengua de Señas en Argentina?

En Argentina, la conmemoración tiene lugar el 29 de agosto, fecha instituida en 1987 durante un encuentro entre distintas asociaciones de sordos. En esa ocasión, se definió y reconoció oficialmente la Lengua de Señas Argentina (LSA) como el idioma propio de la comunidad sorda del país.

Fuente: ONU.

Temas
Seguí leyendo

Por qué este 21 de septiembre se celebra el Día de la Sanidad en Argentina

Este 21 de septiembre se celebra el Día del Economista en Argentina

Por qué se recuerda el Día Mundial del Alzheimer hoy, 21 de septiembre

Día del Fotógrafo: origen y por qué se celebra este 21 de septiembre

Día Internacional de la Paz: qué significa y por qué se celebra el 21 de septiembre

Día del Estudiante en Argentina: origen y curiosidades de la celebración del 21 de septiembre

La inflación de septiembre podría superar el 2%, según consultoras

20 de septiembre: Día Mundial del Donante de Médula Ósea y Sangre de Cordón Umbilical

LO QUE SE LEE AHORA
Importante corte de agua en Ciudad: afectará a varias zonas y se extenderá por 12 horas.
Trabajos de mantenimiento

Importante corte de agua en Ciudad: afectará a varias zonas y se extenderá por 12 horas

Las Más Leídas

Terrible accidente vial en Guaymallén. 
demoras en el tránsito

Caos en el Acceso Este por un accidente vial

La Escuela Técnicos Argentinos, en Guaymallén. 
operativo policial en el lugar

Otro menor llevó un arma a una escuela en Guaymallén

El principal acusado por el homicidio de Guaymallén está detenido y será imputado. 
crimen en las heras

Una menor, la pieza clave para esclarecer el homicidio del empresario sanjuanino

Guaymallén: la policía reprimió a vecinos en el lugar donde volcó un camión con carne
serios incidentes

Guaymallén: la policía reprimió a vecinos en el lugar donde volcó un camión con carne

El hecho ocurrió en la escuela Técnicos Mendocinos de Guaymallén.
otro caso en guaymallén

La decisión de la DGE tras un nuevo caso de un menor armado en una escuela

Te Puede Interesar

Reclamo histórico: taxistas protestan para exigir la regulación de plataformas digitales.
Transporte

Reclamo histórico: taxistas protestan para exigir la regulación de plataformas digitales

Por Natalia Mantineo
Darío Sebastian Codina desapareció en el 2023. La justicia investiga su paradero como un homicidio. 
Allanamiento en el algarrobal

Giro inesperado y nueva detención en Las Heras por el caso Sebastián Codina

Por Pablo Segura
Privatización y Soberanía: ¿qué es NASA, la nueva obsesión de venta de Javier Milei?
Ajuste y Motosierra

Privatización y Soberanía: ¿qué es NASA, la nueva obsesión de venta de Javier Milei?

Por Marcelo López Álvarez