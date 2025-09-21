Efemérides

Día Internacional de la Paz: qué significa y por qué se celebra el 21 de septiembre

Cada 21 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Paz. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Cada 21 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Paz, una fecha que invita a reflexionar sobre la no violencia y la convivencia. En esta nota te contamos su origen, significado y cómo se celebra en todo el mundo.

Por qué se celebra el Día Internacional de la Paz

Cada 21 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Paz, una fecha establecida oficialmente en 1981 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta decisión se tomó en el marco de la aprobación de la Declaración y el Programa de Acción sobre una Cultura de Paz, con el propósito de fomentar principios fundamentales para la convivencia pacífica a nivel mundial.

Esta jornada busca, ante todo, fomentar el respeto por la vida, los derechos humanos y las libertades fundamentales. También se propone impulsar la no violencia a través de herramientas clave como la educación, el diálogo, la cooperación internacional y la resolución pacífica de los conflictos, tanto a nivel individual como colectivo.

Además, el Día Internacional de la Paz pone en valor una serie de principios esenciales para la armonía global, como la justicia, la tolerancia, la democracia y la solidaridad, entendidos como pilares necesarios para la construcción de sociedades más equitativas e inclusivas. / diainternacionalde

