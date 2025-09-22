INTA Mendoza se prepara para una nueva jornada de puertas abiertas en Luján de Cuyo

INTA Mendoza se prepara para una nueva jornada de puertas abiertas INTA Mendoza

Se trata del encuentro que año tras año reúne a la comunidad científica, emprendedores, productores y vecinos para conocer los avances y productos locales. El año pasado congregó a unas 28.000 personas.

INTA Mendoza jornada puertas abiertas 2024 El INTA informó cuándo realizará el nuevo encuentro de puertas abiertas. INTA Mendoza Nueva edición del encuentro anual del INTA Mendoza Este año, la jornada de puertas abiertas será el próximo viernes 31 de octubre y sábado 1 de noviembre, de 10 a 19, en la sede del INTA ubicada en San Martín 3853, en Mayor Drummond, Luján de Cuyo. Además, la institución indicó que será una experiencia que todos podrán disfrutar:

Para la familia: el objetivo será disfrutar de un día al aire libre con actividades para todas las edades.

Para la comunidad: podrán conectarse con la naturaleza y descubrir la importancia de la agricultura sostenible.

Para los productores: tendrán un espacio exclusivo con servicios, maquinaria agrícola, ciencia, tecnología e innovación de vanguardia para el sector productivo.

Feria de productores: habrá sabores, saberes y productos locales para degustar y llevar a casa.

