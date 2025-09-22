Para toda la familia

INTA Mendoza se prepara para una nueva jornada de puertas abiertas en Luján de Cuyo

La sede regional del INTA ya puso fecha para la nueva edición del encuentro de productores, emprendedores y vecinos. Conocé cuándo será.

INTA Mendoza se prepara para una nueva jornada de puertas abiertas

INTA Mendoza se prepara para una nueva jornada de puertas abiertas

INTA Mendoza

Se trata del encuentro que año tras año reúne a la comunidad científica, emprendedores, productores y vecinos para conocer los avances y productos locales. El año pasado congregó a unas 28.000 personas.

Lee además
Hongos comestibles: investigadores cultivan gírgolas en restos de vid y buscan insertarlas en la gastronomía
Desarrollo mendocino

Hongos comestibles: investigadores cultivan gírgolas en restos de vid y buscan insertarlas en la gastronomía
trabajadores vitivinicolas levantan el paro por conciliacion obligatoria
Vitivinicultura

Trabajadores vitivinícolas levantan el paro por conciliación obligatoria
INTA Mendoza jornada puertas abiertas 2024
El INTA informó cuándo realizará el nuevo encuentro de puertas abiertas.

El INTA informó cuándo realizará el nuevo encuentro de puertas abiertas.

Nueva edición del encuentro anual del INTA Mendoza

Este año, la jornada de puertas abiertas será el próximo viernes 31 de octubre y sábado 1 de noviembre, de 10 a 19, en la sede del INTA ubicada en San Martín 3853, en Mayor Drummond, Luján de Cuyo. Además, la institución indicó que será una experiencia que todos podrán disfrutar:

  • Para la familia: el objetivo será disfrutar de un día al aire libre con actividades para todas las edades.
  • Para la comunidad: podrán conectarse con la naturaleza y descubrir la importancia de la agricultura sostenible.
  • Para los productores: tendrán un espacio exclusivo con servicios, maquinaria agrícola, ciencia, tecnología e innovación de vanguardia para el sector productivo.
  • Feria de productores: habrá sabores, saberes y productos locales para degustar y llevar a casa.
Temas
Seguí leyendo

Dólar en caída: impacto del apoyo de EE.UU. y la eliminación de retenciones

El FMI celebró el respaldo de Estados Unidos a la Argentina

Granizo en San Carlos: las causas del fenómeno que dañó viviendas y cultivos

El dólar desciende y las acciones argentinas repuntan: qué pasó en el mercado

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 22 de septiembre de 2025

Qué promociones bancarias aprovechar en los últimos días de septiembre 2025

Entre el dólar, la inflación y los escándalos: Javier Milei enfrenta su techo político

El Gobierno nacional eliminó las retenciones a los granos hasta el 31 de octubre

LO QUE SE LEE AHORA
La Bancaria advierte sobre el impacto del fin del cepo en los trabajadores y la economía
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 22 de septiembre de 2025

Las Más Leídas

Terrible accidente vial en Guaymallén. 
demoras en el tránsito

Caos en el Acceso Este por un accidente vial

La Escuela Técnicos Argentinos, en Guaymallén. 
operativo policial en el lugar

Otro menor llevó un arma a una escuela en Guaymallén

La agresión ocurrió en Rodeo de la Cruz, Guaymallén. 
buscan al "pachi"

Lo balearon en Guaymallén y está internado en grave estado

Estado, horario y demoras para este lunes 22 de septiembre en el Paso Internacional Los Libertadores. 
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 22 de septiembre

Terrible tiroteo terminó con la vida de un hombre en Godoy Cruz.
No hay detenidos

Un muerto y un herido tras un terrible tiroteo en Godoy Cruz

Te Puede Interesar

El presidente se encontrará con Donald Trump durante su viaje
Misión a EEUU

Un mendocino acompaña a Milei en su viaje a Estados Unidos

Por Sitio Andino Política
Javier Milei con Scott Bessent
Mercados

Dólar en caída: impacto del apoyo de EE.UU. y la eliminación de retenciones

Por Marcelo López Álvarez
Matías Exequiel Alonso Jara fue imputado tras el homicidio de Sergio Mario Nacenta
Arriesga perpetua

Imputaron al acusado por el homicidio del empresario sanjuanino en Las Heras

Por Carla Canizzaro