Trabajadores vitivinícolas levantan el paro por conciliación obligatoria

Por Marcelo López Álvarez







La Secretaría de Trabajo intimó a la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA) a dejar sin efecto toda medida de acción directa, por lo que el gremio de los trabajadores vitivinícolas suspenderá el paro convocado para el lunes 22 de septiembre y acatará la conciliación obligatoria por 15 días.

Los trabajadores vitivinícolas aceptaron la conciliación obligatoria Gremio espera negociación seria Según informaron desde FOEVA, la medida de fuerza se había decidido luego de que, en la reunión de paritarias del 17 de septiembre, las cámaras empresariales no presentaran un ofrecimiento acorde a lo solicitado tanto para viña como para bodega.

“Estábamos esperando esta conciliación, y lamentablemente no podemos no acatarla. Esperamos que en estos 15 días las cámaras empresariales sean serios y respetuosos con nosotros y con los trabajadores, sobre todo”, señaló Daniel Romero, secretario de prensa de FOEVA.

Salarios: el reclamo sigue vigente El gremio aclaró que suspender el paro no significa un retroceso en el reclamo, sino que se trata de una instancia obligada en el marco legal vigente. Durante este período, FOEVA continuará defendiendo su pedido de:

Aumento mensual del 2%

Suma no remunerativa de $20.000 durante seis meses El sindicato insistió en que el sector empresario debe acercar una propuesta acorde a la realidad inflacionaria y al costo de vida de los trabajadores. Compromiso con los trabajadores FOEVA reafirmó su compromiso con la representación de los obreros y empleados vitivinícolas de todo el país y espera que esta nueva instancia de diálogo permita arribar a un acuerdo justo.