Transporte

El Gobierno de Mendoza habilitó a choferes de taxis y remises a ofrecer descuentos en los viajes

Autorizados por el Gobierno de Mendoza, taxistas y remiseros podrán brindar promociones y beneficios en las tarifas. Cómo lo aplicarán.

El Gobierno de Mendoza autorizó a los choferes de taxis y remises a ofrecer descuentos.

El Gobierno de Mendoza autorizó a los choferes de taxis y remises a ofrecer descuentos.

Foto: Yemel Fil
 Por Florencia Martinez del Rio

El Gobierno de Mendoza autorizó a los choferes de taxis y remises a ofrecer descuentos, promociones y beneficios en sus viajes a los pasajeros. Al ofrecer alternativas más convenientes para los usuarios, buscan competir contra las empresas que proveen este servicio de transporte a través de plataformas electrónicas.

La medida fue dispuesta a través de la resolución 1244 de la Subsecretaría de Transporte, publicada este viernes en el Boletín Oficial, y surgió a partir de una pedido realizado por la Asociación de Propietarios de Taxis Mendoza (Aprotam) donde solicitaron que se incluya la opción de cobrar a los usuarios tarifas inferiores a las que surjan del reloj taxímetro.

La iniciativa contempla que la adhesión a estas prácticas comerciales sea optativa para cada permisionario, y establece que las tarifas deberán ser "justas y razonables", debiendo asegurar el mínimo costo para los pasajeros "compatible con la seguridad, continuidad y la calidad del servicio".

Taxis y remises podrán ofrecer descuentos a los pasajeros

"Autorícese a los permisionarios de taxis y temis a otorgar descuentos, promociones y/o beneficios, por debajo de la tarifa fijada por la Autoridad de Aplicación, a su exclusivo costo", dice el texto de la resolución.

La Ley 9086 determina que los permisionarios deben “cobrar las tarifas fijadas por la Administración y entregar a los usuarios el ticket emitido por el reloj tarifador”.

Además, el artículo 48 de la misma norma advierte que el permiso de explotación puede ser revocado si se perciben tarifas no autorizadas. La resolución firmada por Luis Borrego aclara que, para evitar irregularidades, los descuentos y promociones tendrán que ser aplicados con autorización expresa de la Autoridad de Aplicación.

3 de julio, taxi, taxis, taxistas, aumento, bajada de bandera, tarifas, transporte.jpg

Los taxistas y remiseros que decidan ofrecer beneficios a los pasajeros serán los que deberán implementar los medios necesarios para la comunicación y publicidad en forma adecuada, respetando los derechos de los consumidores. El Ente de la Movilidad Provincial (Emop) será el responsable de la estructura de costos.

El Gobierno de Mendoza cambió el diseño de los taxis

En junio, el Gobierno dio a conocer el nuevo diseño que deberán tener los taxis para modernizar los vehículos y facilitar su identificación por parte de los usuarios. La medida alcanzan a los vehículos que se incorporen al servicio en el Gran Mendoza como consecuencia de nuevos permisos y a los automóviles 0 km que ingresen al sistema por reemplazo de unidades habilitadas.

Nuevas paradas de taxis

La Subsecretaría de Transporte de Mendoza dispuso la reorganización de las paradas de taxis en el Área Metropolitana de la provincia días atrás para "mejorar la eficiencia del servicio y la movilidad urbana"; y estableció la obligatoriedad de su cumplimiento por parte de los conductores, quienes deberán respetar la capacidad y las normas de tránsito vigentes.

