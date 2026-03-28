El Gobierno de Mendoza impulsa la energía solar en hogares y busca sumar nuevos usuarios.

El Gobierno de Mendoza tomó la decisión de ampliar la cantidad de usuarios generadores de energía renovable . En este sentido la ministra de Energía, Jimena Latorre recordó que Mendoza fue pionera en la regulación de la generación distribuida. Actualmente, la provincia cuenta con alrededor de 1.200 usuarios en esta condición.

En ese marco, sostuvo que “es momento de dar un paso más allá y seguir incentivando su crecimiento” , en un contexto marcado por la normalización tarifaria y una mayor previsibilidad económica.

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Además, vinculó esta política con la necesidad de fortalecer la infraestructura energética. Advirtió que uno de los principales límites al crecimiento es la capacidad de las redes, lo que obliga a pensar en inversiones estratégicas para sostener la expansión.

Frente a este escenario, la funcionaria aseguró que la provincia “ha encontrado un gobierno dispuesto a financiar esa expansión para generar más riqueza” , tanto en líneas de transporte como en el desarrollo de la generación distribuida en el sector residencial.

En este contexto, anunció una inversión de $3.000 millones destinada a fomentar la incorporación de nuevos usuarios generadores, con el objetivo de alcanzar hasta 1.000 beneficiarios adicionales en una primera etapa.

El esquema contempla la devolución de la inversión a través de la factura eléctrica y, posteriormente, la posibilidad de acceder a reintegros en efectivo, lo que busca facilitar la adopción de estos sistemas en los hogares.

Cómo funciona el programa de incentivos para energía solar en hogares

El Programa Provincial de Incentivos a la Generación Distribuida Residencial de Fuente Solar Fotovoltaica, está orientado a promover la instalación de paneles solares en viviendas mendocinas.

El plan tiene como objetivo acelerar la adopción de energías renovables, avanzar en la transición energética y brindar herramientas a los usuarios para gestionar de manera autónoma su consumo eléctrico.

Para su implementación, se destinará un presupuesto de $3.000 millones, financiado por el Fondo Provincial Compensador de Tarifas que administra el Ministerio de Energía y Ambiente.

Beneficios clave del programa

El incentivo cubrirá hasta el 40% de la inversión inicial para nuevos usuarios residenciales, con un límite de potencia instalada de hasta 10 kW pico por usuario .

para nuevos usuarios residenciales, con un límite de potencia instalada de hasta . Entre los principales beneficios se destacan:

Reducción del plazo de recupero de la inversión (de 5 años a aproximadamente 3,5 años)

Posibilidad de alcanzar una “factura cero” en determinados casos

en determinados casos Aplicación directa del beneficio en la factura eléctrica

Opción de solicitar reintegros en efectivo a partir del segundo año

a partir del segundo año Proceso 100% digital a través de la plataforma del EPRE

La implementación será supervisada por el EPRE, que también se encargará del control del funcionamiento del programa.

Un mercado con fuerte potencial de crecimiento

Actualmente, Mendoza cuenta con 1.232 usuarios generadores, de los cuales 633 son residenciales (51%) y 599 comerciales.

Sin embargo, del total de potencia instalada —42 MW— los usuarios residenciales aportan apenas 2,75 MW (7%), lo que evidencia un amplio margen de crecimiento en este segmento en todos los departamentos de la provincia.

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Nuevo directorio del EPRE

Este anuncio lo hizo el Gobierno de Mendoza en el marco de la presentación del nuevo directorio del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), donde se explicó la implementación de una línea de financiamiento destinada a hogares que incorporen generación solar y la creación de Mendoza Energética. Se trata de una plataforma digital abierta que concentrará la información del sector e incorporará herramientas de seguimiento, contenidos formativos y datos actualizados para los usuarios.

El nuevo equipo directivo, tendrá como presidente a Cristian Azar, abogado con amplia experiencia en regulación eléctrica y gestión institucional. El directorio se completa con Héctor Laspada, ingeniero en Electrónica y Electricidad con especialización en regulación y amplia trayectoria en el sector, y Andrea Salinas, quien continuará como directora hasta el 30 de abril. A partir de esa fecha se incorporará al directorio Raúl Faura, ingeniero electrónico con experiencia en regulación de servicios públicos, diseño tarifario y desarrollo de energías renovables.