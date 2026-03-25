El Ente Provincial Regulador Eléctrico sumó un nuevo integrante en el Directorio

El Gobierno de Mendoza oficializó la designación de Cristian Samir Azar como nuevo director del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) . De esta manera, el Ejecutivo avanza en el proceso establecido por ley para ocupar cargos vacantes en este organismo.

La medida fue establecida a través del decreto 434 publicado en el Boletín Oficial este miércoles y se extenderá por un período de seis años, hasta marzo de 2032 . El ente, encargado de regular y controlar el servicio eléctrico en la provincia, cuenta con un directorio conformado por tres miembros designados por el Poder Ejecutivo.

Con esta incorporación, el Gobierno completa uno de los cargos del ente , elegido por su perfil profesional y experiencia en la materia, de acuerdo con lo informado. El nombramiento se da en el marco de lo establecido por la Ley Nº 6497, que regula el funcionamiento del organismo y dispone que sus autoridades deben ser seleccionadas mediante concurso público y contar con acuerdo del Senado , Cámara que otorgó su aval el pasado 3 de marzo, habilitando la designación del nuevo integrante del directorio.

Otro de los elegidos por el Ejecutivo para integrar el EPRE es el ingeniero Raúl Faura , pero su designación todavía no se oficializó. Quien completa el directorio es Héctor Laspada, nombrado director el año pasado por el gobernador Alfredo Cornejo.

Estos cambios se dan luego de los vencimientos de los mandatos anteriores. A Hugo Reos se le venció su mandato en septiembre de 2021, pero su continuidad se mantuvo mediante decretos del Ejecutivo con sucesivas prórrogas, cargo que ahora ocupa Laspada. En tanto, Andrea Molina pasó a ser vocal del Honorable Tribunal de Cuentas.

Alfredo Cornejo, Raúl Faura, Cristian Azar, epre Alfredo Cornejo, Jimena Latorre, Raúl Faura y Cristian Azar. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Quién es el nuevo integrante del directorio del EPRE

Cristian Samir Azar es abogado especializado en Derecho Bancario y Finanzas Corporativas. Posee una "amplia experiencia" en el ámbito de la regulación eléctrica, con un perfil orientado a la gestión institucional, el derecho público y la articulación entre los aspectos legales y técnicos del sector energético, según el Gobierno.

Azar se desempeñó durante más de seis años como gerente general del EPRE, donde también estuvo a cargo de la Gerencia Jurídica de la Regulación y de la Secretaría General. Durante su gestión participó en procesos vinculados al cálculo de tarifas, a la regulación de los servicios públicos y al funcionamiento institucional del ente. También ejerció la actividad privada y la docencia universitaria en la Universidad de Mendoza. Parte de trayectoria incluye la participación en espacios de debate sobre la desregulación del mercado eléctrico mayorista y los desafíos del sistema energético.