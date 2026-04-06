Mendoza entre las provincias que recibirán adelantos de coparticipación y el dato clave del decreto

La Nación habilitó el adelanto de coparticipación a las provincias, entre ellas Mendoza.

El Gobierno nacional oficializó este lunes el mecanismo de adelanto de coparticipación para las provincias , una herramienta que la provincia de Mendoza había solicitado en medio de la caída de la recaudación. Cómo impacta.

La decisión quedó formalizada a través del Decreto 219/2026 , publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, que habilita anticipos financieros por hasta $400.000 millones para un conjunto de distritos, entre ellos Mendoza.

La caja se achica: coparticipación en caída y servicios en riesgo

Adelantos de coparticipación: qué condiciones pone Nación y por qué Mendoza vuelve a pedir fondos

El decreto incluye a 12 jurisdicciones que atraviesan dificultades financieras transitorias para afrontar gastos corrientes y compromisos de deuda. En ese listado aparece Mendoza junto a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán serán beneficiadas con estos adelantos.

Aunque no se especifica cuánto recibirá cada distrito, el texto establece que será la Secretaría de Hacienda la que definirá los montos en función de la capacidad de repago de cada provincia y su participación en la coparticipación.

Cómo funciona el mecanismo que pidió Mendoza

Tal como se venía anticipando, se trata de un adelanto de fondos que en realidad ya corresponden a las provincias, pero que se giran de manera anticipada para cubrir necesidades urgentes de caja.

El esquema tiene condiciones claras

Los fondos deberán ser devueltos dentro del mismo ejercicio fiscal 2026

Se aplicará una tasa de interés del 15% anual

La devolución se realizará mediante retenciones automáticas sobre la coparticipación

Es decir, no se trata de asistencia directa sin costo, sino de un mecanismo de financiamiento de corto plazo.

La oficialización llega en un escenario de fuerte presión sobre las cuentas provinciales. Las transferencias automáticas de Nación vienen registrando caídas reales, lo que afecta tanto a la coparticipación como a los recursos propios.

En ese marco, Mendoza —al igual que otras provincias— había comenzado a gestionar este tipo de herramientas para sostener el funcionamiento del Estado y cumplir con sus obligaciones.

Nación habilita la herramienta y fija condiciones

El decreto también establece que las provincias deberán autorizar a la Nación a retener automáticamente los fondos coparticipables en caso de incumplimiento, lo que garantiza el recupero del dinero por parte del Tesoro nacional.

Además, el Gobierno nacional dejó abierta la posibilidad de firmar acuerdos individuales con cada provincia para definir condiciones específicas de desembolso y devolución.

Un mecanismo que baja a toda la cadena

La oficialización del adelanto de coparticipación también impacta hacia abajo en la estructura fiscal. Así como Mendoza recurre a este esquema con Nación, los municipios vienen planteando situaciones similares frente a la Provincia, en un contexto de menor recaudación y mayores demandas.

El decreto completo