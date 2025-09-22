Trece reconocidos chefs cocinarán con los sentidos y el corazón

La Noche de los Chefs 2025

Chef de primer nivel se unen en Mendoza para una noche solidaria de gastronomía el 15 de octubre en el Auditorio Ángel Bustelo.

Por Sitio Andino Sociedad

La Noche de los Chefs 2025, a beneficio de la Asociación Mendocina de Esclerosis Múltiple (AMEM), se realizará el 15 de octubre en el Auditorio Angel Bustelo de Ciudad. Este encuentro reunirá a destacados chefs en una propuesta que combina gastronomía, solidaridad y conexión sensorial con la sociedad.

La comunidad gastronómica de esta edición será representada por: María Teresa Corradini de Barbera (Francesco Ristorante), Flavia Amad Di Leo (Osadía de Crear), Augusto García (Zonda Cocina de Paisaje), Vanina Chimeno, Claudio Lucero (Isidris), Fede Pettit (Gula), Juan Ventureyra (Riccitelli Wines), Nacho Molina (Los Vientos), Mauro Porfiri (Assemblage), Lucas Olcese (Los Bocheros), Iván Azar (Casa Vigil), Matías Gutiérrez (Abrasado) y Martín Chacón (Sheraton Mendoza). Entre ellos, algunos referentes icónicos de la gastronomía local, grandes talentos y distinguidos por la Guía Michelin.

Los chefs que participaron en la edición de 2011.
La gastronomía, la creatividad y un propósito solidario

En preparativos y diseño del menú, es importante destacar que este año la propuesta da un paso más adelante y no sólo ofrecerá una gastronomía de lujo, sino que propone una invitación a todos los mendocinos para formar parte de una experiencia que promete desafiarse año a año por una causa noble. Cada plato será concebido como una experiencia que despierte los sentidos y, al mismo tiempo, genere conciencia sobre lo valioso de aquello que muchas veces se da por hecho.

La esclerosis múltiple, al igual que otras enfermedades neurodegenerativas, puede alterar estas percepciones. Por eso, esta edición busca también visibilizar la importancia del diagnóstico temprano, la rehabilitación integral y el acompañamiento continuo a quienes conviven con la enfermedad.

Es así que todo lo recaudado en la 22° edición de La Noche de los Chefs será destinado a la renovación y actualización de la sede de AMEM, fortaleciendo el acceso a tratamientos y rehabilitación de más de 150 pacientes de la provincia. La Comisión Organizadora de esta edición dijo: “Queremos que esta cena vuelva a ser un encuentro emblemático de Mendoza; donde se pueda reunir la comunidad enogastronómica local y todos aquellos que, con conciencia y sensibilidad, se sientan atraídos a aportar su granito de arena para que AMEM pueda seguir creciendo”.

Uno de los encuentros emblemáticos de Mendoza
La Noche de los Chefs: más que un cena

“La Noche de los Chefs no es sólo una cena: es un gesto colectivo de la sociedad mendocina. Una invitación a que la gastronomía y el vino transmitan un mensaje de emoción y hospitalidad con sentido”, agregó Juan Carlos Meca, presidente de AMEM. Desde la institución, destacaron también el gran gesto de solidaridad que han tenido los chefs partícipes, bodegas, restaurantes, sponsors y todos aquellos que se han acercado a colaborar, principalmente, en un año de compleja coyuntura económica.

Entre ellos: Laboratorio Roche, Expreso Luján, Foca Software, Bodega Alta Vista, Lamadrid Wines, Universo Vigil, Susana Balbo Wines, Bodega Bombal, La Muchi Wines, Martín Orozco Fotografía, Candela Pilar Cano, Escuela Internacional Islas Malvinas, Bodega Mil Suelos, EntradaWeb y Lina Gourmet.

Informes y venta de entradas: whatsapp +54 9 261 5630231 / IG @nochedeloschefsmza / https://lanochedeloschefsmza.com.ar / [email protected]

