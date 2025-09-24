Alfredo Cornejo recorrió obras en una escuela "emblemática" de Malargüe

El gobernador Alfredo Cornejo recorrió una obra en una escuela "emblemática" del sur provincial, junto al intendente de Malargüe , Celso Jaque , y al ministro de Educación, Tadeo García Zalazar . La construcción del nuevo establecimiento "será clave para la formación técnica de los jóvenes" sureños.

Se trata de la Escuela Técnica 4-228 Ingeniero Eugenio Iszaky , donde la comunidad educativa ya comenzó a utilizar su nuevo edificio modular de 700 metros cuadrados. Además, se entregaron carros tecnológicos a instituciones primarias del departamento.

Cornejo resaltó: " Se trata de una escuela emblemática no solo para Malargüe, sino para la actividad económica que queremos de Mendoza” . Explicó que la Provincia apunta a consolidar un perfil productivo con fuerte participación del sector privado, mayor calificación laboral y nuevas Pymes. En ese sentido, señaló que “las actividades que propenden a nuestra matriz productiva necesitan muchos ingenieros y técnicos , y esta escuela es fundamental para la formación de recursos humanos”.

El Gobernador, acompañado por Jaque y García Zalazar, destacó que el proyecto lleva el nombre de un pionero de Malargüe y que constituye una gran inversión de la Provincia: “La matrícula hoy está repartida en muchos lugares y con esta obra vamos a dejar la escuela a nueva. Para el ciclo 2027 esperamos poder inaugurarlo completo , aunque ojalá podamos terminarlo antes”.

"Se nota un clima muy bueno con los alumnos, que son agradecidos de lo que se está haciendo, pero también hay una demanda social por más. Eso habla de una responsabilidad de los directivos y de que se está haciendo un buen trabajo”, declaró.

Alfredo Cornejo y la inversión en obra pública

El mandatario mencionó la inversión de su gestión en medio de la crisis económica del país: “Venimos entregando viviendas en distintas partes de Mendoza, menos de la demanda que tenemos, porque el país no está funcionando normalmente y hace años que no crece. Mientras tanto, la Provincia no para de hacer viviendas públicas aún con crédito muy alto y en un contexto recesivo”.

En el mismo sentido, remarcó que entregaron viviendas en General Alvear y que continúan con nuevos planes habitacionales. También mencionó obras de agua de riego y mejoras en la red sanitaria, con un fuerte impacto en el sur provincial: “Acabamos de inaugurar un angiógrafo en el Hospital Schestakow, que supera al del Hospital Central y a cualquier sector privado, para atender los problemas de hemodinamia de Malargüe, Alvear y San Rafael”.

En cuanto al desarrollo económico, volvió a afirmar que Mendoza necesita estabilidad nacional: “No alcanza con una buena administración de los recursos provinciales ni municipales, necesitamos que la economía crezca y eso es competencia exclusiva del Gobierno Nacional. Imagínense si en contexto recesivo estamos pudiendo hacer escuelas y mejorar la red de salud, lo que podríamos lograr en crecimiento”.

Por último, dijo que la Provincia mantiene un plan de infraestructura educativa con 30 proyectos en ejecución: “Ya hemos terminado más de 10 y esperamos que para 2027 esta escuela esté completamente unificada. Lo meritorio es que no paramos de hacer obras, ni sociales ni productivas, a pesar del contexto recesivo”.

La obra que visitó Alfredo Cornejo junto a Celso Jaque

La Escuela Técnica 4-228 Ingeniero Eugenio Iszaky es un polo formativo estratégico para Malargüe, y según el Gobierno, está dando respuesta a una demanda de más de una década por parte de la comunidad. Tiene una matrícula de 236 alumnos y 80 docentes, y forma técnicos electromecánicos.

El edificio modular se ejecutó con una inversión provincial de $1.400 millones. Cuenta con diez aulas, oficinas administrativas, preceptoría, galerías y espacios de servicios. Se trata de un diseño industrializado, sismorresistente y energéticamente eficiente, que incluye paneles térmicos, equipos de aire acondicionado y paneles solares.

El futuro edificio definitivo tendrá más de 2.400 metros cuadrados cubiertos, con aulas y talleres equipados para la Tecnicatura en Electromecánica, laboratorio, biblioteca, sanitarios, salón de usos múltiples, espacios administrativos y un buffet. Se encuentra en un 15% de avance físico.

Al respecto, Tadeo García Zalazar afirmó: “Esta es la primera etapa. Pudimos mudar todas las aulas, y próximamente se trasladarán el taller y otras áreas”. La obra, indicó, se ejecutó en tiempo récord, en menos de diez meses.

Entrega de carros tecnológicos

Además de la visita a la Escuela Iszaky, se realizó la entrega de tres carros tecnológicos a escuelas primarias del departamento: 1-367 El Chacay, 1-374 Petroleros y 1-428 Sargento Baigorria, como parte de las políticas de fortalecimiento educativo que lleva adelante la Provincia.

El objetivo es poder llegar con estos carritos digitales a 700 establecimientos educativos a fin de año, con la meta de cubrir la totalidad de las escuelas en 2026.