Educación

Alfredo Cornejo recorrió obras en una escuela "emblemática" de Malargüe

El gobernador Alfredo Cornejo visitó las obras junto al intendente de Malargüe, Celso Jaque, y al ministro de Educación, Tadeo García Zalazar.

alfredo cornejo, celso jaque, tadeo garcía zalazar
Por Sitio Andino Política

El gobernador Alfredo Cornejo recorrió una obra en una escuela "emblemática" del sur provincial, junto al intendente de Malargüe, Celso Jaque, y al ministro de Educación, Tadeo García Zalazar. La construcción del nuevo establecimiento "será clave para la formación técnica de los jóvenes" sureños.

Se trata de la Escuela Técnica 4-228 Ingeniero Eugenio Iszaky, donde la comunidad educativa ya comenzó a utilizar su nuevo edificio modular de 700 metros cuadrados. Además, se entregaron carros tecnológicos a instituciones primarias del departamento.

Lee además
El Senado le dio despacho a la reforma del Estatuto del Empleado Público: cuándo llegaría al recinto.
Legislatura

El Senado le dio despacho a la reforma del Estatuto del Empleado Público: cuándo llegaría al recinto
Alfredo Cornejo anunció obras en San Rafael para mejorar el riego en sectores productivos.
Agua

Alfredo Cornejo anunció obras en San Rafael para mejorar el riego en sectores productivos

Cornejo resaltó: "Se trata de una escuela emblemática no solo para Malargüe, sino para la actividad económica que queremos de Mendoza”. Explicó que la Provincia apunta a consolidar un perfil productivo con fuerte participación del sector privado, mayor calificación laboral y nuevas Pymes. En ese sentido, señaló que “las actividades que propenden a nuestra matriz productiva necesitan muchos ingenieros y técnicos, y esta escuela es fundamental para la formación de recursos humanos”.

El Gobernador, acompañado por Jaque y García Zalazar, destacó que el proyecto lleva el nombre de un pionero de Malargüe y que constituye una gran inversión de la Provincia: “La matrícula hoy está repartida en muchos lugares y con esta obra vamos a dejar la escuela a nueva. Para el ciclo 2027 esperamos poder inaugurarlo completo, aunque ojalá podamos terminarlo antes”.

"Se nota un clima muy bueno con los alumnos, que son agradecidos de lo que se está haciendo, pero también hay una demanda social por más. Eso habla de una responsabilidad de los directivos y de que se está haciendo un buen trabajo”, declaró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/1970882049428144472&partner=&hide_thread=false

Alfredo Cornejo y la inversión en obra pública

El mandatario mencionó la inversión de su gestión en medio de la crisis económica del país: “Venimos entregando viviendas en distintas partes de Mendoza, menos de la demanda que tenemos, porque el país no está funcionando normalmente y hace años que no crece. Mientras tanto, la Provincia no para de hacer viviendas públicas aún con crédito muy alto y en un contexto recesivo”.

En el mismo sentido, remarcó que entregaron viviendas en General Alvear y que continúan con nuevos planes habitacionales. También mencionó obras de agua de riego y mejoras en la red sanitaria, con un fuerte impacto en el sur provincial: “Acabamos de inaugurar un angiógrafo en el Hospital Schestakow, que supera al del Hospital Central y a cualquier sector privado, para atender los problemas de hemodinamia de Malargüe, Alvear y San Rafael”.

En cuanto al desarrollo económico, volvió a afirmar que Mendoza necesita estabilidad nacional: “No alcanza con una buena administración de los recursos provinciales ni municipales, necesitamos que la economía crezca y eso es competencia exclusiva del Gobierno Nacional. Imagínense si en contexto recesivo estamos pudiendo hacer escuelas y mejorar la red de salud, lo que podríamos lograr en crecimiento”.

cornejo malargue jaque

Por último, dijo que la Provincia mantiene un plan de infraestructura educativa con 30 proyectos en ejecución: “Ya hemos terminado más de 10 y esperamos que para 2027 esta escuela esté completamente unificada. Lo meritorio es que no paramos de hacer obras, ni sociales ni productivas, a pesar del contexto recesivo”.

La obra que visitó Alfredo Cornejo junto a Celso Jaque

La Escuela Técnica 4-228 Ingeniero Eugenio Iszaky es un polo formativo estratégico para Malargüe, y según el Gobierno, está dando respuesta a una demanda de más de una década por parte de la comunidad. Tiene una matrícula de 236 alumnos y 80 docentes, y forma técnicos electromecánicos.

El edificio modular se ejecutó con una inversión provincial de $1.400 millones. Cuenta con diez aulas, oficinas administrativas, preceptoría, galerías y espacios de servicios. Se trata de un diseño industrializado, sismorresistente y energéticamente eficiente, que incluye paneles térmicos, equipos de aire acondicionado y paneles solares.

cornejo,jaque,tadeo,malargue

El futuro edificio definitivo tendrá más de 2.400 metros cuadrados cubiertos, con aulas y talleres equipados para la Tecnicatura en Electromecánica, laboratorio, biblioteca, sanitarios, salón de usos múltiples, espacios administrativos y un buffet. Se encuentra en un 15% de avance físico.

Al respecto, Tadeo García Zalazar afirmó: “Esta es la primera etapa. Pudimos mudar todas las aulas, y próximamente se trasladarán el taller y otras áreas”. La obra, indicó, se ejecutó en tiempo récord, en menos de diez meses.

Entrega de carros tecnológicos

Además de la visita a la Escuela Iszaky, se realizó la entrega de tres carros tecnológicos a escuelas primarias del departamento: 1-367 El Chacay, 1-374 Petroleros y 1-428 Sargento Baigorria, como parte de las políticas de fortalecimiento educativo que lleva adelante la Provincia.

El objetivo es poder llegar con estos carritos digitales a 700 establecimientos educativos a fin de año, con la meta de cubrir la totalidad de las escuelas en 2026.

Temas
Seguí leyendo

La nueva medida del Gobierno de Mendoza para incentivar la obra privada y crear empleo

La Provincia y General Alvear firmaron un convenio para la creación de un centro infanto-juvenil de salud mental

Cornejo entregó más de 60 viviendas en el sur mendocino

Por qué Cornejo se opone a la autonomía municipal en San Rafael

Alfredo Cornejo en San Rafael: cuestionó la nueva carta orgánica y anunció obras de infraestructura

Reformas fiscales y alianzas "más estables", los pedidos de Alfredo Cornejo al Gobierno Nacional

Alfredo Cornejo adelantó las pautas del Presupuesto 2026 para Mendoza

Julio Cobos: "No hacía falta una alianza electoral con La Libertad Avanza en Mendoza"

LO QUE SE LEE AHORA
El Concejo Deliberante de San Rafael aprobó este martes el proyecto que declara la autonomía del departamento.
Lo que viene

San Rafael dio un paso clave hacia su autonomía municipal, pese a los reparos de Cornejo

Las Más Leídas

Supermercados Carrefour avanza con la transformación de los Super A
Cambio de Marca

Supermercados Carrefour avanza con la transformación de los Super A

Se oficializaron las boletas que encontrarás en el cuarto oscuro el 26 de octubre.
una por una

Elecciones 2025: estas son las boletas que encontrarás en el cuarto oscuro el 26 de octubre

Aysam fue denunciado por una bodega por presuntos daños patrimoniales.
Justicia de Mendoza

Fallo a favor de Aysam: desestiman la demanda millonaria de la bodega de un intendente

La Feria del Libro de Mendoza se llevará a cabo desde el 25/09 al 05/10.
Llegará a varios departamentos

Arranca la Feria del Libro de Mendoza 2025: fechas, actividades e invitados especiales

El fiscal del caso recurrirá a la Corte de Mendoza
Apelación

Nuevo giro en la causa por la tragedia en Cuesta de los Terneros: qué decidió el fiscal

Te Puede Interesar

El Senado le dio despacho a la reforma del Estatuto del Empleado Público: cuándo llegaría al recinto.
Legislatura

El Senado le dio despacho a la reforma del Estatuto del Empleado Público: cuándo llegaría al recinto

Por Florencia Martinez del Rio
El homicidio de Levi Anzorena ocurrió en agosto en Las Heras. 
audiencia en el polo judicial

Duro revés para el joven que mató en Las Heras para vengar un robo que sufrió su novia

Por Pablo Segura
Aparentemente, las cámaras registraron la desaparición en el Partido de La Matanza
Fueron halladas descuartizadas

Video: así fue el momento en que las jóvenes subieron a la camioneta blanca en La Matanza y desaparecieron

Por Sitio Andino Policiales