Iniciaría a mediados de octubre

Reunión clave por la lucha antigranizo en el Sur: "Resta definir el financiamiento"

Tras el encuentro entre los intendentes de San Rafael y General Alvear, junto a las cámaras de comercio locales, estarían dadas las condiciones para operar el sistema esta temporada.

Todo listo para reactivar la lucha antigranizo en el Sur

Todo listo para reactivar la lucha antigranizo en el Sur

En el encuentro llevado a cabo el lunes, del cual también participó el presidente de la Cámara de Diputados Andrés Lombardi, hubo avances para poner en marcha el esquema el próximo mes, aunque restan detalles respecto al financiamiento.

Cómo se financiará la lucha antigranizo en el Sur

Con el compromiso del gobierno provincial de aportar aeronaves, radares y unos mil millones de pesos en bengalas, solo faltaría resolver los gastos operativos como combustible y contratación de pilotos, que quedarían a cargo de ambas comunas. “La Provincia se hace cargo de más del 70% del costo general”, aclaro Molero.

El jefe comunal calculó unos $2 mil millones para cubrir esos costos. De ese monto, Alvear se haría cargo del 30% ($600.000.000), que cubrirá con recursos propios. Por concentrar la base de operaciones y la mayor parte del área cultivada, a San Rafael le correspondería el 70 por ciento restante. Unos 1.400 millones, que aún no define cómo aportará, aunque prácticamente está descartado que lo hará con una sobretasa en la boleta de la luz, como lo resolvió el año pasado.

Tiempo atrás, Félix había reclamado que la Provincia debería financiar el 100% del esquema. Lo comparó con el combate a la plaga de la lobesia botrana, por el cual el Ejecutivo destina 15 mil millones de pesos, seis veces más del costo de la lucha antigranizo.

Cuándo iniciaría la lucha antigranizo en San Rafael y General Alvear

Aunque en un principio se esperaba que el sistema quedara operativo a comienzos de octubre, las demoras administrativas hacen prever que estaría funcionando hacia mediados de ese mes, según adelantó Mauricio Marín, presidente de la Específica de Agricultura de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria (CCIA).

“Lo operativo está bastante resuelto porque tenemos la experiencia del año pasado; lo que resta es definir el financiamiento”, explicó el dirigente, quien valoró la “muy buena predisposición” de la Provincia y los municipios para garantizar la continuidad del programa.

Lo dicho, más allá de las proyecciones de los empresarios, la puesta en marcha depende de que haya acuerdo entre las partes intervinientes sobre los fondos que restan para completar el costo total de la operación del sistema durante la temporada

Cornejo volvió a ponderar el seguro agrícola

Pese al aporte comprometido, la administración provincial ratificó su postura a favor del seguro agrícola por encima de la lucha antigranizo.

En su paso de este martes por el Sur provincial, el gobernador Alfredo Cornejo recordó que la Provincia sostiene el seguro que cubre granizo y heladas, complementado con créditos subsidiados y obras de riego.

lanzamiento línea de financiamiento, alfredo cornejo, vargas arizu.jpg
Alfredo Cornejo y Rodolfo Vargas Arizu ponderan al seguro agrícola por encima de la lucha antigranizo.

Alfredo Cornejo y Rodolfo Vargas Arizu ponderan al seguro agrícola por encima de la lucha antigranizo.

“Las aseguradoras privadas no quieren cubrir las zonas graniceras, mucho menos las heladas. Con lo cual estamos con el Gobierno afrontando ese seguro”, remarcó.

“El Seguro Agrícola es nuestro, los aviones y las bengalas son nuestras, el sistema de radarización lo administramos y lo ponemos al servicio de la agricultura”, subrayó, al tiempo que llamó a municipios y privados a trabajar de manera conjunta para proteger la producción y potenciar el desarrollo de la región.

