Apelación

Nuevo giro en la causa por la tragedia en Cuesta de los Terneros: qué decidió el fiscal

El fiscal, Pablo Peñasco apelará en la Corte de Mendoza para impugnar el fallo judicial que sobreseyó a los acusados por la tragedia en la Cuesta de los Terneros.

El fiscal del caso recurrirá a la Corte de Mendoza

El fiscal del caso recurrirá a la Corte de Mendoza

 Por Carla Canizzaro

El Fiscal Pablo Peñasco confirmó que presentará un recurso ante la Corte de Mendoza para impugnar el fallo que dictó el sobreseimiento de los acusados por la tragedia en Cuesta de Los Terneros. La causa, que investiga uno de los accidentes viales más graves de la provincia, vuelve a cobrar relevancia en el ámbito judicial.

La tragedia en Cuesta de los Terneros y el polémico fallo en la previa del juicio

Sin embargo, la justicia de San Rafael confirmó la semana pasada un polémico fallo: confirmaron el sobreseimiento definitivo de los dos acusados que iban a ser sometidos a juicio por jurado.

Lee además
El Juicio por jurado en la Provincia de Mendoza: balance de su implementación.
Informe

El Juicio por jurado en la Provincia de Mendoza: balance de su implementación
Polémico fallo judicial por el accidente vial de la Cuesta de los Terneros. 
san rafael

En la previa del juicio: polémico fallo judicial por la tragedia de la Cuesta de los Terneros
accidente micro en san rafael cuesta de los terneros - 300759
La justicia de San Rafael confirmó la semana pasada un polémico fallo en la previa del juicio

La justicia de San Rafael confirmó la semana pasada un polémico fallo en la previa del juicio

Se trata de Marcia Gabriela Villagra, propietaria del colectivo que protagonizó la tragedia y Jorge Pinelli, segundo chofer del transporte y padre del principal conductor, Damián Pinelli, quien falleció en el siniestro.

Con esta resolución, se cae definitivamente el juicio por jurado contra los imputados.

TRAGEDIA DE LA CUESTA DE LOS TERNEROS- ANIVERSARIO - 352797
El Fiscal Pablo Peñasco confirmó que presentará un recurso ante la Corte de Mendoza para impugnar el fallo

El Fiscal Pablo Peñasco confirmó que presentará un recurso ante la Corte de Mendoza para impugnar el fallo

El accidente vial ocurrió el 25 de junio del 2017 en la Cuesta de los Terneros, en San Rafael. El colectivo trasladaba a niños a un concurso de danzas. Volcó en Ruta 144 dejando 15 fallecidos y al menos 20 heridos.

Se esperaba que en breve el caso tuviera su juicio por jurado para investigar, puntualmente, la responsabilidad penal del accidente vial.

Temas
Seguí leyendo

Juicio civil: nueva condena al Estado por la muerte de un preso

El rol de los fiscales en la investigación penal en Mendoza

Juicio a Walter Bento: los primeros pedidos de absolución de la defensa

Fallo a favor de Aysam: desestiman la demanda millonaria de la bodega de un intendente

Video: tras una pelea callejera en Malargüe, abren una investigación judicial

Volvió a su puesto de trabajo la docente de Tupungato que fue acusada injustamente

Condenaron a 4 años y 8 meses de prisión al policía acusado de matar accidentalmente a su pareja

El acusado del femicidio de Rocío Collado en San Rafael, cada vez más complicado

LO QUE SE LEE AHORA
Darío Sebastian Codina desapareció en el 2023. La justicia investiga su paradero como un homicidio. 
Allanamiento en el algarrobal

Giro inesperado y nueva detención en Las Heras por el caso Sebastián Codina

Las Más Leídas

Mendoza esconde un lugar que parece del Caribe y es digno de película
Una experiencia única

Mendoza esconde un lugar que parece del Caribe y es digno de película

Darío Sebastian Codina desapareció en el 2023. La justicia investiga su paradero como un homicidio. 
Allanamiento en el algarrobal

Giro inesperado y nueva detención en Las Heras por el caso Sebastián Codina

Unas 80 mil personas se congregaron en el Parque Yrigoyen
Festival a pleno

Una multitud disfrutó de "Primavera en el Parque" en el Parque Yrigoyen de San Rafael

Florencia enfrenta con todo su Esclerosis múltiple.
Destacada

Florencia Leyría y la Esclerosis múltiple: la historia de superación que emociona a todo Mendoza en 2025

Privatización y Soberanía: ¿qué es NASA, la nueva obsesión de venta de Javier Milei?
Ajuste y Motosierra

Privatización y Soberanía: ¿qué es NASA, la nueva obsesión de venta de Javier Milei?

Te Puede Interesar

Cornejo pasó por San Rafael y cuestionó la propuesta oficialista
Oposición a la propuesta oficialista

Por qué Cornejo se opone a la autonomía municipal en San Rafael

Por Facundo La Rosa
Se oficializaron las boletas que encontrarás en el cuarto oscuro el 26 de octubre.
una por una

Elecciones 2025: estas son las boletas que encontrarás en el cuarto oscuro el 26 de octubre

Por Cecilia Zabala
El fiscal del caso recurrirá a la Corte de Mendoza
Apelación

Nuevo giro en la causa por la tragedia en Cuesta de los Terneros: qué decidió el fiscal

Por Carla Canizzaro