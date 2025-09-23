Nuevo giro en la causa por la tragedia en Cuesta de los Terneros: qué decidió el fiscal

El Fiscal Pablo Peñasco confirmó que presentará un recurso ante la Corte de Mendoza para impugnar el fallo que dictó el sobreseimiento de los acusados por la tragedia en Cuesta de Los Terneros. La causa, que investiga uno de los accidentes viales más graves de la provincia, vuelve a cobrar relevancia en el ámbito judicial.
La tragedia en Cuesta de los Terneros y el polémico fallo en la previa del juicio
Sin embargo, la justicia de San Rafael confirmó la semana pasada un polémico fallo: confirmaron el sobreseimiento definitivo de los dos acusados que iban a ser sometidos ajuicio por jurado.
La justicia de San Rafael confirmó la semana pasada un polémico fallo en la previa del juicio
Se trata de Marcia Gabriela Villagra, propietaria del colectivo que protagonizó la tragedia y Jorge Pinelli, segundo chofer del transporte y padre del principal conductor, Damián Pinelli, quien falleció en el siniestro.
Con esta resolución, se cae definitivamente el juicio por jurado contra los imputados.
El accidente vial ocurrió el 25 de junio del 2017 en la Cuesta de los Terneros, en San Rafael. El colectivo trasladaba a niños a un concurso de danzas. Volcó en Ruta 144 dejando 15 fallecidos y al menos 20 heridos.