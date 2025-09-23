Nuevo giro en la causa por la tragedia en Cuesta de los Terneros: qué decidió el fiscal

El fiscal del caso recurrirá a la Corte de Mendoza

El Fiscal Pablo Peñasco confirmó que presentará un recurso ante la Corte de Mendoza para impugnar el fallo que dictó el sobreseimiento de los acusados por la tragedia en Cuesta de Los Terneros . La causa, que investiga uno de los accidentes viales más graves de la provincia, vuelve a cobrar relevancia en el ámbito judicial.

Sin embargo, la justicia de San Rafael confirmó la semana pasada un polémico fallo : confirmaron el sobreseimiento definitivo de los dos acusados que iban a ser sometidos a juicio por jurado.

Se trata de Marcia Gabriela Villagra, propietaria del colectivo que protagonizó la tragedia y Jorge Pinelli, segundo chofer del transporte y padre del principal conductor, Damián Pinelli, quien falleció en el siniestro.

Ambos imputados ya habían sido condenados en el marco de una causa federal donde se investigaba la inhabilitación ilegal que había recibido el colectivo para prestar el servicio, que luego derivó en el accidente que dejó 15 muertos y 38 heridos, 14 de ellos graves.

Con esta resolución, se cae definitivamente el juicio por jurado contra los imputados.

El Fiscal Pablo Peñasco confirmó que presentará un recurso ante la Corte de Mendoza para impugnar el fallo

El accidente vial ocurrió el 25 de junio del 2017 en la Cuesta de los Terneros, en San Rafael. El colectivo trasladaba a niños a un concurso de danzas. Volcó en Ruta 144 dejando 15 fallecidos y al menos 20 heridos.

Se esperaba que en breve el caso tuviera su juicio por jurado para investigar, puntualmente, la responsabilidad penal del accidente vial.