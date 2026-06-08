8 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Polo Judicial Penal

Juicio abreviado: confesó que robó pruebas en el Polo Judicial y lo condenaron

Tras un juicio abreviado, la justicia condenó a un empleado judicial que confesó haber sustraídos pruebas de distintas causas en el Polo Judicial Penal.

El juicio abreviado se firmó esta mañana en el Polo Judicial Penal.&nbsp;

El juicio abreviado se firmó esta mañana en el Polo Judicial Penal. 

Foto: Yemel Fil
 Por Pablo Segura

La Justicia de Mendoza condenó a 4 años de prisión efectiva a Walter Alejandro Morán Murúa, un empleado judicial que admitió haber robado pruebas de distintas causas penales que se encontraban bajo custodia en el Polo Judicial Penal. La mayoría de los elementos sustraídos eran teléfonos celulares secuestrados en investigaciones vinculadas a robos y otros delitos.

La sentencia fue dictada mediante un juicio abreviado, luego de que el acusado confesara su responsabilidad en los delitos de hurto simple y sustracción de objetos destinados a servir de prueba.

El acuerdo fue homologado por el juez David Mangiafico, quien impuso una pena de cumplimiento efectivo.

Robo de pruebas en el Polo Judicial Penal: los detalles

El caso salió a la luz a fines de abril, cuando una investigación interna y judicial permitió detectar irregularidades en el manejo de evidencias almacenadas en dependencias del Polo Judicial Penal. Las sospechas apuntaron rápidamente a Morán Murúa, quien tenía acceso a sectores donde se resguardaban elementos secuestrados en distintas causas.

Según la investigación, el empleado judicial se apoderó de al menos 22 teléfonos celulares que habían sido incorporados como pruebas en diversos expedientes penales. La mayoría de esos dispositivos estaban vinculados a causas por robo y permanecían bajo custodia judicial a la espera de pericias o resoluciones procesales.

Tras reunir pruebas suficientes, la Justicia ordenó su detención y avanzó con la imputación por la sustracción de evidencias que resultaban clave para distintas investigaciones. Finalmente, el acusado optó por reconocer los hechos y aceptar la pena acordada con la fiscalía, evitando así la realización de un debate oral y público.

Temas
Seguí leyendo

El impactante video del accidente que dejó una víctima fatal en Maipú

Video: una sesión del Concejo Deliberante de Mar del Plata por las apps de transporte terminó a las piñas y con una mujer golpeada

Detienen en Alta Montaña a empresario argentino

El detalle que puso bajo sospecha al segundo detenido por el femicidio de Agostina Vega

Histórica condena al Arzobispado de Mendoza por abuso sexual

Luján: una niña murió al ser atropellada cuando iba a la escuela

Impactante accidente en Maipú: un motociclista murió tras chocar de frente

Malargüe y una problemática que no cede

Lee además
La mujer explicó que no le resultó extraño que Barrelier le pidiera prestado el vehículo

Una nueva detención sacude la investigación por el femicidio de Agostina Vega
La Policía investiga dos hechos delictivos en Tupungato video

Vaciaron una casa y atraparon a un delincuente cuando escapaba con los objetos robados
LO QUE SE LEE AHORA
La secuencia evidencia la magnitud del siniestro.

El impactante video del accidente que dejó una víctima fatal en Maipú

Las Más Leídas

El accidente ocurrió minutos antes de las 7 en Luján de Cuyo. 

Luján: una niña murió al ser atropellada cuando iba a la escuela

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: los motivos

Cierra el Paso a Chile este lunes: los motivos de la decisión

Como está hoy el Paso Los Libertadores. 

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este lunes 8 de junio

Cuándo cobran el aguinaldo de junio 2026 los empleados estatales de Mendoza

Cuándo cobran el aguinaldo de junio 2026 los empleados estatales de Mendoza

Padres exigen respuestas tras encontrar gusanos en alimentos de una escuela de General Alvear.

Indignación en una escuela de General Alvear: denuncian gusanos en la comida de los alumnos