Juicio abreviado: confesó que robó pruebas en el Polo Judicial y lo condenaron

La Justicia de Mendoza condenó a 4 años de prisión efectiva a Walter Alejandro Morán Murúa, un empleado judicial que admitió haber robado pruebas de distintas causas penales que se encontraban bajo custodia en el Polo Judicial Penal . La mayoría de los elementos sustraídos eran teléfonos celulares secuestrados en investigaciones vinculadas a robos y otros delitos.

La sentencia fue dictada mediante un juicio abreviado, luego de que el acusado confesara su responsabilidad en los delitos de hurto simple y sustracción de objetos destinados a servir de prueba.

El acuerdo fue homologado por el juez David Mangiafico, quien impuso una pena de cumplimiento efectivo.

El caso salió a la luz a fines de abril, cuando una investigación interna y judicial permitió detectar irregularidades en el manejo de evidencias almacenadas en dependencias del Polo Judicial Penal. Las sospechas apuntaron rápidamente a Morán Murúa, quien tenía acceso a sectores donde se resguardaban elementos secuestrados en distintas causas.

Según la investigación, el empleado judicial se apoderó de al menos 22 teléfonos celulares que habían sido incorporados como pruebas en diversos expedientes penales. La mayoría de esos dispositivos estaban vinculados a causas por robo y permanecían bajo custodia judicial a la espera de pericias o resoluciones procesales.

Tras reunir pruebas suficientes, la Justicia ordenó su detención y avanzó con la imputación por la sustracción de evidencias que resultaban clave para distintas investigaciones. Finalmente, el acusado optó por reconocer los hechos y aceptar la pena acordada con la fiscalía, evitando así la realización de un debate oral y público.