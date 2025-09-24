Nuevo eliminado del Team Miranda! en el 3° Round de La Voz Argentina: quién se fue

¿Te lo esperabas?

El tercer round de La Voz Argentina dejó un nuevo eliminado en el Team Miranda! ¿Querés saber quién se fue del reality? Mirá la nota.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este martes, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina, el reality que busca descubrir la mejor voz del país. Tras el "Tercer Round", hubo un nuevo eliminado en el Team Miranda!. ¿Querés saber quién fue? Te lo contamos en esta nota.

En el tercer round de La Voz Argentina, el Team Miranda! vivió una noche de definiciones: tres participantes avanzaron directo, dos fueron rescatados por la votación de los coaches y Thomas Guzmán resultó eliminado.

Thomas Guzmán quedó eliminado de La Voz Argentina

Las batallas iniciales enfrentaron a Emiliano Villagra y Joaquín Martínez, Sofía Verna y Eugenia Rodríguez y Thomas Guzmán junto a Pablo Cuello. Durante la primera parte, el famoso dúo aseguró un lugar en la próxima etapa a Joaquín, Sofía y Pablo, quienes avanzaron directamente.

Luego, los tres no seleccionados (Emiliano, Eugenia y Thomas) volvieron al escenario para una segunda oportunidad y quedaron sujetos a la votación de los coaches. En esa definición, Eugenia resultó la más votada, y finalmente Occhiato confirmó que Emiliano también seguía en competencia, dejando a Thomas fuera del certamen.

Una vez dicho esto, así quedó conformado el equipo de Miranda!:

  • Emiliano Villagra
  • Joaquín Martínez
  • Sofía Verna
  • Eugenia Rodríguez
  • Pablo Cuello

Cómo funciona el 3° Round en La Voz Argentina y el sistema de eliminación

En el tercer round de La Voz Argentina, los participantes de cada equipo se enfrentan en batallas directas uno contra uno. Tras cada duelo, el coach debe elegir a tres ganadores, que avanzan de manera inmediata a la siguiente etapa de la competencia. De esta forma, algunos concursantes aseguran su continuidad sin depender de otras instancias de evaluación.

Los participantes que no resultan seleccionados en la primera decisión reciben una segunda oportunidad. Vuelven al escenario y quedan sujetos a la votación conjunta de los coaches, quienes determinan quiénes continúan en competencia y quién queda eliminado.

Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en La Voz Argentina (desde las emociones hasta las voces que sorprenden, las decisiones del jurado, las polémicas y las situaciones más insólitas) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

