Demoras en el Paso Los Libertadores este miércoles 24 de septiembre: cuál es el motivo

Se registran demoras en el Paso Internacional Los Libertadores debido a saturación de tránsito tras los días de cierre del túnel. La información oficial.

 Por Celeste Funes

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, se encuentra con demoras este miércoles 24 de septiembre, a dos días de que fuera cerrado por mal tiempo. Según información oficial, hay pedidos de cortes en una localidad por la saturación del tránsito.

El motivo de las demoras en el Paso Internacional Los Libertadores

Hoy, se registran demoras en la zona de peaje de Las Cuevas debido a una saturación en el tránsito y que en el país vecinos se está trabajando con pocos funcionarios en lo relativo a trámites migratorios.

Por este motivo, desde ayer se solicita que haya un corte en dicha zona, por un lapso de 1 o 2 horas, lo que impactaría en la normalización de los tránsitos. Precisamente, sería a la altura de la salida de Uspallata.

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, se encuentra habilitado este miércoles 24 de septiembre, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

