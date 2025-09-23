La justicia dictó hoy la prisión preventiva para Yamil Yunes, acusado del femicidio de Rocío Collado en San Rafael, por lo que el acusado continuará detenido en la penitenciaría provincial, imputado por un delito que lo puede llevar a una condena a prisión perpetua.
Este martes la justicia de San Rafael analizó la investigación penal contra Yunes y un juez avaló la acusación, por lo que ordenó que el sospechoso siga detenido.
En este sentido, se cree que Yunes continuará tras las rejas, al menos, hasta que se haga le juicio en su contra. Por la cantidad de pruebas en su contra, el imputado casi no tiene escapatoria y todo apunta a una sentencia condenatoria.
El acusado del femicidio de Rocío Collado en San Rafael, cada vez más complicado