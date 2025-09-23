investigación

El acusado del femicidio de Rocío Collado en San Rafael, cada vez más complicado

La justicia tomó una importante decisión con Yamil Yunes, acusado por el femicidio de Rocío Collado, en San Rafael.

 Por Pablo Segura

La justicia dictó hoy la prisión preventiva para Yamil Yunes, acusado del femicidio de Rocío Collado en San Rafael, por lo que el acusado continuará detenido en la penitenciaría provincial, imputado por un delito que lo puede llevar a una condena a prisión perpetua.

Este martes la justicia de San Rafael analizó la investigación penal contra Yunes y un juez avaló la acusación, por lo que ordenó que el sospechoso siga detenido.

En este sentido, se cree que Yunes continuará tras las rejas, al menos, hasta que se haga le juicio en su contra. Por la cantidad de pruebas en su contra, el imputado casi no tiene escapatoria y todo apunta a una sentencia condenatoria.

La brutalidad del femicidio ocurrido en San Rafael sorprendió a los propios investigadores. Es que el cuerpo presentaba múltiples heridas de arma blanca y también había sido decapitado.

Sin embargo, desde un primer momento se sospechaba que esas heridas, posiblemente, eran post mortem y el informe de la necropsia lo confirmó.

La docente fue asfixiada hasta morir, en tanto que luego del fallecimiento, el hombre se “ensañó” con el cuerpo.

Yunes se presentó en la Policía para denunciar que su exmujer “había desaparecido”. Sin embargo, fue aprehendido de inmediato, ya que presentaba manchas de sangre en su ropa.

Tras la detención, el fiscal Iván Ábalos ordenó un allanamiento en la vivienda del sospechoso, ubicada en calle Independencia al 1.600.

En el lugar, se encontraron otras manchas hemáticas, lo que derivó en una investigación más profunda sobre el hombre y en la búsqueda de la camioneta. Horas más tarde, el vehículo fue hallado y en su interior estaba el cuerpo de la víctima, envuelto en una sábana.

