en distintos procedmientos

La Policía de Mendoza frustró robos y detuvo a 11 personas en el Gran Mendoza

Efectivos de la Policía de Mendoza lograron detener a 11 personas vinculadas a distintos hechos delictivos en el Gran Mendoza.

Algunas de las motos incautadas en los allanamientos en el Gran Mendoza.&nbsp;

Algunas de las motos incautadas en los allanamientos en el Gran Mendoza. 

 Por Pablo Segura

La Policía de Mendoza, a través de la Unidad de Acción Preventiva (UAP), desplegó en las últimas horas una serie de procedimientos en distintos puntos del Gran Mendoza, que permitieron concretar detenciones, recuperar vehículos sustraídos y secuestrar armas blancas, marihuana y diversos objetos robados.

Los operativos se desarrollaron en los departamentos de Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz, y formaron parte de los patrullajes preventivos que lleva adelante la fuerza. En total, hubo 11 detenidos por distintos operativos.

El detalles de los operativos realizados por la Policía de Mendoza

En Las Heras, los efectivos detuvieron a un joven de 22 años en la intersección de Independencia y 25 de Mayo, acusado de robar una bicicleta.

El rodado fue recuperado tras una persecución que culminó a unas diez cuadras del lugar. En otro operativo, en Paso Hondo y Algarrobo, un joven de 18 años fue sorprendido circulando en una motocicleta Keller 110 cc sin casco, sin licencia de conducir y sin documentación, por lo que el vehículo fue retenido.

La Policía de Mendoza realizó importantes procedimientos en distintos puntos del Gran Mendoza.

La Policía de Mendoza realizó importantes procedimientos en distintos puntos del Gran Mendoza.

En Guaymallén, las acciones de la Policía de Mendoza se concentraron en dos hechos de relevancia. En el barrio Congreso y Progreso, un menor de 17 años fue aprehendido luego de una persecución que permitió recuperar tres motocicletas: una Zanella ZB, una Honda Wave y una Gilera Smash 110 cc.

Además, en calle Fader y Lugones, cuatro adolescentes de entre 13 y 15 años fueron sorprendidos trasladando elementos robados. Entre los objetos incautados figuraban una notebook, una netbook, parlantes, un teclado, una pala de camping, cargadores y abrochadoras.

Más operativos y detenidos en el Gran Mendoza

Por su parte, en Godoy Cruz, los patrullajes lograron frustrar distintos intentos de robo. En calle Rafael Obligado, un hombre de 37 años fue detenido dentro de un Fiat Strada que intentaba sustraer, incautándosele un cuchillo y una llave cruz.

En J. A. Roca y Piedra Buena, un motociclista de 25 años fue reducido cuando intentaba evadir a los uniformados; entre sus pertenencias llevaba envoltorios de cannabis sativa. Finalmente, en 20 de Junio y O’Higgins, dos hombres de 41 y 38 años fueron aprehendidos mientras arrastraban una columna de hierro de siete metros sin poder acreditar su procedencia.

Con estos resultados, la Policía de Mendoza reafirma su presencia en el Gran Mendoza, fortaleciendo los operativos preventivos y brindando respuestas concretas ante distintos hechos delictivos.

