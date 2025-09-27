27 de septiembre de 2025
Impactante accidente en San Rafael: cayó con su auto al canal y fue rescatado con vida

En las últimas horas, un hombre cayó con su auto a un canal en San Rafael y fue rescatado con vida. Conocé todos los detalles del accidente.

Por Sitio Andino Policiales

Durante la noche del viernes, un hombre cayó con su auto a un canal tras un accidente en la intersección de las calles Juan XXIII y Pedro Vargas, en el departamento de San Rafael. Las autoridades investigan las causas del siniestro.

Un hombre cayó con su auto a un canal en San Rafael

Un hombre cayó con su auto a un canal en San Rafael

Cómo fue el rescate del conductor en San Rafael

Según fuentes oficiales, un vecino alertó sobre un accidente vial ocurrido en la intersección de las calles Juan XXIII y Pedro Vargas, en San Rafael, donde un automóvil Fiat Duna cayó al canal Marginal.

Tras la llamada al 911, la operadora y los despachadores dieron aviso al personal de Cuerpos Especiales, que al llegar al lugar confirmaron que el vehículo era arrastrado por la corriente con un ocupante aún con vida en su interior.

Minutos después, el cuerpo de rescate de los Bomberos de la Policía de Mendoza arribó al sitio, aseguró sogas y logró alcanzar el automóvil, que era arrastrado invertido por el canal. Al quedar atascado bajo un puente, los rescatistas descendieron a las aguas para iniciar el operativo.

Así se encontraba el auto en el canal de San Rafael

Así se encontraba el auto en el canal de San Rafael

Según constató Televisión Andina en el lugar, los bomberos rompieron una ventanilla para abrir la puerta del conductor y rescataron con vida al hombre, quien fue trasladado de urgencia al hospital Schestakow. Aún investigan las causas del siniestro.

El conductor se encuentra fuera de peligro

El conductor se encuentra fuera de peligro

Si querés mantenerte informado sobre todas las novedades policiales de la provincia de Mendoza, hacé clic aquí y accedé a los hechos más recientes.

