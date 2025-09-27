Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino . Mirá la fotogalería : un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.

Otro menor llevó un arma a una escuela en Guaymallén. Claudio Dagne, director de Educación Técnica y Trabajo de la DGE, habló sobre el menor que llevó un arma a la escuela. Ir a la nota

Un camión de carne sufrió un accidente vial en el Acceso Este de Guaymallén y hubo importantes demoras en el tránsito. Ir a la nota

Reclamo histórico: taxistas protestaron para exigir la regulación de plataformas digitales. Ir a la nota

23 de septiembre, Foro Claves para una Argentina Competitiva, hilton, alfredo cornejo Foto: Yemel Fil

Alfredo Cornejo asistió este martes al Foro Claves para una Argentina Competitiva, en Guaymallén, ideado para evaluar el fututo de la economía. Allí, volvió a hacer hincapié en la necesidad de impulsar cambios estructurales para garantizar el crecimiento sostenido, apuntando hacia la administración de Javier Milei. Ir a la nota

historia de vida, manu y gaspi

Bautista Gaspari y Manuel Heredia son un claro ejemplo de historias de resiliencia. Los dos viven en la provincia de Mendoza y cada uno transformó su historia de vida y adversidades en plataformas para exigir inclusión y demostrar su capacidad de superación.

debate de candidatos en CUC, elecciones legislativas mendoza Foto: Yemel Fil

Sin Luis Petri, los candidatos al Congreso en las elecciones 2025 debatieron sobre distintos temas y respondieron preguntas de los estudiantes del CUC. Ir a la nota

Fotos: Yemel Fil