27 de septiembre de 2025
Sitio Andino
Actualidad

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Un recorrido visual de los hechos más relevantes de la provincia de Mendoza publicados esta semana, en esta fotogalería.

22 de septiembre, camion volcado con carne, acceso este, guaymallen, accidente
Foto: Yemel Fil
Por Sección Fotografía

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.

image

Otro menor llevó un arma a una escuela en Guaymallén. Claudio Dagne, director de Educación Técnica y Trabajo de la DGE, habló sobre el menor que llevó un arma a la escuela. Ir a la nota

Lee además
Prueba de soldadura, Uno de los ejes del Foro Industrial fue la situación del sector agroindustrial y de las pymes.
Actualidad

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza
Este 17 de Setiembre la Marcha Federal Universitaria, jubilados y agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales. Más los trabajadores del Hospital Garrahan, en protesta contra los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento educativo y de emergencia pediátrica. frente al Congreso de la Nación. FOTO: MAXIMILIANO LUNA/ NA.
Actualidad

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo
22 de septiembre, camion volcado con carne, acceso este, guaymallen, accidente

Un camión de carne sufrió un accidente vial en el Acceso Este de Guaymallén y hubo importantes demoras en el tránsito. Ir a la nota

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

taxis, movilización, Mendoza, 23/9/25

Reclamo histórico: taxistas protestaron para exigir la regulación de plataformas digitales. Ir a la nota

23 de septiembre, Foro Claves para una Argentina Competitiva, hilton, alfredo cornejo

Alfredo Cornejo asistió este martes al Foro Claves para una Argentina Competitiva, en Guaymallén, ideado para evaluar el fututo de la economía. Allí, volvió a hacer hincapié en la necesidad de impulsar cambios estructurales para garantizar el crecimiento sostenido, apuntando hacia la administración de Javier Milei. Ir a la nota

historia de vida, manu y gaspi

Bautista Gaspari y Manuel Heredia son un claro ejemplo de historias de resiliencia. Los dos viven en la provincia de Mendoza y cada uno transformó su historia de vida y adversidades en plataformas para exigir inclusión y demostrar su capacidad de superación.

debate de candidatos en CUC, elecciones legislativas mendoza

Sin Luis Petri, los candidatos al Congreso en las elecciones 2025 debatieron sobre distintos temas y respondieron preguntas de los estudiantes del CUC. Ir a la nota

Fotos: Yemel Fil

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

