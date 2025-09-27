Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.
Un recorrido visual de los hechos más relevantes de la provincia de Mendoza publicados esta semana, en esta fotogalería.
Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.
Otro menor llevó un arma a una escuela en Guaymallén. Claudio Dagne, director de Educación Técnica y Trabajo de la DGE, habló sobre el menor que llevó un arma a la escuela. Ir a la nota
Un camión de carne sufrió un accidente vial en el Acceso Este de Guaymallén y hubo importantes demoras en el tránsito. Ir a la nota
Reclamo histórico: taxistas protestaron para exigir la regulación de plataformas digitales. Ir a la nota
Alfredo Cornejo asistió este martes al Foro Claves para una Argentina Competitiva, en Guaymallén, ideado para evaluar el fututo de la economía. Allí, volvió a hacer hincapié en la necesidad de impulsar cambios estructurales para garantizar el crecimiento sostenido, apuntando hacia la administración de Javier Milei. Ir a la nota
Bautista Gaspari y Manuel Heredia son un claro ejemplo de historias de resiliencia. Los dos viven en la provincia de Mendoza y cada uno transformó su historia de vida y adversidades en plataformas para exigir inclusión y demostrar su capacidad de superación.
Sin Luis Petri, los candidatos al Congreso en las elecciones 2025 debatieron sobre distintos temas y respondieron preguntas de los estudiantes del CUC. Ir a la nota
Fotos: Yemel Fil