Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Tal como estaba previsto, a las 16 horas comenzó la manifestación de la comunidad educativa en la Ciudad de Mendoza, en rechazo al veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento de las Universidades.

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino . Mirá la fotogalería : un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.

El Gobierno de Mendoza avanzó con el plan que le permitirá al Instituto Provincial de la Vivienda escriturar hogares que llevan años sin títulos de propiedad. ( Ir a la nota )

El intendente de Guaymallén Marcos Calvente destacó la obra como una herramienta de integración cultural y social que potencia a jóvenes y artistas locales. ( Ir a la nota )

En Luján de Cuyo , donde realizó un balance de la gestión radical en la provincia de Mendoza en cuanto a la incorporación de la tecnología en distintos ámbitos del Estado, el intendente Esteban Allasino muestra un Totem de emergencia. ( Ir a la nota )

17 de setiembre de 2025, Marcha federal de las universidades, UNCUYO, ley de emergencia Foto: Cristian Lozano

Estudiantes y trabajadores de las universidades locales expresaron su descontento de las calles de Mendoza, tras la reafirmación de Diputados a la ley. (Ir a la nota)

17 de septiembre, costazur, perilago, potrerillos, maquinas, obras, dique Foto: Yemel Fil

Las obras en el perilago de Potrerillos ya comenzaron. Los primeros avances se podrán ver en la próxima temporada 2025/2026. (Ir a la nota)

18 de Setiembre de 2025, Cámara Argentina de Comercio electrónico 2025, Hotel Hilton Foto: Cristian Lozano

Los emprendedores del mundo digital se capacitaron de la mano de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico sobre nuevas tendencias y herramientas. (Ir a la nota)

19 de setiembre de 2025, Fiesta de la Hermandad, Chile, plaza, independencia chilena Foto: Cristian Lozano

Se esperaba que unos 15 mil visitantes de Chile llegaran a Mendoza para el festejo de las Fiestas Patrias, pero las proyecciones no se cumplieron. (Ir a la nota)