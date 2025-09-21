Actualidad

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Un recorrido visual de los hechos más relevantes del acontecer de la provincia de Mendoza publicados esta semana, en la fotogalería.

Tal como estaba previsto, a las 16 horas comenzó la manifestación de la comunidad educativa en la Ciudad de Mendoza, en rechazo al veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento de&nbsp; las Universidades.

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.

15 de septiembre, IPV, Instituto Provincial de la Vivienda, hebe casado, alfredo cornejo, marcos calvente

El Gobierno de Mendoza avanzó con el plan que le permitirá al Instituto Provincial de la Vivienda escriturar hogares que llevan años sin títulos de propiedad. (Ir a la nota)

Este 17 de Setiembre la Marcha Federal Universitaria, jubilados y agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales. Más los trabajadores del Hospital Garrahan, en protesta contra los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento educativo y de emergencia pediátrica. frente al Congreso de la Nación. FOTO: MAXIMILIANO LUNA/ NA.
Los bonaerenses eligieron este Domingo 46 diputados y 23 senadores para renovar la mitad de la Legislatura, donde se definirá el mapa de las dos cámaras parlamentarias que resultan claves para que el gobernador Axel Kicillof pueda garantizarse la sanción de leyes en sus últimos dos años de mandato.Autor: DAMIAN DOPACIO/NA
Escuela de Rock, le parc, Mario Matar

El intendente de Guaymallén Marcos Calvente destacó la obra como una herramienta de integración cultural y social que potencia a jóvenes y artistas locales. (Ir a la nota)

esteban allasino, red gob, redes y ciudades inteligentes, hotel potrerillos

En Luján de Cuyo, donde realizó un balance de la gestión radical en la provincia de Mendoza en cuanto a la incorporación de la tecnología en distintos ámbitos del Estado, el intendente Esteban Allasino muestra un Totem de emergencia. (Ir a la nota)

17 de setiembre de 2025, Marcha federal de las universidades, UNCUYO, ley de emergencia

Estudiantes y trabajadores de las universidades locales expresaron su descontento de las calles de Mendoza, tras la reafirmación de Diputados a la ley. (Ir a la nota)

17 de septiembre, costazur, perilago, potrerillos, maquinas, obras, dique

Las obras en el perilago de Potrerillos ya comenzaron. Los primeros avances se podrán ver en la próxima temporada 2025/2026. (Ir a la nota)

18 de Setiembre de 2025, Cámara Argentina de Comercio electrónico 2025, Hotel Hilton

Los emprendedores del mundo digital se capacitaron de la mano de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico sobre nuevas tendencias y herramientas. (Ir a la nota)

19 de setiembre de 2025, Fiesta de la Hermandad, Chile, plaza, independencia chilena

Se esperaba que unos 15 mil visitantes de Chile llegaran a Mendoza para el festejo de las Fiestas Patrias, pero las proyecciones no se cumplieron. (Ir a la nota)

