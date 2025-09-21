Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.
El Gobierno de Mendoza avanzó con el plan que le permitirá al Instituto Provincial de la Vivienda escriturar hogares que llevan años sin títulos de propiedad. (Ir a la nota)
El intendente de Guaymallén Marcos Calvente destacó la obra como una herramienta de integración cultural y social que potencia a jóvenes y artistas locales. (Ir a la nota)
En Luján de Cuyo, donde realizó un balance de la gestión radical en la provincia de Mendoza en cuanto a la incorporación de la tecnología en distintos ámbitos del Estado, el intendente Esteban Allasino muestra un Totem de emergencia. (Ir a la nota)
Estudiantes y trabajadores de las universidades locales expresaron su descontento de las calles de Mendoza, tras la reafirmación de Diputados a la ley. (Ir a la nota)
Las obras en el perilago de Potrerillos ya comenzaron. Los primeros avances se podrán ver en la próxima temporada 2025/2026. (Ir a la nota)
Los emprendedores del mundo digital se capacitaron de la mano de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico sobre nuevas tendencias y herramientas. (Ir a la nota)
Se esperaba que unos 15 mil visitantes de Chile llegaran a Mendoza para el festejo de las Fiestas Patrias, pero las proyecciones no se cumplieron. (Ir a la nota)