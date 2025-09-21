Este 17 de Setiembre la Marcha Federal Universitaria, jubilados y agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales. Más los trabajadores del Hospital Garrahan, en protesta contra los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento educativo y de emergencia pediátrica. frente al Congreso de la Nación. FOTO: MAXIMILIANO LUNA/ NA.

La fotogalería con los hechos más relevantes de los últimos días en Argentina y en el mundo . Un repaso por actividades, acontecimientos y eventos que marcaron la actualidad reciente. Imágenes imperdibles que muestran lo sucedido de manera clara y resumida, para no perder detalle de los momentos más importantes.

La Ciudad puso en marcha un plan de seguridad para reforzar el control en sus accesos, con la creación de una patrulla especializada destinada a prevenir delitos. Funcionará las 24 horas, los siete días de la semana, 12 de Setiembre. Autor: PRENSA GCBA/NA

Un avión de transporte Y-20 de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación de China que transporta los restos de los mártires de los Voluntarios del Pueblo Chino (VPCh), escoltado por cuatro aviones de combate J-20, es visto en Shenyang, en la provincia de Liaoning, en el noreste de China, el 12 de septiembre de 2025. Los restos de 30 soldados caídos de los VPCh que perdieron la vida durante la Guerra de Resistencia contra la Agresión de Estados Unidos y de Ayuda a Corea (1950-1953) fueron repatriados a China el viernes desde la República de Corea. (Xinhua/Pan Yulong) (jg) (da) (vf)

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

Tomás Etcheverry (64°) obtuvo un sólido triunfo ante Jesper de Jong (79°) y puso en ventaja a la Argentina en la serie ante Países Bajos, correspondiente a la segunda ronda de la fase clasificatoria de la Copa Davis. El jugador platense jugó en un muy buen nivel para imponerse por 6-4 y 6-4 luego de una hora y 58 minutos de juego, para poner 1-0 en ventaja a la Argentina, 12 de Setiembre. FOTO: (X/Redes@CopaDavis)/ NA.

Migrantes venezolanos que se encontraban detenidos en El Salvador por Estados Unidos descienden de un avión a su llegada al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, estado de La Guaira, Venezuela, el 18 de julio de 2025. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, informó el viernes que llegaron a Venezuela, en calidad de repatriados, los 252 migrantes venezolanos que se encontraban detenidos en El Salvador por disposición de Estados Unidos. (Xinhua/Str) (ms) (vf)

Vista aérea tomada con un dron el 10 de septiembre de 2025 de peces nadando río arriba en el río Ganaraska durante su migración hacia las zonas de desove, en Port Hope, Ontario, Canadá. (Xinhua/Zou Zheng) (jg) (ah) (vf)

Integrantes de la Milicia Nacional Bolivariana participan en una jornada de adiestramiento en el Fuerte Tiuna, en Caracas, Venezuela, 13 de setiembre. FOTO: (Xinhua/Marcos Salgado)/NA.

Integrantes de la Milicia Nacional Bolivariana participan en una jornada de adiestramiento en el Fuerte Tiuna, en Caracas, Venezuela, 14 de Setiembre. FOTO: (Xinhua/Marcos Salgado)/NA.

Imagen del 13 de septiembre de 2025 de bomberos entrando a un edificio dañado en el sitio de una explosión, en Madrid, España. Al menos 21 personas resultaron heridas después de una explosión que provocó el derrumbe parcial de un edificio en Madrid, capital de España, la tarde del sábado, informaron las autoridades locales. La explosión se produjo alrededor de las 15:00 horas en un bar del sur de Madrid, de acuerdo con la cadena de televisión local TeleMadrid. Los servicios de emergencia indicaron que tres de los heridos se encuentran en estado grave. (Xinhua/Gustavo Valiente) (rtg) (ah)

Jugadores de Argentina, festejan un punto durante el partido del grupo C entre Finlandia y Argentina, en el Campeonato Mundial Masculino de la FIVB 2025, en la Ciudad de Pasay, Filipinas, el 14 de septiembre de 2025. (Xinhua/Rouelle Umali) (rtg) (ah)

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro (c) sale de un hospital durante una liberación temporal de su arresto domiciliario para recibir un tratamiento médico, en Brasilia, Brasil, el 14 de septiembre de 2025. (Xinhua/Lucio Tavora (lt) (oa) (ah)

Epígrafe: NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES SEPTIEMBRE 14: Dos personas fallecieron tras la caída de una avioneta durante un festival de acrobacias en el Aero Club de Bell Ville, Córdoba. FOTO NA

En la región de Minsk se ven los ensayos de operaciones conjuntas entre Rusia y Bielorrusia(Xinhua/Henadz Zhinkov) NA

Varjios rescatistas trabajan en una aldea tras el accidente ocurrido, cerca de Kota Kinabalu, en el estado de Sabah, en el norte de Borneo, Malasia, el 15 de septiembre de 2025. Al menos 11 personas fueron confirmadas muertas y varias más estaban desaparecidas el lunes luego de una serie de deslizamientos de tierra provocados por fuertes lluvias continuas en todo el estado de Sabah. (Xinhua/Agencia Nacional de Noticias de Malasia) (oa) (ah) (vf)

El presidente Javier Milei diserto hoy en Paraguay en una nueva edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC)

Un niño herido en un ataque israelí recibe tratamiento en un hospital, en Nabatieh, en el sur de Líbano, el 16 de septiembre de 2025. El Ejército israelí informó el lunes por la noche que había atacado un puesto de mando de Hizbulá en el sur de Líbano, mientras persisten las tensiones transfronterizas a pesar de un cese al fuego. (Xinhua/Ali Hashisho) (jg) (ra) (vf)

Tres trabajadores retiran notas de las grietas del Muro de las Lamentaciones, en la Ciudad Vieja de Jerusalén, el 16 de septiembre de 2025. Según la tradición judía, las notas dejadas en el Muro de las Lamentaciones por devotos y turistas son retiradas y enterradas respetuosamente antes del Año Nuevo Judío para dejar espacio para otras nuevas. (Xinhua/Chen Junqing) (jg) (ra) (vf)

Imagen difundida por las Fuerzas de Defensa de Israel el 16 de septiembre de 2025, del jefe militar israelí, Eyal Zamir (c), en la Franja de Gaza. El Ejército israelí anunció el martes que había lanzado una "operación terrestre a gran escala" en la Ciudad de Gaza durante la noche, mientras que las autoridades locales informaban de intensos ataques en el mayor centro urbano del enclave, que dejaron docenas de muertos y desaparecidos. (Xinhua/FDI) (oa) (ah) (ce)

Varios manifestantes participan durante una protesta por la eliminación del subsidio al diésel, en Quito, capital de Ecuador, el 16 de septiembre de 2025. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó el martes estado de excepción por 60 días en siete provincias del país por "grave conmoción interna", derivada de las protestas y bloqueos de carreteras iniciados la víspera por gremios de transportistas en rechazo a la reciente eliminación del subsidio al diésel. (Xinhua/Ricardo Landeta) (rl) (jg) (ra) (ce)

El Ejército israelí había lanzado una "operación terrestre a gran escala" en la Ciudad de Gaza, mientras que las autoridades locales informaban de intensos ataques en el mayor centro urbano del enclave, que dejaron docenas de muertos y desaparecidos, 16 de setiembre. FOTO: (Xinhua/Jamal Awad)/NA.

Familiares de Pablo Grillo e integrantes de organizaciones sociales realizaron una movilizacion frente a los Tribunales de Comodoro Py. Hoy declara Héctor Jesús Guerrero., el gendarme imputado por dispararle al reportero grafico, 17 de setiembre. Autor: DANIEL VIDES/NA

Unos 1.100 efectivas de las diferentes fuerzas federales estarán abocados al megaoperativo de seguridad que dispuso el Gobierno Nacional en los alrededores del Congreso, donde se llevará a cabo la Marcha Federal de la que participarán agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales en protesta contra los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento educativo y de emergencia pediátrica, 17 de setiembre. Autor: JUAN VARGAS/NA

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, acompaña a la Marcha Federal Universitaria, y agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales en protesta contra los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento educativo y de emergencia pediátrica. frente al Congreso de la Nación, 17 de Setiembre. FOTO: (C Pública PBA)/ NA.

La Cámara de Diputados rechazó esta tarde por 174 votos a 67 el veto presidencial a la ley de aumento de los recursos para las Universidades Nacionales, al superar los dos tercios exigidos por la Constitución.Al finalizar la votación, los diputados se levantaron de sus bancas para entonar cánticos a a favor de las universidades, 17 de Setiembre. FOTO: (fotografia.dgpd)/ NA.

La ex presidenta Cristina Kirchner celebró hoy la decisión de la Cámara de Diputados de rechazar los vetos de Javier Milei a las leyes de emergencia en pediatría y de financiamiento universitario, 17 de Setiembre. FOTO: (X/REDES@CFKArgentina)/NA.

El presidente Javier Milei se reunió hoy con directivos de Continental Resources: el fundador y presidente Harold Hamm; el presidente y director ejecutivo, Doug Lawler; la presidenta del Consejo de Administración, Shelly Lambertz; el director de Operaciones, Aaron Chang; y el vicepresidente de HSE y Asuntos Gubernamentales y Regulatorios, Blu Hulsey, 18 de setiembre. Autor: PRESIDENCIA/NA

Shanieka Ricketts, de Jamaica, compite durante la final de salto triple femenino en el Campeonato Mundial de Atletismo 2025, en Tokio, Japón, el 18 de septiembre de 2025. (Xinhua/Jia Haocheng) (rtg) (ra) (vf)

Una ceremonia para conmemorar el incidente del 18 de septiembre se lleva a cabo en el Museo Histórico del 18 de Septiembre, en Shenyang, en la provincia de Liaoning, en el noreste de China, el 18 de septiembre de 2025. El sonido de sirenas y el tañido de una gran campana se escucharon el jueves en el noreste de China con motivo del 94º aniversario del Incidente del 18 de Septiembre, que marcó el comienzo de la guerra de resistencia de China contra la agresión japonesa. (Xinhua/Wu Qinghao) (jg) (ah) (ce)

El Ejército israelí llevó a cabo varios ataques aéreos en el sur de Líbano, incluyendo las localidades de Mays el Jabal, Dibbine y Kfar Tebnit, 18 de setiembre. FOTO: (Xinhua/Ali Hashisho)/NA.

Aviones del Equipo Acrobático Aéreo Bayi de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China realizan una presentación durante las actividades de la jornada de puertas abiertas de aviación 2025 de la Fuerza Aérea del EPL de China y el Salón Aeronáutico de Changchun, en Changchun, en la provincia de Jilin, en el noreste de China, el 19 de septiembre de 2025. Los eventos comenzaron aquí el viernes. (Xinhua/Tang Chengzhuo) (jg) (da) (vf)

Un robot humanoide boxea con una visitante en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones de Nanning, en Nanning, capital de la región autónoma de la etnia zhuang de Guangxi, en el sur de China, el 19 de septiembre de 2025. Productos que incorporan tecnologías de vanguardia, como la inteligencia artificial, la economía de baja altitud y los robots humanoides son exhibidos durante la 22ª Exposición China-ASEAN que se celebra actualmente. (Xinhua/Zhou Tinglu) (jg) (da) (vf)