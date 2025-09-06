Actualidad

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Un recorrido visual de los hechos más relevantes del acontecer de la provincia de Mendoza publicados esta semana, en la fotogalería.

Prueba de soldadura, Uno de los ejes del Foro Industrial fue la situación del sector agroindustrial y de las pymes.

Foto: Cristian Lozano
Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.

municipales ciudad de mendoza, tala, poda de arboles, municipalidad de mendoza, galería

Durante los meses de invierno, la provincia de Mendoza da luz verde a la temporada de poda. (Ir a la nota)

02 de setiembre de 2025, Femicidio Guaymallén, Sandra Sánchez, policía criminalística, galería

Otro femicidio sacude a Mendoza. La víctima fue encontrada este martes en una vivienda de Buena Nueva. El presunto agresor quedó detenido. (Ir a la nota)

9 de setiembre de 2025, Foro Industrial "Mendoza 2025: Producción Sostenible", Espacio cultural Julio Leparc, galería

El Foro Industrial Mendoza 2025 destacó la necesidad de políticas de Estado para potenciar la industria, la energía y el rol de las pymes argentinas. (Ir a la nota)

02 de setiembre de 2025. Presentación Volskwagen Tera, Yacopini Süd, Bodega Los Toneles, galería

El nuevo SUV de la marca alemana WolksWagen llegó a Mendoza de la mano de una concesionaria con casi 20 años en el mercado: Yacopini Motors. (Ir a la nota)

legislatura de mendoza, diputados, legisladores, bloque, reforma estatuto empleado publico, galería

La Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza aprobó este miércoles la iniciativa oficialista para modificar el Estatuto del Empleado Público, sin apoyo de la oposición. (Ir a la nota)

3 de setiembre de 2025, La importancia del deporte como herramienta de inclusión social, predio deportivo FADEP, galería

Varios chicos toman el refrigerio luego del entrenamiento en el predio de club deportivo FADEP, "Deporte y la inclusión".

4 de Setiembre de 2025, Fideicomiso para el Desarrollo y Aprovechamiento Integral del Perilago de Potrerillos, Natalio Mema, Alfredo Cornejo, Jimena Latorre, Hotel Potrerillos, galería

Alfredo Cornejo junto con parte del gabinete y empresarios presentó el proyecto de inversión. Qué obras realizarán en el perilago de Potrerillos. (Ir a la nota)

5 de septiembre, expo apicola 2025, apicultura, miel, galería

En el departamento de la Lavalle se realiza la Expo Apicultura 2025.

