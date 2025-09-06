Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.
Durante los meses de invierno, la provincia de Mendoza da luz verde a la temporada de poda. (Ir a la nota)
Otro femicidio sacude a Mendoza. La víctima fue encontrada este martes en una vivienda de Buena Nueva. El presunto agresor quedó detenido. (Ir a la nota)
El Foro Industrial Mendoza 2025 destacó la necesidad de políticas de Estado para potenciar la industria, la energía y el rol de las pymes argentinas. (Ir a la nota)
El nuevo SUV de la marca alemana WolksWagen llegó a Mendoza de la mano de una concesionaria con casi 20 años en el mercado: Yacopini Motors. (Ir a la nota)
La Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza aprobó este miércoles la iniciativa oficialista para modificar el Estatuto del Empleado Público, sin apoyo de la oposición. (Ir a la nota)
Varios chicos toman el refrigerio luego del entrenamiento en el predio de club deportivo FADEP, "Deporte y la inclusión".
Alfredo Cornejo junto con parte del gabinete y empresarios presentó el proyecto de inversión. Qué obras realizarán en el perilago de Potrerillos. (Ir a la nota)
En el departamento de la Lavalle se realiza la Expo Apicultura 2025.