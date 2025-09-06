Prueba de soldadura, Uno de los ejes del Foro Industrial fue la situación del sector agroindustrial y de las pymes.

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino . Mirá la fotogalería : un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.

Durante los meses de invierno, la provincia de Mendoza da luz verde a la temporada de poda . ( Ir a la nota )

municipales ciudad de mendoza, tala, poda de arboles, municipalidad de mendoza, galería

Actualidad Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

Actualidad Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

Otro femicidio sacude a Mendoza . La víctima fue encontrada este martes en una vivienda de Buena Nueva. El presunto agresor quedó detenido. ( Ir a la nota )

El Foro Industrial Mendoza 2025 destacó la necesidad de políticas de Estado para potenciar la industria, la energía y el rol de las pymes argentinas. ( Ir a la nota )

02 de setiembre de 2025. Presentación Volskwagen Tera, Yacopini Süd, Bodega Los Toneles, galería Foto: Cristian Lozano

El nuevo SUV de la marca alemana WolksWagen llegó a Mendoza de la mano de una concesionaria con casi 20 años en el mercado: Yacopini Motors. (Ir a la nota)

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

legislatura de mendoza, diputados, legisladores, bloque, reforma estatuto empleado publico, galería Foto: Yemel Fil

La Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza aprobó este miércoles la iniciativa oficialista para modificar el Estatuto del Empleado Público, sin apoyo de la oposición. (Ir a la nota)

3 de setiembre de 2025, La importancia del deporte como herramienta de inclusión social, predio deportivo FADEP, galería Foto: Cristian Lozano

Varios chicos toman el refrigerio luego del entrenamiento en el predio de club deportivo FADEP, "Deporte y la inclusión".

4 de Setiembre de 2025, Fideicomiso para el Desarrollo y Aprovechamiento Integral del Perilago de Potrerillos, Natalio Mema, Alfredo Cornejo, Jimena Latorre, Hotel Potrerillos, galería Foto: Yemel Fil

Alfredo Cornejo junto con parte del gabinete y empresarios presentó el proyecto de inversión. Qué obras realizarán en el perilago de Potrerillos. (Ir a la nota)

5 de septiembre, expo apicola 2025, apicultura, miel, galería Foto: Yemel Fil

En el departamento de la Lavalle se realiza la Expo Apicultura 2025.