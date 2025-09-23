Supermercados Carrefour avanza con la transformación de los Super A

La cadena de supermercados Carrefour avanza con paso firme en su estrategia de expansión en el interior del país. Mientras se aguardan novedades de su posible venta, y a dos semanas de haber anunciado la adquisición de la cadena mendocina Súper A , la compañía inauguró nueve de las 16 tiendas que pasaron a operar bajo la marca Carrefour Express .

Con estas aperturas, la firma de origen francés ya suma 42 sucursales en Mendoza en todos sus formatos -hipermercado, mayorista, mercado, cercanía y e-commerce-, lo que la convierte en un actor central del comercio minorista provincial . Además, el movimiento permitió mantener los puestos de trabajo de los 60 empleados de Súper A , que se incorporaron a la estructura de Carrefour. En total, la compañía cuenta con más de 550 colaboradores en Mendoza .

INFORME PRIVADO En el último mes, el consumo siguió cayendo: qué rubros bajaron y cuáles mostraron recuperación

Guillaume Cocovi , director del formato Express en Carrefour Argentina , destacó la rapidez con la que se concretó el cambio de bandera. “ Logramos abrir el 60% de las sucursales ex Súper A a tan solo 15 días del anuncio y planificamos estar con las 16 tiendas operativas antes de octubre. El comercio de cercanía es muy valorado a nivel nacional y acompañamos el potencial del negocio con más inversión, nuevas aperturas y mejores propuestas”, afirmó.

Las nuevas sucursales Express se ubican en Luján de Cuyo, Maipú, Godoy Cruz y la Ciudad de Mendoza .

El intendete Ulpiano Suarez participó de la Apertura del supermercado Carrefour Express de la Avenida Colón.

En Luján de Cuyo : Viamonte 3345, Guardia Vieja 1235, Ruta 82 esquina Calle Unión, San Martín 8110 y Viamonte 4620.

En Maipú : Ozamis Sur.

En Godoy Cruz : Santiago del Estero 1200.

En la capital provincial: Avenida Colón 423 y Avenida San Martín 792.

El despliegue territorial responde a una estrategia nacional en la que el formato Express ha ganado protagonismo. Estas tiendas permiten a la cadena competir en segmentos donde el consumidor busca practicidad y precios accesibles, en puntos próximos a su domicilio o lugar de trabajo.

Una presencia consolidada en Argentina

Carrefour, que desembarcó en Argentina hace 44 años, opera en 22 provincias y recibe a medio millón de clientes diarios en más de 700 sucursales distribuidas entre hipermercados, mercados, mayoristas y tiendas Express, además de su canal de comercio electrónico.

Con un plantel de 17.000 empleados, la firma sostiene que su plan de expansión combina inversión en infraestructura, adaptación a las preferencias de los consumidores y un creciente énfasis en el comercio de proximidad.

Negociaciones por el futuro de la compañía

Por estos días, la empresa continúa con sus inversiones, mientras avanza en la negociación encomendada al Deutsche Bank, que podría derivar en la venta total de la cadena, una venta parcial o una asociación con capitales locales para sostener sus operaciones y su plan de expansión en Argentina.