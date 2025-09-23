Apoyo internacional

El Banco Mundial adelantaría 4 mil millones de dólares a la Argentina

Lo anunció el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, mediante su cuenta de X. Cuáles son los detalles del acuerdo con el Banco Mundial.

Por Sitio Andino Economía

Una comitiva del gobierno se encuentra en Estados Unidos para gestionar fondos para la Argentina. En medio de la misión internacional, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Banco Mundial adelantaría un préstamo de 4 mil millones de dólares para las arcas nacionales.

El funcionario lo comunicó mediante su cuenta de X, donde indicó: "El Grupo del Banco Mundial anunció hoy que está acelerando el apoyo a Argentina, combinando financiamiento del sector público con inversión y movilización del sector privado para desplegar hasta 4 mil millones de dólares en los próximos meses en apoyo al camino de reformas del país y su agenda de crecimiento a largo plazo".

Además, agregó: "Este paso avanza en el paquete de apoyo de 12 mil millones de dólares del Grupo del Banco Mundial anunciado en abril".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1970546206335213658&partner=&hide_thread=false

Los detalles del acuerdo de la Argentina con el Banco Mundial

Después de la derrota en la Provincia de Buenos Aires, la economía argentina se debilitó aún más. Javier Milei, junto con la secretaría de la Presidencia, Karina y algunos ministros viajaron a Estados Unidos en busca de apoyo. El ministro de Economía no aclaró cuándo se realizará el desembolso de los 4 mil millones de dólares.

En su estadía en Norteamérica, Caputo explicó que "el paquete se enfocará en motores clave de competitividad: desbloquear la minería y los minerales críticos; impulsar el turismo como fuente de empleo y desarrollo local; expandir el acceso a la energía; y fortalecer las cadenas de suministro y el financiamiento para pymes".

A su vez, dijo que el apoyo del Banco Mundial "refleja una fuerte confianza en los esfuerzos del gobierno para modernizar la economía, llevar a cabo reformas estructurales, atraer inversión privada y crear empleos. Todas las operaciones propuestas están sujetas a la aprobación de la Junta de Directores Ejecutivos del Banco Mundial".

