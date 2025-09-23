Atención

ANSES: quiénes cobran este martes 23 de septiembre de 2025

ANSES continúa con el pago a jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo, y mantiene el calendario para las Asignaciones de Pago Único.

ANSES: quiénes cobran este martes 23 de septiembre de 2025

ANSES: quiénes cobran este martes 23 de septiembre de 2025

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este martes 23 de septiembre. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

Anses, Asignación Por Embarazo
ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI

ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI

ANSES: quiénes cobran este martes 23 de septiembre de 2025

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Las autoridades informaron que quienes perciban jubilaciones y pensiones por encima del haber mínimo y tengan DNI finalizados en 2 y 3, recibirán su pago correspondiente.

Lee además
ANSES: quiénes cobran este lunes 22 de septiembre de 2025
Atención

ANSES: quiénes cobran este lunes 22 de septiembre de 2025
Qué hacer si tu solicitud de Beca Progresar fue rechazada
A tener en cuenta

Qué hacer si tu solicitud de Beca Progresar fue rechazada en septiembre 2025

Asignación por Embarazo

Con respecto a esta categoría, quienes tengan documentos concluidos en 9, podrán disponer del pago asignado.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Septiembre - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 10 de octubre.
  • Septiembre - Segunda quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 10 de octubre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Desde el 8 de septiembre hasta el 10 de octubre, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

Prestación por Desempleo Plan 1

El organismo confirmó que en correspondencia al Plan 1 de septiembre, las terminaciones 4 y 5 podrán obtener este importe.

calendario, ANSES.jpg
ANSES cuándo cobro: calendario completo para el mes de septiembre

ANSES cuándo cobro: calendario completo para el mes de septiembre

ANSES: conocé el calendario de pagos completo para septiembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0: 8 de septiembre
  • Documentos terminados en 1: 9 de septiembre
  • Documentos terminados en 2: 10 de septiembre
  • Documentos terminados en 3: 11 de septiembre
  • Documentos terminados en 4: 12 de septiembre
  • Documentos terminados en 5: 15 de septiembre
  • Documentos terminados en 6: 16 de septiembre
  • Documentos terminados en 7: 17 de septiembre
  • Documentos terminados en 8: 18 de septiembre
  • Documentos terminados en 9: 19 de septiembre

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

  • Documentos terminados en 0: 8 de septiembre
  • Documentos terminados en 1: 9 de septiembre
  • Documentos terminados en 2: 10 de septiembre
  • Documentos terminados en 3: 11 de septiembre
  • Documentos terminados en 4: 12 de septiembre
  • Documentos terminados en 5: 15 de septiembre
  • Documentos terminados en 6: 16 de septiembre
  • Documentos terminados en 7: 17 de septiembre
  • Documentos terminados en 8: 18 de septiembre
  • Documentos terminados en 9: 19 de septiembre

Asignación por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: 10 de septiembre
  • Documentos terminados en 1: 11 de septiembre
  • Documentos terminados en 2: 12 de septiembre
  • Documentos terminados en 3: 15 de septiembre
  • Documentos terminados en 4: 16 de septiembre
  • Documentos terminados en 5: 17 de septiembre
  • Documentos terminados en 6: 18 de septiembre
  • Documentos terminados en 7: 19 de septiembre
  • Documentos terminados en 8: 22 de septiembre
  • Documentos terminados en 9: 23 de septiembre

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

  • Documentos terminados en 0 y 1: 10 de septiembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 11 de septiembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 12 de septiembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 15 de septiembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 16 de septiembre

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Primera quincena: todos los documentos desde el martes 9 de septiembre al 10 de octubre de 2025
  • Segunda quincena: todos los documentos desde el viernes 19 de septiembre al 10 de octubre de 2025

Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 12 de septiembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: lunes 8 de septiembre al 10 de octubre de 2025

Desempleo Plan 1

  • Documentos terminados en 0 y 1: 19 de septiembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 22 de septiembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 23 de septiembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 24 de septiembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 25 de septiembre

Desempleo Plan 2

  • Agosto: todas las terminaciones de documento desde el miércoles 3 de septiembre al 10 de este mismo mes.

Todas las personas interesadas en conocer las últimas novedades pueden ingresar a "Mi ANSES" con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Como alternativa, también pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.

Temas
Seguí leyendo

ANSES: quiénes cobran este viernes 19 de septiembre de 2025

Qué hacer si no cobraste la Tarjeta Alimentar de ANSES en septiembre 2025

ANSES: quiénes cobran este jueves 18 de septiembre de 2025

San Rafael: la Justicia Federal intimó a restituir una pensión por discapacidad

Por qué no cobré la Beca Progresar de septiembre 2025

ANSES: quiénes cobran este miércoles 17 de septiembre de 2025

ANSES: quiénes cobran este martes 16 de septiembre de 2025

De cuánto es el monto de la Ayuda Escolar de ANSES en septiembre 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Por qué cambian los precios del combustible y cuánto cuesta en los departamentos de Mendoza
VARIACIÓN DIARIA

Por qué cambian los precios del combustible y cuánto cuesta en los departamentos de Mendoza

Las Más Leídas

Terrible accidente vial en Guaymallén. 
demoras en el tránsito

Caos en el Acceso Este por un accidente vial

La Escuela Técnicos Argentinos, en Guaymallén. 
operativo policial en el lugar

Otro menor llevó un arma a una escuela en Guaymallén

El principal acusado por el homicidio de Guaymallén está detenido y será imputado. 
crimen en las heras

Una menor, la pieza clave para esclarecer el homicidio del empresario sanjuanino

Guaymallén: la policía reprimió a vecinos en el lugar donde volcó un camión con carne
serios incidentes

Guaymallén: la policía reprimió a vecinos en el lugar donde volcó un camión con carne

El hecho ocurrió en la escuela Técnicos Mendocinos de Guaymallén.
otro caso en guaymallén

La decisión de la DGE tras un nuevo caso de un menor armado en una escuela

Te Puede Interesar

Reclamo histórico: taxistas protestan para exigir la regulación de plataformas digitales.
Transporte

Reclamo histórico: taxistas protestan para exigir la regulación de plataformas digitales

Por Natalia Mantineo
Darío Sebastian Codina desapareció en el 2023. La justicia investiga su paradero como un homicidio. 
Allanamiento en el algarrobal

Giro inesperado y nueva detención en Las Heras por el caso Sebastián Codina

Por Pablo Segura
Privatización y Soberanía: ¿qué es NASA, la nueva obsesión de venta de Javier Milei?
Ajuste y Motosierra

Privatización y Soberanía: ¿qué es NASA, la nueva obsesión de venta de Javier Milei?

Por Marcelo López Álvarez