Por qué cambian los precios del combustible y cuánto cuesta en los departamentos de Mendoza

Desde hace semanas, el precio del combustible en Mendoza varía entre estaciones de servicio y también según la zona: cargar en Malargüe puede resultar más económico que en Ciudad, y los valores de San Rafael difieren de los de San Martín. Ahora bien, a qué se debe esta diferencia y por qué los precios varían incluso en las mismas zonas.

La respuesta está en múltiples factores: la presión del dólar y los impuestos, la demanda de cada estación y las estrategias comerciales que ajustan los precios según franjas horarias y competencia . Esta combinación genera una volatilidad constante que se refleja en el día a día de los distintos departamentos. A continuación, repasamos los precios por zona.

Naftas y Precios Micro pricing de YPF: diferencias de hasta 8% en los combustibles entre estaciones

En este contexto, Sitio Andino relevó los valores en estaciones de Ciudad, San Rafael, Malargüe, San Martín, General Alvear y Tunuyán.

General Alvear

precio combustible gral alvear En General Alvear YPF se impone como la estación de servicio que provee de combustible a los vecinos.

YPF: Súper $1.352 | Infinia $1.584 | Diesel500 $1.420 | Infinia Diesel $1.566

Tunuyán

YPF : Súper $1.361 | Infinia $1.598 | Diesel500 $1.419 | Infinia Diesel $1.563

: Súper $1.361 | Infinia $1.598 | Diesel500 $1.419 | Infinia Diesel $1.563 Shell: Súper $1.422 | V-Power $1.699 | Evolux Diesel $1.499

Malargüe

precios combustible malargue En Malargüe los precios son más económicos que en otros departamentos de la provincia.

YPF : Súper $1.104 | Infinia $1.373 | Infinia Diesel $1.508 | Diesel500 $1.389

: Súper $1.104 | Infinia $1.373 | Infinia Diesel $1.508 | Diesel500 $1.389 Axion: Súper $1.097 | Quantium $1.326 | Diesel X10 $1.449 | Quantium Diesel X10 $1.569

San Rafael

San Rafael Combustibles Los precios en las estaciones de servicio varían según la zona, la demanda y el horario.

YPF : Súper $1.347 | Infinia $1.593 | Diesel500 $1.419 | Infinia Diesel $1.588

: Súper $1.347 | Infinia $1.593 | Diesel500 $1.419 | Infinia Diesel $1.588 Shell: Súper $1.437 | V-Power $1.717 | Evolux Diesel $1.525 | V-Power Diesel $1.711 | GNC $668,5

San Martín

YPF: Súper | $1.359 | Nafta Infinia $1.607 | Infinia Diesel $1.572 | Diesel 500 $1.427 | GNC $629

Súper | $1.359 | Nafta Infinia $1.607 | Infinia Diesel $1.572 | Diesel 500 $1.427 | GNC $629 Shell: Súper $1.446 | VPower Nafta $1.732 | Diesel $1.532 | VPower Diesel $1.719 | GNC $629

Por qué cambian los precios a diario del combustible

Que la nafta sea más barata un sábado que un miércoles, o a medianoche en lugar de al mediodía, se debe principalmente a la política de micro pricing implementada por YPF. Tal como informó Sitio Andino días atrás, este sistema establece precios dinámicos: cada estación puede modificar su tarifa de acuerdo con la franja horaria, la competencia y el nivel de consumo en ese momento.

Según detallaron a este medio fuentes de Amena –Asociación Mendocina de Expendedores de Nafta y Afines– esta práctica influye directamente en el comportamiento de otras compañías. Por ejemplo, Shell aplica rebajas los fines de semana y regresa a sus precios habituales durante la semana. Así, la volatilidad se vuelve una consecuencia de la estrategia comercial de cada petrolera.

En definitiva, la disparidad de precios obedece tanto a las estrategias comerciales como al contexto económico, lo que deja a los consumidores ante la duda de cuándo, dónde y hasta en qué horario conviene cargar combustible.