Por qué cambian los precios del combustible y cuánto cuesta en los departamentos de Mendoza

El precio del combustible cambia a diario según la estación de servicio. Cuál es la razón y cuánto cuesta en los departamentos de Mendoza.

 Por Soledad Maturano

Desde hace semanas, el precio del combustible en Mendoza varía entre estaciones de servicio y también según la zona: cargar en Malargüe puede resultar más económico que en Ciudad, y los valores de San Rafael difieren de los de San Martín. Ahora bien, a qué se debe esta diferencia y por qué los precios varían incluso en las mismas zonas.

La respuesta está en múltiples factores: la presión del dólar y los impuestos, la demanda de cada estación y las estrategias comerciales que ajustan los precios según franjas horarias y competencia. Esta combinación genera una volatilidad constante que se refleja en el día a día de los distintos departamentos. A continuación, repasamos los precios por zona.

Cómo quedaron los precios del combustible en la provincia de Mendoza

En este contexto, Sitio Andino relevó los valores en estaciones de Ciudad, San Rafael, Malargüe, San Martín, General Alvear y Tunuyán.

Ciudad

precios combustible ciudad
  • YPF: Súper $1.348 | Infinia $1.595 | Infinia Diesel $1.594 | Diesel500 $1.445
  • Axion: Súper $1.397 | Quantium Nafta $1.693 | Diésel común $1.532 | Quantium Diésel $1.696 | GNC $599
  • Shell: Súper $1.442 | V-Power $1.724 | Evolux Diesel $1.547 | V-Power Diesel $1.735 | GNC $599

General Alvear

precio combustible gral alvear
  • YPF: Súper $1.352 | Infinia $1.584 | Diesel500 $1.420 | Infinia Diesel $1.566

Tunuyán

  • YPF: Súper $1.361 | Infinia $1.598 | Diesel500 $1.419 | Infinia Diesel $1.563
  • Shell: Súper $1.422 | V-Power $1.699 | Evolux Diesel $1.499

Malargüe

precios combustible malargue
  • YPF: Súper $1.104 | Infinia $1.373 | Infinia Diesel $1.508 | Diesel500 $1.389
  • Axion: Súper $1.097 | Quantium $1.326 | Diesel X10 $1.449 | Quantium Diesel X10 $1.569

San Rafael

San Rafael Combustibles
  • YPF: Súper $1.347 | Infinia $1.593 | Diesel500 $1.419 | Infinia Diesel $1.588
  • Shell: Súper $1.437 | V-Power $1.717 | Evolux Diesel $1.525 | V-Power Diesel $1.711 | GNC $668,5

San Martín

  • YPF: Súper | $1.359 | Nafta Infinia $1.607 | Infinia Diesel $1.572 | Diesel 500 $1.427 | GNC $629
  • Shell: Súper $1.446 | VPower Nafta $1.732 | Diesel $1.532 | VPower Diesel $1.719 | GNC $629

Por qué cambian los precios a diario del combustible

Que la nafta sea más barata un sábado que un miércoles, o a medianoche en lugar de al mediodía, se debe principalmente a la política de micro pricing implementada por YPF. Tal como informó Sitio Andino días atrás, este sistema establece precios dinámicos: cada estación puede modificar su tarifa de acuerdo con la franja horaria, la competencia y el nivel de consumo en ese momento.

Según detallaron a este medio fuentes de Amena –Asociación Mendocina de Expendedores de Nafta y Afines– esta práctica influye directamente en el comportamiento de otras compañías. Por ejemplo, Shell aplica rebajas los fines de semana y regresa a sus precios habituales durante la semana. Así, la volatilidad se vuelve una consecuencia de la estrategia comercial de cada petrolera.

En definitiva, la disparidad de precios obedece tanto a las estrategias comerciales como al contexto económico, lo que deja a los consumidores ante la duda de cuándo, dónde y hasta en qué horario conviene cargar combustible.

