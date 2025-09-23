BANCO POR BANCO

Depósito a plazo fijo en septiembre 2025: cuánto paga cada banco por $500.000

El depósito a plazo fijo se mantiene como opción de ahorro. Cada banco ajustó sus tasas en septiembre: así rinden $500.000 a 30 días.

Depósito a plazo fijo en septiembre 2025: cuánto paga cada banco por $500.000

Depósito a plazo fijo en septiembre 2025: cuánto paga cada banco por $500.000

Por Sitio Andino Economía

El depósito a plazo fijo registró distintos movimientos en sus tasas de interés a lo largo de septiembre. Los principales bancos del país ajustaron sus rendimientos hacia arriba o hacia abajo según la coyuntura financiera, con propuestas que abarcan desde entidades nacionales y privadas de gran porte hasta bancos de menor tamaño y compañías financieras.

En las últimas semanas, el mercado cambiario mostró mayor estabilidad, apoyado en la inyección de liquidez proveniente de líneas de financiamiento internacionales. Frente a este escenario, los bancos ajustaron sus tasas en busca de sostener el atractivo del plazo fijo tradicional frente a otras alternativas de inversión.

Lee además
Qué ganancia ofrece hoy un depósito a plazo fijo de $500.000 a 30 días
BANCO POR BANCO

Qué ganancia ofrece hoy un depósito a plazo fijo de $500.000 a 30 días
privatizacion y soberania: ¿que es nasa, la nueva obsesion de venta de javier milei?
Ajuste y Motosierra

Privatización y Soberanía: ¿qué es NASA, la nueva obsesión de venta de Javier Milei?

Cuánto paga cada banco por $500.000 a 30 días

El Banco de la Nación Argentina ofrece una TNA del 43%, lo que equivale a un resultado de $517.671,23 al colocar $500.000 por 30 días.

Entre los bancos privados con mayor volumen de depósitos, Santander Argentina S.A. fija una TNA de 38%, con un retorno de $515.616,44 para el mismo monto y plazo.

DEPOSITO A PLAZO FIJO.webp
El Banco Hipotecario es el que ofrece la tasa más alta en los últimos días de septiembre 2025

El Banco Hipotecario es el que ofrece la tasa más alta en los últimos días de septiembre 2025

En tanto, Banco Galicia y Banco Macro S.A. aplican una tasa de 41,5%, que se traduce en $517.054,79 al vencimiento. Este rendimiento queda levemente por debajo del Banco Nación, pero por encima de buena parte de las entidades privadas.

Por su lado, Banco Hipotecario S.A. lidera entre las opciones tradicionales, con una TNA del 45% y un resultado de $518.493,15 por el mismo capital y plazo.

TNA a 30 días banco por banco

  • Banco de la Nación Argentina: 43%
  • Banco Santander: 38%
  • Banco Galicia: 41,50%
  • Banco BBVA: 38%
  • Banco Credicoop: 39%
  • Banco Comafi: 41%
  • Banco Hipotecario: 45%

El plazo fijo continúa siendo una de las alternativas más utilizadas por los ahorristas, aunque con rendimientos dispares según la entidad. El nivel de tasas refleja tanto la estrategia de cada banco como las condiciones generales del mercado financiero/ Infobae

Temas
Seguí leyendo

ANSES: quiénes cobran este martes 23 de septiembre de 2025

Por qué cambian los precios del combustible y cuánto cuesta en los departamentos de Mendoza

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 23 de septiembre de 2025

Trabajadores vitivinícolas levantan el paro por conciliación obligatoria

INTA Mendoza se prepara para una nueva jornada de puertas abiertas en Luján de Cuyo

Dólar en caída: impacto del apoyo de EE.UU. y la eliminación de retenciones

El FMI celebró el respaldo de Estados Unidos a la Argentina

Granizo en San Carlos: las causas del fenómeno que dañó viviendas y cultivos

LO QUE SE LEE AHORA
Por qué cambian los precios del combustible y cuánto cuesta en los departamentos de Mendoza
VARIACIÓN DIARIA

Por qué cambian los precios del combustible y cuánto cuesta en los departamentos de Mendoza

Las Más Leídas

Terrible accidente vial en Guaymallén. 
demoras en el tránsito

Caos en el Acceso Este por un accidente vial

La Escuela Técnicos Argentinos, en Guaymallén. 
operativo policial en el lugar

Otro menor llevó un arma a una escuela en Guaymallén

El principal acusado por el homicidio de Guaymallén está detenido y será imputado. 
crimen en las heras

Una menor, la pieza clave para esclarecer el homicidio del empresario sanjuanino

Guaymallén: la policía reprimió a vecinos en el lugar donde volcó un camión con carne
serios incidentes

Guaymallén: la policía reprimió a vecinos en el lugar donde volcó un camión con carne

El hecho ocurrió en la escuela Técnicos Mendocinos de Guaymallén.
otro caso en guaymallén

La decisión de la DGE tras un nuevo caso de un menor armado en una escuela

Te Puede Interesar

Reclamo histórico: taxistas protestan para exigir la regulación de plataformas digitales.
Transporte

Reclamo histórico: taxistas protestan para exigir la regulación de plataformas digitales

Por Natalia Mantineo
Darío Sebastian Codina desapareció en el 2023. La justicia investiga su paradero como un homicidio. 
Allanamiento en el algarrobal

Giro inesperado y nueva detención en Las Heras por el caso Sebastián Codina

Por Pablo Segura
Privatización y Soberanía: ¿qué es NASA, la nueva obsesión de venta de Javier Milei?
Ajuste y Motosierra

Privatización y Soberanía: ¿qué es NASA, la nueva obsesión de venta de Javier Milei?

Por Marcelo López Álvarez