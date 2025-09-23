MERCADO CAMBIARIO

Otra jornada positiva: el dólar retrocede y los bonos argentinos repuntan en Wall Street

Con la atención puesta en la reunión entre Donald Trump y Javier Milei, el dólar cae, los bonos ganan terreno y el riesgo país disminuye.

Otra jornada positiva: el dólar retrocede y los bonos argentinos repuntan en Wall Street

Otra jornada positiva: el dólar retrocede y los bonos argentinos repuntan en Wall Street

Por Sitio Andino Economía

El dólar mayorista cayó por segundo día consecutivo y se ubica en $1.348 para la venta. Se trata de una referencia clave para el mercado ya que es por el cual liquidan los agroexportadores. Esta baja se produce tras el anuncio de retenciones cero al agro y las carnes y el respaldo explícito de Estados Unidos al Gobierno argentino.

En paralelo, el mercado sigue de cerca la reunión que mantendrán Donald Trump y Javier Milei en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU. La atención se centra en posibles anuncios sobre un eventual apoyo financiero de Estados Unidos al Gobierno argentino, que podría reforzar las reservas y contener la presión sobre el mercado cambiario.

Lee además
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 23 de septiembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 23 de septiembre de 2025
Javier Milei con Scott Bessent
Mercados

Dólar en caída: impacto del apoyo de EE.UU. y la eliminación de retenciones

Cotizaciones en bancos y mercados paralelos

En Banco Nación, el dólar oficial cotiza a $1.375 para la venta y $1.325 para la compra.

El dólar blue se mantiene a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta, mientras que el MEP se posiciona en $1.366,91 y $1.367,35.

El dólar contado con liquidación (CCL) alcanza $1.373,15 para la compra y $1.376,87 para la venta, y el dólar tarjeta opera en $1.787,50.

Bonos y acciones argentinas en alza

Los bonos en dólares y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street extienden su rebote por segundo día consecutivo, impulsados por las expectativas sobre la reunión Milei-Trump. Los títulos en dólares suben hasta 8%, encabezados por el Bonar 2038 y 2041 (6,8%), Bonar 2035 (6,5%) y Global 2041 (4,2%).

Wall-Street-1-1.jpg
Las acciones argentinas repuntan en Wall Street

Las acciones argentinas repuntan en Wall Street

Los ADRs avanzan hasta 6%, mientras que el riesgo país baja 7,57%, acercándose a los 1.001 puntos básicos.

Por su parte, el S&P Merval registra bajas en pesos pero sube medido en dólares, reflejando la volatilidad del mercado local frente a la expectativa de anuncios financieros.

Expectativa por posible apoyo financiero internacional

La reunión entre Trump y Milei, programada tras el discurso del expresidente estadounidense ante la ONU, podría derivar en el anuncio de un préstamo del Tesoro de Estados Unidos al Banco Central de la República Argentina. Este apoyo buscaría cubrir vencimientos de deuda próximos y reforzar reservas netas, debilitadas por presiones cambiarias, ofreciendo un alivio temporal al mercado y generando señales positivas para inversores locales y extranjeros/ Ámbito Financiero e Infobae

Temas
Seguí leyendo

El dólar desciende y las acciones argentinas repuntan: qué pasó en el mercado

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 22 de septiembre de 2025

Entre el dólar, la inflación y los escándalos: Javier Milei enfrenta su techo político

Argentina ante una semana decisiva: Javier Milei, Trump, reservas, dólar y el futuro del peso

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 21 de septiembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 20 de septiembre de 2025

En medio de la sangría de dólares y la desconfianza de los mercados, Javier Milei juega su carta extrema

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 19 de septiembre de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Por qué cambian los precios del combustible y cuánto cuesta en los departamentos de Mendoza
VARIACIÓN DIARIA

Por qué cambian los precios del combustible y cuánto cuesta en los departamentos de Mendoza

Las Más Leídas

El principal acusado por el homicidio de Guaymallén está detenido y será imputado. 
crimen en las heras

Una menor, la pieza clave para esclarecer el homicidio del empresario sanjuanino

Guaymallén: la policía reprimió a vecinos en el lugar donde volcó un camión con carne
serios incidentes

Guaymallén: la policía reprimió a vecinos en el lugar donde volcó un camión con carne

Se concretó la detención de varios ciudadanos por distintos hechos delictivos
Importante despliegue

Un amplio operativo policial dejó detenidos y droga secuestrada en el Gran Mendoza

Darío Sebastian Codina desapareció en el 2023. La justicia investiga su paradero como un homicidio. 
Allanamiento en el algarrobal

Giro inesperado y nueva detención en Las Heras por el caso Sebastián Codina

Unas 80 mil personas se congregaron en el Parque Yrigoyen
Festival a pleno

Una multitud disfrutó de "Primavera en el Parque" en el Parque Yrigoyen de San Rafael

Te Puede Interesar

Taxis: la protesta que terminó en caos vehicular y la dura respuesta del Gobierno.
Reclamo

Taxis: la protesta que terminó en caos vehicular y la dura respuesta del Gobierno

Por Natalia Mantineo
El edificio fue evacuado en su totalidad. Foto: Yemel Fil. 
la policía trabaja en el lugar

Evacuaron la Municipalidad de Mendoza por una amenaza de bomba

Por Sitio Andino Policiales
El gobernadorAlfredo Cornejo adelantó las pautas del Presupuesto 2026 para Mendoza
El debate que se viene

Alfredo Cornejo adelantó las pautas del Presupuesto 2026 para Mendoza

Por Cecilia Zabala