ECONOMÍA FAMILIAR

Cómo ahorrar hasta un 30% en supermercados mayoristas en septiembre 2025

Los supermercados mayoristas lanzan promociones en septiembre 2025. Con la estrategia adecuada, las familias pueden ahorrar hasta un 30%. Los detalles.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Economía

Aprovechar cada promoción en el supermercado se volvió una estrategia clave para cuidar el bolsillo de las familias argentinas. Los bancos lo saben y, por eso, diariamente lanzan ofertas pensadas para las compras del hogar. En este marco, en septiembre de 2025, los supermercados mayoristas buscan consolidarse como la opción preferida de quienes quieren optimizar el gasto familiar.

Este mes, distintas cadenas ofrecen descuentos y planes de financiación que permiten acceder a productos a menor costo y pagarlos en cuotas sin interés. La clave está en planificar las compras según el día de la semana y el medio de pago. En algunos casos, los beneficios llegan hasta el 30%.

Medios de pago habilitados para el 30% de descuento en mayoristas

Las promociones vigentes incluyen rebajas de hasta 30% y financiación en tres o cuatro cuotas sin interés. Bancos, billeteras virtuales y tarjetas participan activamente, tanto en pagos presenciales como digitales.

La estrategia más efectiva para los consumidores consiste en combinar estas ofertas, de modo de amortiguar el impacto en el presupuesto mensual y, al mismo tiempo, abastecerse de productos básicos.

Beneficios con bancos y billeteras virtuales en mayoristas

Los descuentos varían según la entidad financiera y el medio de pago. Por ejemplo, los pagos con QR resultan ventajosos. En Diarco, usar Mercado Pago, Cuenta DNI, Personal Pay, Naranja X o Ualá otorga un 15% de descuento sin tope los fines de semana. Si se paga con la billetera virtual MODO, el beneficio aumenta al 20%, también sin límite.

supermercado compra pagar pago tarjeta
Combinar medios de pagos y supermercados mayoristas es la mejor estrategia de los consumidores para optimizar el dinero.

Combinar medios de pagos y supermercados mayoristas es la mejor estrategia de los consumidores para optimizar el dinero.

En paralelo, el Banco Nación reintegra el 30% los miércoles en varias cadenas mayoristas, con un tope semanal de $12.000.

Cuáles son los supermercados con cuotas sin interés en septiembre

La financiación aparece como un recurso fundamental para suavizar el gasto mensual. Naranja X permite pagar en cuatro cuotas sin interés en Diarco y en tres cuotas en Maxiconsumo y Makro. Por su parte, el Banco Galicia habilita compras en tres cuotas sin interés de jueves a domingos.

En Carrefour Maxi, las tarjetas Mi Carrefour ofrecen tres cuotas sin interés los sábados y domingos. Estas alternativas facilitan planificar compras más grandes sin afectar la liquidez inmediata de los hogares.

Ranking de descuentos por banco en supermercados mayoristas

Entre las entidades que concentran los beneficios más destacados, el Banco Macro lidera con un reintegro de hasta 30% los miércoles de septiembre para clientes Selecta, con un tope mensual de $25.000. Para el resto de los clientes, los reintegros se ubican entre 20% y 25%, según el tipo de tarjeta.

El Banco Credicoop se suma con un 40% de descuento los sábados 20 y 27 de septiembre para quienes cobran su sueldo en la entidad, con un límite de $18.000 por fecha. Para los demás clientes, los beneficios semanales llegan al 30%, con reintegros de hasta $13.500.

En tanto, el Banco BBVA ofrece un 25% de descuento en Carrefour Maxi todos los fines de semana de septiembre, con un tope de $20.000 al mes.

Claves para optimizar el presupuesto en supermercados mayoristas

Los consumidores pueden combinar descuentos por día, entidad financiera y tipo de tarjeta, además de aprovechar cuotas sin interés, para disminuir el gasto final.

Planificar la compra de productos de consumo masivo, artículos de limpieza y alimentos no perecederos en las jornadas de mayor beneficio permite lograr ahorros considerables. La coordinación entre bancos, billeteras virtuales y cadenas mayoristas potencia la capacidad de compra de los hogares sin comprometer el presupuesto mensual/ Fuente: Iprofesional

