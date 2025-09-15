Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 15 de septiembre de 2025

¿Cuánto vale el dólar en Mendoza hoy? Enterate del precio del blue, el oficial y los financieros en la jornada cambiaria de este lunes.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 15 de septiembre de 2025
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 15 de septiembre de 2025

Tras el levantamiento del cepo el lunes 14 de abril, los bancos debieron implementar rápidamente los cambios necesarios para permitir que sus clientes puedan operar con divisas sin las restricciones que regían desde 2019. No obstante, tras los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, la moneda extranjera se disparó y superó la barrera de los $1.400 en la mayoría de los bancos.

Lee además
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 11 de agosto de 2025.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 14 de septiembre de 2025
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 13 de septiembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 13 de septiembre de 2025

A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, lunes 15 de septiembre de 2025

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.405;
  • Para la venta a $1.425.

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, lunes 15 de septiembre de 2025

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.468,46 para la compra;
  • A $1.471,10 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • $1.448,71 para la compra;
  • $1.560,46 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.839,50 para la compra;
  • A $1.904,50 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, lunes 15 de septiembre de 2025

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.650 para la compra;
  • En $1.750 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera (conversión de 1.000 CLP a 1.000 ARS):

  • A $656 para la compra;
  • A $1524 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 12 de septiembre de 2025

Vaca Muerta: cuántos empleos e insumos demandará su desarrollo hasta 2040

El dólar sigue en alza y se acerca al techo de la banda de flotación

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 11 de septiembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 10 de septiembre de 2025

Para el INDEC la inflación de agosto soportó las presiones cambiarias ¿De cuánto fue?

El INDEC dará a conocer hoy la inflación de agosto 2025: qué estiman las consultoras

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 9 de septiembre de 2025

Las Más Leídas

Construir o comprar una vivienda: cuánto cuesta un lote en Mendoza en 2025
CASA PROPIA

Construir o comprar una vivienda: cuánto cuesta un lote en Mendoza en 2025

La titular del gremio docente no irá por la reelección. Conocé los nombres que buscan sucederla
Las otras elecciones de octubre

Carina Sedano deja la conducción del SUTE: quiénes se presentan para sucederla

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2393 del domingo 14 de septiembre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2393 del domingo 14 de septiembre

Fatal accidente en Lavalle: un chico de 19 años murió al colisionar contra un camión. Foto ilustrativa.
Tragedia

Fatal accidente en Lavalle: un chico de 19 años murió al colisionar contra un camión

La Policía realizó la detención de un hombre que llevaba a una familia a Mar del Plata en contra de su voluntad video
Coordinación entre provincias

Cuatro personas viajaban en contra de su voluntad, alertaron a las autoridades y detuvieron al victimario

Te Puede Interesar

La provincia de Mendoza es la única que no permite la reelección del gobernador.
LÍMITES

La provincia de Mendoza es la única que no permite la reelección del gobernador: por qué

Por Cecilia Zabala
Ascenso de temperatura, el pronóstico del tiempo para este 15 de septiembre en Mendoza.
el clima

Ascenso de temperatura, el pronóstico del tiempo para este 15 de septiembre en Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad
La violencia de género preocupa. En el 2025 ya hubo 8 femicidios en la Provincia de Mendoza. 
Informe

Violencia de género en Mendoza: análisis de la problemática y políticas públicas

Por Pablo Segura