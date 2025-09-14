ATM recordó el vencimiento de la cuarta cuota del Impuesto Automotor: fechas y descuentos

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) informó que hasta el 30 de septiembre hay plazo para pagar en término la cuarta cuota del Impuesto Automotor 2025. Los contribuyentes pueden obtener y abonar el boleto a través de la página oficial, ingresando a www.atm.mendoza.gov.ar, en los botones “Descargar Boleto” y “Pagar online”.
El organismo precisó que los vencimientos de esta cuarta cuota se extenderán del 24 al 30 de septiembre, mientras que la quinta y última cuota tendrá fecha límite entre el 20 y el 28 de noviembre.
La ATM recordó que existen descuentos para quienes estén al día con sus obligaciones:
10% de descuento si el objeto no poseía deuda al 31 de diciembre de 2024.
10% adicional si también estuvo al día al 31 de diciembre de 2023.
10% más si el contribuyente no registra deuda exigible, o si la misma se encuentra regularizada, al 31 de diciembre de 2024.
De este modo, quienes cumplan con estas condiciones podrán alcanzar hasta un 30% de beneficio en el pago del Impuesto Automotor.
Qué modalidades de pago acepta la Administración Tributaria Mendoza
Sitio de ATM:
Pago en línea con tarjetas.
Código QR en el boleto (Canal E-Pagos y Billetera Virtual 3.0).
Adherir al pago electrónico:
Red Link
Red Pago Mis Cuentas
Pago con boleto:
Pago Fácil
Rapipago
Bolsa de Comercio de Mendoza
Calendario de vencimientos del Impuesto Automotor 2025:
Según el calendario oficial de ATM, los contribuyentes tienen hasta el 30 de septiembre para abonar la cuota 4 del impuesto automotor, y hasta el 28 de noviembre para pagar la cuota 5. Asimismo, se recuerda que los mendocinos tienen hasta el 31 de octubre para abonar la cuota 5 del impuesto inmobiliario.