ATM recordó el vencimiento de la cuarta cuota del Impuesto Automotor: fechas y descuentos

Qué modalidades de pago ofrece la Administración Tributaria Mendoza

Por Celeste Funes







La Administración Tributaria Mendoza (ATM) informó que hasta el 30 de septiembre hay plazo para pagar en término la cuarta cuota del Impuesto Automotor 2025. Los contribuyentes pueden obtener y abonar el boleto a través de la página oficial, ingresando a www.atm.mendoza.gov.ar, en los botones “Descargar Boleto” y “Pagar online”.

El organismo precisó que los vencimientos de esta cuarta cuota se extenderán del 24 al 30 de septiembre, mientras que la quinta y última cuota tendrá fecha límite entre el 20 y el 28 de noviembre.

Descuentos por cumplimiento La ATM recordó que existen descuentos para quienes estén al día con sus obligaciones:

10% de descuento si el objeto no poseía deuda al 31 de diciembre de 2024.

10% adicional si también estuvo al día al 31 de diciembre de 2023.

10% más si el contribuyente no registra deuda exigible, o si la misma se encuentra regularizada, al 31 de diciembre de 2024.

De este modo, quienes cumplan con estas condiciones podrán alcanzar hasta un 30% de beneficio en el pago del Impuesto Automotor. Qué modalidades de pago acepta la Administración Tributaria Mendoza Sitio de ATM: Pago en línea con tarjetas.

Código QR en el boleto (Canal E-Pagos y Billetera Virtual 3.0). Adherir al pago electrónico: Red Link

Red Pago Mis Cuentas Pago con boleto: Pago Fácil

Rapipago

Bolsa de Comercio de Mendoza Calendario de vencimientos del Impuesto Automotor 2025: Según el calendario oficial de ATM, los contribuyentes tienen hasta el 30 de septiembre para abonar la cuota 4 del impuesto automotor, y hasta el 28 de noviembre para pagar la cuota 5. Asimismo, se recuerda que los mendocinos tienen hasta el 31 de octubre para abonar la cuota 5 del impuesto inmobiliario.