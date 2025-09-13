De cuánto es el monto de la Ayuda Escolar de ANSES en septiembre 2025

La Ayuda Escolar Anual de Anses es un beneficio del gobierno nacional destinado a quienes perciben AUH, Asignación Familiar o por Hijo con Discapacidad. Te contamos en detalle cuál es el monto correspondiente si recibís el pago en septiembre de 2025.
Ayuda Escolar Anual, escribir.jpg
Enterate del monto de la Ayuda Escolar de ANSES en septiembre 2025
Qué es la Ayuda Escolar de ANSES y cuánto recibirás en septiembre 2025
La "Ayuda Escolar Anual" está destinada a estudiantes de todos los niveles educativos, con el fin de apoyar a los sectores más vulnerables y facilitar la compra de útiles e insumos escolares.
Según la información oficial, quienes reciban este beneficio en los próximos meses obtendrán $42.039, una cifra que se mantendrá fija durante todo el año sin aumentos. En tanto, en las zonas con beneficios diferenciales los importes son mayores:
$56.075 en Zona 1: La Pampa, Río Negro, Neuquén y departamentos de Mendoza, Salta y Formosa
$70.135 en Zona 2: Chubut
$83.797 en Zonas 3 y 4: Catamarca, Jujuy y Salta en áreas mineras, además de Santa Cruz y Tierra del Fuego
Es importante destacar que esta asignación se abona junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo, siempre que se haya presentado el certificado de alumno regular antes del 31 de diciembre de cada año. La acreditación se realiza a los 60 días desde la presentación. / elonce
Cómo solicitar la Ayuda Escolar 2025
Para solicitar la Ayuda Escolar 2025, es necesario seguir estos pasos:
Ingresar a Mi ANSES: Utilizar el CUIL y la Clave de la Seguridad Social para acceder al portal.
Seleccionar la sección "Hijos": Luego, elegir la opción "Presentar Certificado Escolar".
Descargar el formulario: Obtener el formulario correspondiente a cada hijo.
Completar y firmar: Imprimir el formulario y llevarlo al establecimiento educativo para que sea completado y firmado.
Subir el formulario: Cargar una foto del formulario completo desde el mismo portal de Mi ANSES.