Cuándo y cuánto cobro la jubilación en septiembre 2025

Recientemente, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer el calendario completo de pagos de septiembre. En esta nota te informamos, de manera detallada, las fechas y los montos correspondientes a la jubilación, para que lo tengas en cuenta.
jubilados, abuelos, minima, ingreso minimo, jubilacion, anses
Todo sobre el cobro de jubilaciones en septiembre 2025
Foto: NA
Fechas y montos de cobro de la jubilación en septiembre 2025
Según los datos oficiales, la jubilación de septiembre incorpora una actualización del 1,90%, correspondiente a la inflación de julio. Además, se mantiene el bono extraordinario de $70.000 para todos los beneficiarios alcanzados.