Cuándo y cuánto cobro la jubilación en septiembre 2025

Recientemente, la ANSES anunció el calendario de pagos de septiembre: enterate cuándo y cuánto cobrás de jubilación este mes.

Por Juan Pablo Strappazzon

Recientemente, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer el calendario completo de pagos de septiembre. En esta nota te informamos, de manera detallada, las fechas y los montos correspondientes a la jubilación, para que lo tengas en cuenta.

Fechas y montos de cobro de la jubilación en septiembre 2025

Según los datos oficiales, la jubilación de septiembre incorpora una actualización del 1,90%, correspondiente a la inflación de julio. Además, se mantiene el bono extraordinario de $70.000 para todos los beneficiarios alcanzados.

Con estos valores, los haberes quedan definidos de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $320.277,18 + bono de $70.000 = $390.277,18
  • Jubilación máxima: $2.155.162,17
  • Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $256.221,74 + bono de $70.000 = $326.221,74
  • Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $224.194,02 + bono de $70.000 = $294.194,02

Por otra parte, ANSES definió las fechas de pago según la terminación del DNI de cada beneficiario. A continuación, te mostramos el calendario completo para que lo tengas en cuenta:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0: 8 de septiembre
  • Documentos terminados en 1: 9 de septiembre
  • Documentos terminados en 2: 10 de septiembre
  • Documentos terminados en 3: 11 de septiembre
  • Documentos terminados en 4: 12 de septiembre
  • Documentos terminados en 5: 15 de septiembre
  • Documentos terminados en 6: 16 de septiembre
  • Documentos terminados en 7: 17 de septiembre
  • Documentos terminados en 8: 18 de septiembre
  • Documentos terminados en 9: 19 de septiembre

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 12 de septiembre

Todas las personas interesadas en conocer las últimas novedades pueden ingresar a "Mi ANSES" con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Como alternativa, también pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.

