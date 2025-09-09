Cuándo y cuánto cobro la jubilación en septiembre 2025

Recientemente, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer el calendario completo de pagos de septiembre . En esta nota te informamos, de manera detallada, las fechas y los montos correspondientes a la jubilación , para que lo tengas en cuenta.

Según los datos oficiales, la jubilación de septiembre incorpora una actualización del 1,90% , correspondiente a la inflación de julio. Además, se mantiene el bono extraordinario de $70.000 para todos los beneficiarios alcanzados.

Todo sobre el cobro de jubilaciones en septiembre 2025

Con estos valores, los haberes quedan definidos de la siguiente manera:

Por otra parte, ANSES definió las fechas de pago según la terminación del DNI de cada beneficiario. A continuación, te mostramos el calendario completo para que lo tengas en cuenta:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0: 8 de septiembre

Documentos terminados en 1: 9 de septiembre

Documentos terminados en 2: 10 de septiembre

Documentos terminados en 3: 11 de septiembre

Documentos terminados en 4: 12 de septiembre

Documentos terminados en 5: 15 de septiembre

Documentos terminados en 6: 16 de septiembre

Documentos terminados en 7: 17 de septiembre

Documentos terminados en 8: 18 de septiembre

Documentos terminados en 9: 19 de septiembre

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

Documentos terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

Documentos terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

Documentos terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

Documentos terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

Documentos terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0 y 1: 8 de septiembre

Documentos terminados en 2 y 3: 9 de septiembre

Documentos terminados en 4 y 5: 10 de septiembre

Documentos terminados en 6 y 7: 11 de septiembre

Documentos terminados en 8 y 9: 12 de septiembre

Todas las personas interesadas en conocer las últimas novedades pueden ingresar a "Mi ANSES" con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Como alternativa, también pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.